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Firefox 10.0 çıktı, indirilebilir durumda

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
34,8b
1
69
Tarayıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mozilla popüler internet tarayıcısı Firefox'un 10.0 sürümünü kullanıma sundu. Hızlı geliştirme programı çerçevesinde büyük güncellemeler içeren ancak bununla birlikte çıkışı daha uzun süren versiyonlar yerine görece daha az güncelleme içeren fakat daha hızlı çıkan sürümlere yoğunlaşan Mozilla, bir süredir beta aşamasındaki Firefox 10'u resmiyete kavuşturdu.
Firefox 10 daha önce rapor edilen çeşitli hataları düzeltirken yeni özellik olarak gizli ileri butonu, tam ekran API desteği, WebGL Anti Aliasing desteği, CSS3 3D dönüşümler ile birlikte  çift elementi için çift metin yalıtımı içermekte. Çok platformlu tarayıcı olarak Windows, Linux ve MacOS için sunulan yeni sürüm kullanıcılar tarafından indirilebilir durumda.


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Rainbow6 7 yıl en beğenilen
Bende kurdum oldukca hizli calisiyor , acilis suresi kisalmis , anlamsiz takilmalar falan yok simdilik ... ben bi puruz cikmassa bunu kullanacam googlenin yeni sozlesmesine tepki olarak yeni sozlesme aklima geldikce ve chrome kullandikca devamli totomdan birileri takip ediyomus hissine kapiliyorum ... acikcasi donanimhaberinde yeni sozlesmeden hic bahsetmemesi ve insanlarin bunun uzerine gitmemesinide oldukca garip karsiliyorum acikcasi ... acaba neden bu haber olmuyor bi kara mi var bu konuda ..yeni sozlesmeyi okudunuz mu hic
Bende kurdum oldukca hizli calisiyor , acilis suresi kisalmis , anlamsiz takilmalar falan yok simdilik ... ben bi puruz cikmassa bunu kullanacam googlenin yeni ...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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Sanat Günesi 7 yıl
Ben anlamıyorum arkadaş bu insanları resmen kişisel cahilliklerini, hatalarını tarayıcının (ya da tarayıcıların) üstüne atıyorlar.. Kullanmasını bilmiyorsan her programı dikkatsiz bir şekilde sadece ileri butonlarına basıp kuruyorsan programların suçu nedir ? Ben senelerdir kullanıyorum firefox'u hiçbir sıkıntım olmadı kişisel hatalarım dışında birçok eklentisini vesaire sorunsuz olarak kullandım, kullanıyorum. Sonuçta internet hızıda çok düşük ülkemizde kontrol ediyormusunuz stabil bir hız kullanıp kullanmadığınızı test ediyormusunuz haftada bir ya da bilgisayarınıza bakım yapıyormusunuz ? ttnetten aldığınız 4-8mbt/sn hızların genelde aldatıcı olduğunu özellikle bilinçsiz kullanıcıların 1mbt/sn kullandıklarından haberleri olmadığı için ttnetinde bundan faydalandığını biliyormusunuz ? Bana hattımın 4mbt/sn üstünü desteklemediğini söyleyen ttnete ettiğim küfürler sayesinde bugün 16mbt/sn kullanıyorum desteklemeyen hat ile...
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FX4100 7 yıl Sanat Günesi
tersol

Ben anlamıyorum arkadaş bu insanları resmen kişisel cahilliklerini, hatalarını tarayıcının (ya da tarayıcıların) üstüne atıyorlar.. Kullanmasını bilmiyorsan her programı dikkatsiz bir şekilde sadece ileri butonlarına basıp kuruyorsan programların suçu nedir ? Ben senelerdir kullanıyorum firefox'u hiçbir sıkıntım olmadı kişisel hatalarım dışında birçok eklentisini vesaire sorunsuz olarak kullandım, kullanıyorum. Sonuçta internet hızıda çok düşük ülkemizde kontrol ediyormusunuz stabil bir hız kullanıp kullanmadığınızı test ediyormusunuz haftada bir ya da bilgisayarınıza bakım yapıyormusunuz ? ttnetten aldığınız 4-8mbt/sn hızların genelde aldatıcı olduğunu özellikle bilinçsiz kullanıcıların 1mbt/sn kullandıklarından haberleri olmadığı için ttnetinde bundan faydalandığını biliyormusunuz ? Bana hattımın 4mbt/sn üstünü desteklemediğini söyleyen ttnete ettiğim küfürler sayesinde bugün 16mbt/sn kullanıyorum desteklemeyen hat ile...

+1903
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DH Misafiri 7 yıl
"Hızlı geliştirme programı çerçevesinde büyük güncellemeler içeren ancak bununla birlikte çıkışı daha uzun süren versiyonlar yerine görece daha az güncelleme içeren fakat daha hızlı çıkan sürümlere yoğunlaşan Mozilla"
Bu cümleden bir şey anlayan var mı?
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mechatronix 7 yıl

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xLmNt13 7 yıl
crome daki hatalardan bıktım tekrar mozillaya dönüş yapalım bakalım :)
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northernlights 7 yıl
Chrome'daki çökme, kilitlenme hatalarından sonra bugün güncelleyeyim dedim Firefox'u ve şu an gayet iyi, beğendim.
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Junbergov 7 yıl
deneyelim bakalim eger boyle hizliysa tekrar gecerim mozillaya
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Oz83 7 yıl
google yeni sozlesme detay link`leri
teknovole.com/...
ntvmsnbc.com/...
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ARC118i 7 yıl
Şuan kurdum eskisine kıyasla daha hızlı olmuş galiba. Chrome u bıraktırdı şuan bana
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SupperMert 7 yıl
Ben testini yapim. Iyimi degilmi gocuyomu gocmuyomu soylerim.
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sake_16 7 yıl
Uzun zamandır kullandığım Firefox dan gayet memnunum. Yeni sürümde gayet güzel olmuş. Bana göre en iyi web browser.
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OBA INC 7 yıl
64 bit sürümü yok mu hala?
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BlackEagle 7 yıl
İlk açılış süresi ciddi anlamda farkediyor. Önceki sürümde epey bekletiyordu.
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djkubi 7 yıl
Akıyor. Bazı saçma takılmalar, yavaşlamalar vardı onlarda uçmuş gitmiş.
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1ses1 7 yıl
Anlamadığım birşey var . Yorumlarda diğer firefox dan hızlı demeleri. Ne ile ölcüyorsunuz anlamadım. Ben bütün sürümleri haliyle kullandım ama öyle ahım şahım farklar göremedim açıkcası. Bu abartarak konuşmak herkezde var sanırım.
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