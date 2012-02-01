Firefox 10.0 çıktı, indirilebilir durumda

Mozilla popüler internet tarayıcısı Firefox'un 10.0 sürümünü kullanıma sundu. Hızlı geliştirme programı çerçevesinde büyük güncellemeler içeren ancak bununla birlikte çıkışı daha uzun süren versiyonlar yerine görece daha az güncelleme içeren fakat daha hızlı çıkan sürümlere yoğunlaşan Mozilla, bir süredir beta aşamasındaki Firefox 10'u resmiyete kavuşturdu.

Firefox 10 daha önce rapor edilen çeşitli hataları düzeltirken yeni özellik olarak gizli ileri butonu, tam ekran API desteği, WebGL Anti Aliasing desteği, CSS3 3D dönüşümler ile birlikte çift elementi için çift metin yalıtımı içermekte. Çok platformlu tarayıcı olarak Windows, Linux ve MacOS için sunulan yeni sürüm kullanıcılar tarafından indirilebilir durumda.



