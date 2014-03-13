FiftyThree'nin çizim uygulaması Paper iOS 7 desteğiyle güncelendi

FiftyThree tarafından iPad modelleri için hazırlanan popüler çizim uygulaması Paper, yeni geliştirmelerle 1.6.1 sürümüne güncellendi.





Farklı çizimlerin yapılabilmesi noktasında en çok tercih edilen uygulamalardan olmayı başaran Paper, yayınlanan yeni sürümüyle artık iOS 7 uygun çok daha sade bir tasarıma kavuşuyor. Eskiye oranla daha kullanışlı ve hızlı olduğu belirtilen bu yeni sürümle ayrıca, çok daha kolay çalışma için yakınlaştırmaya bağlı olarak kalem kalınlığı ayarlanıyor ve çizim modunda oluşturulan noktalar basma süresine göre boyutlandırılabiliyor.





Ücretsiz olarak sunulan Paper uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





http://news.fiftythree.com/post/79379441335/the-paper-ios-7-update-is-here-brighter-fresher