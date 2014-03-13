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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

FiftyThree'nin çizim uygulaması Paper iOS 7 desteğiyle güncelendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
4,2b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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FiftyThree'nin çizim uygulaması Paper iOS 7 desteğiyle güncelendi
FiftyThree tarafından iPad modelleri için hazırlanan popüler çizim uygulaması Paper, yeni geliştirmelerle 1.6.1 sürümüne güncellendi.

Farklı çizimlerin yapılabilmesi noktasında en çok tercih edilen uygulamalardan olmayı başaran Paper, yayınlanan yeni sürümüyle artık iOS 7 uygun çok daha sade bir tasarıma kavuşuyor. Eskiye oranla daha kullanışlı ve hızlı olduğu belirtilen bu yeni sürümle ayrıca, çok daha kolay çalışma için yakınlaştırmaya bağlı olarak kalem kalınlığı ayarlanıyor ve çizim modunda oluşturulan noktalar basma süresine göre boyutlandırılabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Paper uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


http://news.fiftythree.com/post/79379441335/the-paper-ios-7-update-is-here-brighter-fresher Yorum Yaz
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