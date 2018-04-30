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Belçika oyun içi hediye sandıklarını yasakladı

Bir süredir tartışma konusu olan oyun içi hediye sandıkları hakkında ilk ciddi adım Belçika’dan geldi. Ülkede kumar olduğu gerekçesiyle ücretli hediye sandıkları yasaklandı.
1 yıl
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Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Belçika oyun içi hediye sandıklarını yasakladı

Star Wars Battlefront 2 oyununda paralı hediye sandıklarının haksız rekabete sebep olması büyük eleştirilere yol açmış ve EA geri adım atarak sadece oyun performansı ile güçlendirmelere veya karakterlere erişilmesini sağlamıştı. Bununla birlikte hediye sandıkları artık hükümetlerin gündemine girmiş durumda.

Kumar benzeri

Belçika Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada oyun içi paralı hediye sandıklarını kumar kapsamında değerlendirdiğini ve devam edildiği takdirde para veya hapis cezası ile cezalandırılacağını bildirdi. Bakanlık şans oyunlarının asıl heyecanı öldürdüğünü düşünüyor.

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Bakanlık bu karara varmak için Star Wars Battlefront 2, FIFA 18, Overwatch ve Counter-Strike: Global Offensive gibi oyunları inceledi. Star Wars Battlefront 2 o dönemde hediye sandıklarını tamamen devre dışı bıraktığı için radara girmedi ancak diğer oyunların para karşılığı belirsiz olasılıkla hediye sunduğu ve kumara teşvik ettiği kararı alındı.

Bundan böyle oyun içerisinde paralı hediye sandıkları sunan geliştiricilere 5 yıla kadar hapis cezası veya 800 bin avroya kadar da para cezası verilebilecek. Eğer oyunlar 18 yaşından küçüklere ulaşıyorsa bu cezalar ikiye katlanacak.

Oyun sektörünün oyun içi satışları öne çıkarmaya başladığı bir dönemde gelen bu karar nasıl bir etki yapacak merak konusu. En azından Avrupa Birliğinde bu konuda ortak bir karar alınabileceği tahmin ediliyor. Bu durumda düşen gelirler nedeniyle oyun satış fiyatlarında bir artış yaşanabilir.

 

http://hexus.net/gaming/news/industry/117599-belgium-decides-video-game-loot-boxes-illegal-gambling/ Yorum Yaz
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farks 1 yıl en beğenilen smart1978
Bizde aynısını yapsalar yasakçı zihniyetinden başlar, ordan konu islama gelir alır başını gider. Ne hikmetse elin gavuru yapınca "aaa çok mantıklı" denilir.
1 Yanıt Yanıtla +32
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smart1978 1 yıl
Muslumanin nihayi mantigi da boyle olmali idi ama nerde ... Bu tur adimlar gavurladan geliyor sonra da cagdasligi yakalamak icin kopylamalar klasigi ...
2 Yanıt Yanıtla +10
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Tugrul_512bit 1 yıl
Belçika bizim sandıklara da bi el atsın. Özendirmiyor ama sanki hileli gibi.

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36 11 ay
Hiç biri gözükmüyor şimdi bende
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Umutcan 1 yıl
Diğer ülkelere emsal olur umarım, Avrupa'nın çoğunluğu yasaklarsa firmalar bu iş modelini terk etmek zorunda kalır.
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Guest-C192699FC 1 yıl
Keşke bizde de yapılsa binlerce genç paralarını çar çur ediyor. Sanki havaya harcayacak paramız var gibi
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TearsForFears 1 yıl
Saçma bir yasak olmuş. Her oyunda var böyle kutu açma falan hepsini yasaklasınlar o zaman. Overwatch kutusundan kostüm çıkıyor oyunla bu kostüm için o kadar para veren adam ya zengindir ya enayidir.
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Mianfei 1 yıl
inşallah black desert online denen rng based + petler vs tarzı şeylerle bildiğin hayvani kumar olan 13 yaş altı bile çocukların oynadığı oyunuda ya yasaklarlar ya da oyun kendine bi çeki düzen verir XD
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classf2re 1 yıl
Umarım bir gün bizim meclisimizde zengin ihtiyar kahvesi olma statüsünden çıkıp günümüzün gerektirdiği yasaları çıkartabilir.
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Bay Robot 1 yıl
Doğru olanı yapmışlar.
Bizde olsa yasak değil vergi gelir, kumar içki sigaraya...
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a.f.y. 1 yıl
Oyun alırken 50 kere hesap yapanlar uygulama içi sandıklara binlerce lira verebiliyorlar. Gerçekten anlamak mümkün değil. Mobil oyunlarda bu durum daha da geçerli. Ben bu işe yeni çağın ilizyonu diyorum. Bir şekilde avantaj elde edeceğini düşündürüyorlar ve senin paranı çekiyorlar. Bu iş düzenlenmeli kesinlikle. belçika çok iyi bir hamle yapmış.
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Baxa 1 yıl a.f.y.
Mobil oyunlar genel de, daha hizli ilerleme imkani sunuyor ve en bastan ne alacaginizi bilerek alisveris yapiyorsunuz.Sandik acma olaayin da ise bu tamamen kumar ve kesinlikle ulkemiz dede yasaklanmali.
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MustafaC53 1 yıl
Belçika önce Suriyede esad a kimyasal silah üretimi için kimyasal madde satışlarını engellesin.
Bu lafım sürekli batıyı yalayanlara gelsin.
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smart1978 1 yıl MustafaC53
Batiyi isine geldigi gibi yalayanlarla isine gelmedigi gibi mundar vs diyenlere de demek derekir.
haberturk.com/...
Bu rezaleti keske Turkiye aciga cikarsa idi... ama bu rezaleti yine Avrupa cikarmis. Rusya filan da degil veya Iran da degil ...
Avrupa medeniyeti olmasa 3 ozel sirket in hatasini ortmeleri gerekirdi veya hasiralti edilirdi ...
Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, üç şirket hakkında başsavcılığın dava açtığını belirterek, "Bu bilgiler gazeteciler ya da muhalefet tarafından ortaya çıkarılmış bilgiler değil. Belçika devletinin başsavcılığı davayı açtı, yani Belçika devleti bu üç şirketin üzerine gidiyor." açıklamasında bulundu.
Olayi saptirmamak lazim ... Gercekleri politize etmenin bir anlami yok. Sen belli ki malzeme olmussun ne ugruna kandin merak ettim Avrupa dusmanligi adina mi yoksa sahsi bir sorunun mu oldu yoksa hafif trolluk mu yaptigin ?
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smart1978 1 yıl
Muslumanin nihayi mantigi da boyle olmali idi ama nerde ... Bu tur adimlar gavurladan geliyor sonra da cagdasligi yakalamak icin kopylamalar klasigi ...
2 Yanıt Yanıtla +10
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cengiz7 1 yıl smart1978
Ya dayıcım sen facebookta hac gruplarına falan katılsan da yorumlarını orda yapsan olur mu ?
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farks 1 yıl smart1978
Bizde aynısını yapsalar yasakçı zihniyetinden başlar, ordan konu islama gelir alır başını gider. Ne hikmetse elin gavuru yapınca "aaa çok mantıklı" denilir.
1 Yanıt Yanıtla +32
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