Çok tartışılan Ferrari Luce Çin'de satışa çıktı: 88 adet kontenjan hemen tükendi

Ferrari Luce o kadar eleştiri aldı ki kısa süre önce pazarlama ve satış tarafının başında olan Enrico Galliera’nın görevden alınıp yerine BMW İtalya’nın eski yöneticilerinden Massimiliano Di Silvestre’nin getirilmesi bile bu konuyla ilişkilendirildi.
Ancak işin piyasa tarafı farklı bir tablo çiziyor. Çin’e ayrılan 88 adetlik kontenjanın tamamının çok kısa sürede satıldığı ve tüm araçların “anında kapışıldığı” iddia ediliyor. Bu da yaklaşık 586 bin dolar fiyat etiketine rağmen ciddi bir talep olduğunu gösteriyor.
Bu güçlü talep, Ferrari CEO’su Benedetto Vigna’nın “siparişler hızla artıyor” açıklamalarını da destekler nitelikte. Yani sosyal medyada oluşan sert eleştiriler ile ultra zengin müşteri kitlesinin satın alma davranışı arasında ciddi bir kopukluk olduğu yorumları yapılıyor.
Ferrari Luce; dört elektrik motoruyla toplam 1.035 beygir güç ve 990 Nm tork üretiyor. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 2,5 saniyede tamamlayan modelin son hızı da 310 km/s olarak açıklanıyor. 800V elektrik mimarisi, 122 kWsa batarya ile 530 km WLTP menzili ve 350 kW DC hızlı şarj kapasitesi de dikkat çeken diğer özellikler arasında.
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Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş
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