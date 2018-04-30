Belçika oyun içi hediye sandıklarını yasakladı

Star Wars Battlefront 2 oyununda paralı hediye sandıklarının haksız rekabete sebep olması büyük eleştirilere yol açmış ve EA geri adım atarak sadece oyun performansı ile güçlendirmelere veya karakterlere erişilmesini sağlamıştı. Bununla birlikte hediye sandıkları artık hükümetlerin gündemine girmiş durumda.
Kumar benzeri
Belçika Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada oyun içi paralı hediye sandıklarını kumar kapsamında değerlendirdiğini ve devam edildiği takdirde para veya hapis cezası ile cezalandırılacağını bildirdi. Bakanlık şans oyunlarının asıl heyecanı öldürdüğünü düşünüyor.Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"
Bakanlık bu karara varmak için Star Wars Battlefront 2, FIFA 18, Overwatch ve Counter-Strike: Global Offensive gibi oyunları inceledi. Star Wars Battlefront 2 o dönemde hediye sandıklarını tamamen devre dışı bıraktığı için radara girmedi ancak diğer oyunların para karşılığı belirsiz olasılıkla hediye sunduğu ve kumara teşvik ettiği kararı alındı.
Bundan böyle oyun içerisinde paralı hediye sandıkları sunan geliştiricilere 5 yıla kadar hapis cezası veya 800 bin avroya kadar da para cezası verilebilecek. Eğer oyunlar 18 yaşından küçüklere ulaşıyorsa bu cezalar ikiye katlanacak.
Oyun sektörünün oyun içi satışları öne çıkarmaya başladığı bir dönemde gelen bu karar nasıl bir etki yapacak merak konusu. En azından Avrupa Birliğinde bu konuda ortak bir karar alınabileceği tahmin ediliyor. Bu durumda düşen gelirler nedeniyle oyun satış fiyatlarında bir artış yaşanabilir.
http://hexus.net/gaming/news/industry/117599-belgium-decides-video-game-loot-boxes-illegal-gambling/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bizde olsa yasak değil vergi gelir, kumar içki sigaraya...
Bu lafım sürekli batıyı yalayanlara gelsin.
haberturk.com/...
Bu rezaleti keske Turkiye aciga cikarsa idi... ama bu rezaleti yine Avrupa cikarmis. Rusya filan da degil veya Iran da degil ...
Avrupa medeniyeti olmasa 3 ozel sirket in hatasini ortmeleri gerekirdi veya hasiralti edilirdi ...
Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, üç şirket hakkında başsavcılığın dava açtığını belirterek, "Bu bilgiler gazeteciler ya da muhalefet tarafından ortaya çıkarılmış bilgiler değil. Belçika devletinin başsavcılığı davayı açtı, yani Belçika devleti bu üç şirketin üzerine gidiyor." açıklamasında bulundu.
Olayi saptirmamak lazim ... Gercekleri politize etmenin bir anlami yok. Sen belli ki malzeme olmussun ne ugruna kandin merak ettim Avrupa dusmanligi adina mi yoksa sahsi bir sorunun mu oldu yoksa hafif trolluk mu yaptigin ?
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