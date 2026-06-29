Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çok tartışılan Ferrari Luce Çin'de satışa çıktı: 88 adet kontenjan hemen tükendi

    Tasarımıyla eleştirilen elektrikli Ferrari Luce, sosyal medyada tartışma yarattı ama Çin’e ayrılan 88 adetlik kontenjan anında satılarak tüm eleştirilere rağmen güçlü talep gördü.

    Ferrari Luce Çin'de kapışıldı: 88 adet kontenjan hemen tükendi Tam Boyutta Gör
    Ferrari’nin ilk tamamen elektrikli modeli olarak tanıtılan Ferrari Luce, Çin'de resmi olarak satışa sunuldu. İç ve dış tasarımıyla sert eleştiriler alan model, buna rağmen markanın en çok konuşulan projelerinden biri haline gelmişti. Yaklaşık 586 bin dolar fiyat etiketiyle satılan modelin Çin'e ayrılan 88 adetlik kontenjanı kısa sürede tükendi.

    Ferrari Luce o kadar eleştiri aldı ki kısa süre önce pazarlama ve satış tarafının başında olan Enrico Galliera’nın görevden alınıp yerine BMW İtalya’nın eski yöneticilerinden Massimiliano Di Silvestre’nin getirilmesi bile bu konuyla ilişkilendirildi. 

    Ancak işin piyasa tarafı farklı bir tablo çiziyor. Çin’e ayrılan 88 adetlik kontenjanın tamamının çok kısa sürede satıldığı ve tüm araçların “anında kapışıldığı” iddia ediliyor. Bu da yaklaşık 586 bin dolar fiyat etiketine rağmen ciddi bir talep olduğunu gösteriyor.

    Bu güçlü talep, Ferrari CEO’su Benedetto Vigna’nın “siparişler hızla artıyor” açıklamalarını da destekler nitelikte. Yani sosyal medyada oluşan sert eleştiriler ile ultra zengin müşteri kitlesinin satın alma davranışı arasında ciddi bir kopukluk olduğu yorumları yapılıyor.

    Ferrari Luce; dört elektrik motoruyla toplam 1.035 beygir güç ve 990 Nm tork üretiyor. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 2,5 saniyede tamamlayan modelin son hızı da 310 km/s olarak açıklanıyor. 800V elektrik mimarisi, 122 kWsa batarya ile 530 km WLTP menzili ve 350 kW DC hızlı şarj kapasitesi de dikkat çeken diğer özellikler arasında.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Skoda tarihinin en büyüğü: Elektrikli Peaq

    Profil resmi
    eski_nesil 1 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

    Profil resmi
    funky soul 1 gün önce

    thanks

    Profil resmi
    enreka_tr 3 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    fendur +9 OverDxse +8 İntelBaba +8 Bob Kelso +8 gecceanduana +6 Fearless_tr +5 maximus01982 +5 gidi +4 Mylevi +4 Vain +4
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    13 Kişi Okuyor (3 Üye, 10 Misafir) 8 Masaüstü 5 Mobil
    Elektrikliarabasever, HarunByc, bukibuks okuyor
    E
    H
    GENEL İSTATİSTİKLER
    336 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ferrari, Ferrari Luce ve
    5 etiket daha elektrikli otomobil çin Teknoloji Haberleri Yaşam Galeri
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,8b
    Instagram Sayfası56,7b
    YouTube Kanalı369b
    TikTok Sayfası3,6b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    travesti antalya kaç gün daha okula gideceğiz şanzıman yağı değişimi megane 2 otomatik şanzıman zazalar nasıl insanlardır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    realme C55
    realme C55
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15
    Lenovo V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum