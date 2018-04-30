FIFA 18'e Dünya Kupası geliyor!

EA Sports, FIFA 18’e Dünya Kupası içerik güncellemesinin geleceğini duyurdu. Yapılan duyuruda, 2018 FIFA World Cup Russia güncellemesinin 29 Mayıs tarihinde PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve PC’deki FIFA 18 oyuncuları için ücretsiz indirilebilir içerik olarak yayınlanacağı belirtildi.

Oyuncular yeni güncellemeyle birlikte hayallerindeki dünya karmasını kurabilecek yada desteklediği ülkeyle turnuvada ilerleyebilecek. 32 lisanslı ülkenin bulunduğu Dünya Kupası’nda, ABD, İtalya, Hollanda ve Şili gibi turnuvaya katılamayan takımlar da özel turnuvalarda kullanılabilecek.

Güncellemeyle gelen FIFA World Cup Santra oyun modunda, dünya kupası dahilindeki takımlar, oyuncular, formalar ve stadyumlarla offline maç yapılabilecek. Ayrıca, FIFA’nın en popüler modu olan Ultimate Team’de turnuva tarihinin en ikonik futbolcularından bazıları yer alacak. Oyuncular, 32 ülkenin yıldızları ve bu ikonik futbolcularla hayalindeki dünya karmasını kurabilecek.

Gerçek dünyadaki performansları yansıtmak için tasarlanan dinamik ögeler, maçlarda fark yaratan oyunculara göre yükseltilmiş istatistiklere sahip olacak. Dünya kupası içeriğinde Rusya’daki 12 resmi stadyum da oyuna renk katacak.

Aşağıdaki videoda 2018 FIFA World Cup Russia güncellemesinin tanıtım filmini izleyebilirsiniz: