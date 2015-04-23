Finansal yardımcı uygulama Money by Jumsoft, büyük bir indirim aldı

OSX 10.7 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan finansal takip uygulaması Money by Jumsoft, kısa süre için çok ciddi bir indirim aldı.

Basit arayüzü ve bunu destekleyen kullanım yapısıyla kişilerin finansal hayatlarını kontrol etmesine, bütçe düzenlemesi yapmasına ve aylık yaptığı harcama kalemlerini girmesine imkan tanıyan Money by Jumsoft, popüler bulut depolama servisi Dropbox üzerinden iOS sürümleriyle senkronizasyon yapabiliyor ve dahili takvimiyle de ödemeler hakkında düzenli bir planlama sağlayabiliyor.

Daha önce 40$'a satılan Money by Jumsoft uygulamasını an itibariyle buradan 2$'a elde edebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id402410845?mt=12