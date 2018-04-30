Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

FIFA 18'e Dünya Kupası geliyor!

EA Sports, FIFA 18'e Dünya Kupası güncellemesinin geleceğini duyurdu. FIFA World Cup Russia güncellemesi, 29 Mayıs tarihinde PS4, Xbox One, Nintendo Switch ve PC'de ücretsiz olarak indirilebilecek.
1 yıl
3,6b
1
7
Oyunlar
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

FIFA 18'e Dünya Kupası geliyor!
 

EA Sports, FIFA 18’e Dünya Kupası içerik güncellemesinin geleceğini duyurdu. Yapılan duyuruda, 2018 FIFA World Cup Russia güncellemesinin 29 Mayıs tarihinde PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve PC’deki FIFA 18 oyuncuları için ücretsiz indirilebilir içerik olarak yayınlanacağı belirtildi.

Oyuncular yeni güncellemeyle birlikte hayallerindeki dünya karmasını kurabilecek yada desteklediği ülkeyle turnuvada ilerleyebilecek. 32 lisanslı ülkenin bulunduğu Dünya Kupası’nda, ABD, İtalya, Hollanda ve Şili gibi turnuvaya katılamayan takımlar da özel turnuvalarda kullanılabilecek.

FIFA 18'e Dünya Kupası geliyor!

Güncellemeyle gelen FIFA World Cup Santra oyun modunda, dünya kupası dahilindeki takımlar, oyuncular, formalar ve stadyumlarla offline maç yapılabilecek. Ayrıca, FIFA’nın en popüler modu olan Ultimate Team’de turnuva tarihinin en ikonik futbolcularından bazıları yer alacak. Oyuncular, 32 ülkenin yıldızları ve bu ikonik futbolcularla hayalindeki dünya karmasını kurabilecek.

Gerçek dünyadaki performansları yansıtmak için tasarlanan dinamik ögeler, maçlarda fark yaratan oyunculara göre yükseltilmiş istatistiklere sahip olacak. Dünya kupası içeriğinde Rusya’daki 12 resmi stadyum da oyuna renk katacak.

Aşağıdaki videoda 2018 FIFA World Cup Russia güncellemesinin tanıtım filmini izleyebilirsiniz:


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Barni Moloztaş 1 yıl en beğenilen
Bi ara 2010 fifa world cup çıkmıştı harika bir oyundu, oynanış, grafikler, animasyonlar, şutlar, spiker muhteşemdi. Ondan iyisi gelmedi

1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 10 ay
Arkadaşlar ps 3 te dünya kupası varmı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Milli takımımız yok katılan 32 takım diyor. Ulan oyunda bile Türkiye'yi alıp kupayı almak hayal oldu desenize :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WienerWald 1 yıl Barni Moloztaş
Online turnuva yaparken momentum falan hissetmediğim bir oyundu ve gerçekten keyifle oynardık. Şimdi birkaç maç sonra kanser olmamak için bazen ps’i kapatıyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nForcer 1 yıl
Vay be, eskiden olsa Dünya Kupası için ayrı oyun çıkarırlardı. 2014'ten bu yana FIFA oyunlarına yamıyorlar Dünya Kupası'nı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barni Moloztaş 1 yıl en beğenilen
Bi ara 2010 fifa world cup çıkmıştı harika bir oyundu, oynanış, grafikler, animasyonlar, şutlar, spiker muhteşemdi. Ondan iyisi gelmedi

2 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-1DFD8C17B 1 yıl Barni Moloztaş
Oynadığım en iyi futbol oyunu diyebilirim. PS3'e aldığımda suyunu çıkarana kadar oynadım. Mükemmel bir atmosferi vardı oyunun. Müzikleri olsun, maç içi olsun harikaydı.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl AMD’den Chris Hook da Intel’e katıldı 1 yıl 185 bin TP-Link yönlendiricisini etkileyen bir açık keşfedildi 1 yıl Çocuklara yardım etmek için bilgisayarınızı açık tutun 1 yıl Apple kendi 5G modemini geliştirmek için çalışmalara başladı 1 yıl Bloody P93 Gaming Mouse ve MP-60R Mousepad Test Masamızda 1 yıl Facebook mühendisinin, kullanıcı verilerinden faydalanarak kadınları taciz ettiği belirlendi 1 yıl Atari'nin yeni nesil oyun konsolu 30 Mayıs'ta ön siparişe açılıyor 1 yıl Foxconn, iPhone ekranı üretmek için Michigan Gölü'nden günde 26 milyon litre su çekecek 1 yıl Samsung Galaxy A6 serisi resmi sayfada listelendi 1 yıl Milyarderlerin yeni oyuncağı: Range Rover SLT 6x6 1 yıl Volkswagen ve Audi marka otomobillerin uzaktan hacklenebildiği ortaya çıktı 1 yıl Xiaomi Mi 7 ne zaman tanıtılacak? 1 yıl PUBG hilesi satan 15 kişiye daha ceza yağdı 1 yıl 2018 iPhone modellerinin kutusundan 3.5 mm kulaklık jakı adaptörü çıkmayabilir 1 yıl Intel’in yeni nesil mimarisi Ocean Cove adını taşıyor 1 yıl Yeni Ryzen 2 işlemciler belli oldu 1 yıl Rusya dünyanın ilk yüzen nükleer santralinin inşasını tamamladı 1 yıl Türkiye, en çok kripto para borsasına sahip ülkeler arasında 1 yıl Twitter'ın, Cambridge Analytica araştırmacısına veri erişimi sattığı ortaya çıktı 1 yıl İnternet kafelerden yüksek ücret aldığı iddia edilen Microsoft hakkında Rekabet Kurulu kararı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN FIFA 18'e Dünya Kupası geliyor! Sonraki AMD 7 nm’ye bu yıl geçiyor, Intel 10 nm’yi gelecek yıla erteledi 1 yıl Akıllı evler artık dokunmatik duvarlarla kontrol edilecek 1 yıl Kripto madencilerine 2017 yılında 3 milyon ekran kartı satıldı 1 yıl Google'ın yeni işletim sistemi Fuchsia, Android uygulamalarını çalıştıracak 1 yıl Nokia X6'nın çıkış tarihi sonunda belli oldu 1 yıl KodlaSam Projesi ile Samsun’da öğretmenlere robotik ve kodlama eğitimleri verilmeye başlandı 1 yıl Facebook beğenmeme butonu yaygınlaşıyor 1 yıl Skoda, Karoq'a gelen yoğun talebe yetişemiyor 1 yıl DRAM üreticilerine kasıtlı stok sıkıntısı oluşturdukları için dava açıldı 1 yıl Huawei: Mobil işletim sistemimizi geliştirme planımız yok, Android'e sadık kalacağız 1 yıl Tesla sürücüsü aracını otomatik pilota alarak yolcu koltuğuna geçti [video] 1 yıl Türkiye'de hibrid otomobil satışları 2,5 katına çıktı 1 yıl Xiaomi çılgınca büyüyor: Dört günde 61 yeni mağaza açtı 1 yıl 20.000 liralık yeni test sistemimiz! 1 yıl Xiaomi, Surge 2 yonga seti için çalışmalarını yoğunlaştırdı 1 yıl Belçika oyun içi hediye sandıklarını yasakladı 1 yıl Xiaomi Mi Band 3'ün ilk teaser görseli yayınlandı 1 yıl WhatsApp verilerinizi artık indirebileceksiniz 1 yıl Hapishane bilgisayarına sızıp, arkadaşının tahliye tarihini erkene alan hacker tutuklandı 1 yıl BMW, sürücüsüz araçları için Innoviz'in LİDAR sensörünü kullanacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim