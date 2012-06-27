Firefox 14, yenilenen arayüzü ve Flash desteği ile Android için yayınlandı

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Mozilla, yaklaşık bir ay süren deneme sürecinin ardından 14'üncü mobil tarayıcı versiyonunun stabil sürümünü Google Play Store'da resmen yayınladı. Süper hızlı olarak nitelendirilen Firefox 14.0, yeni özellikleri ile varsayılan Android tarayıcısının yerini alabilecek en güçlü alternatiflerden biri haline geldi.
Yeniden tasarlanan arayüzü, hissedilir düzeyde performans artışı, sayfa yükleme ve diğer işlemlerin daha hızlı tamamlanabilmesini sağlayacak yeni Firefox'a Adobe Flash Player desteği ve yeni HTML5 özellikleri de eklenmiş. Böylece artık videoları, internet tabanlı oyunları ve uygulamaları Firefox mobil tarayıcısından da görüntüleyebileceksiniz.
Firefox Sync ile desteklenen yeni "Harika Ekran" adlı sayfa üzerinden tüm tarayıcı geçmişinize, diğer cihazlarda açık olan sekmelere, şifre ve form bilgilerine ulaşmanız mümkün olacak. Ayrıca Firefox eklentilerini kurarak mobil tarayıcı deneyiminizi arttırabileceksiniz.
En düşük sistem gereksinimi Android 2.2 Froyo versiyonuna çekilen Firefox 14, maalesef tablet bilgisayarlar ve Ice Cream Sandwich dışındaki sürümlere sahip Tegra 2 çipsetli cihazlarda Flash Player desteğine sahip olmayacak. Bunun dışında Galaxy Note stylus kaleminin sanal klavyede problemli çalışması ve sayfa içerisinde belirtilen kelimeyi bulma özelliğinin olmadığı bildiriliyor.
Mozilla Firefox 14'ü Google Play Store'daki sayfasında edinebilirsiniz. Tanıtım videoları aşağıdadır.
http://www.unwiredview.com/2012/06/26/new-mozilla-firefox-for-android-available-now-in-google-play/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu konuda VLC'yi seviyorum. Adamlar 0.001 falan şeklinde ilerliyor sanırım.
PC versiyonu bile 13mb olan bir tarayıcı, Mobil sürümde neden 17mb olur onu da anlamak güç.
Hala en iyisi Dolphin Browser, 850kb lik Opera Miniye aldanmayın, Flash desteklemediği için o kadar hızlı çalışıyor, ne demek istediğimi Opera'nın 14mb'lık normal mobil sürümünü yükleyip kurarsanız anlarsınız. Ayrıca Dolphin Browser'ın da mini versiyonu var. Kalkıp Beta kurarsanız hangi program olsa hata verebilir, Betanın anlamını bilin öyle kurun.
Google chromeun 130.000, standart tarayıcının 100.000 browsermark testinde Firefox 60.000 puan aldı.
benim televizyonum bile 50.000 puan aliyor,telefonum 108.000 i gordum tek cekirdekle,ne dandik bilgisayarin varmis,kendi pcmde firefox 380.000 puan aliyor core 2 quad ile
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