Firefox 14, yenilenen arayüzü ve Flash desteği ile Android için yayınlandı





Mozilla, yaklaşık bir ay süren deneme sürecinin ardından 14'üncü mobil tarayıcı versiyonunun stabil sürümünü Google Play Store'da resmen yayınladı. Süper hızlı olarak nitelendirilen Firefox 14.0, yeni özellikleri ile varsayılan Android tarayıcısının yerini alabilecek en güçlü alternatiflerden biri haline geldi.

Yeniden tasarlanan arayüzü, hissedilir düzeyde performans artışı, sayfa yükleme ve diğer işlemlerin daha hızlı tamamlanabilmesini sağlayacak yeni Firefox'a Adobe Flash Player desteği ve yeni HTML5 özellikleri de eklenmiş. Böylece artık videoları, internet tabanlı oyunları ve uygulamaları Firefox mobil tarayıcısından da görüntüleyebileceksiniz.

Firefox Sync ile desteklenen yeni "Harika Ekran" adlı sayfa üzerinden tüm tarayıcı geçmişinize, diğer cihazlarda açık olan sekmelere, şifre ve form bilgilerine ulaşmanız mümkün olacak. Ayrıca Firefox eklentilerini kurarak mobil tarayıcı deneyiminizi arttırabileceksiniz.

En düşük sistem gereksinimi Android 2.2 Froyo versiyonuna çekilen Firefox 14, maalesef tablet bilgisayarlar ve Ice Cream Sandwich dışındaki sürümlere sahip Tegra 2 çipsetli cihazlarda Flash Player desteğine sahip olmayacak. Bunun dışında Galaxy Note stylus kaleminin sanal klavyede problemli çalışması ve sayfa içerisinde belirtilen kelimeyi bulma özelliğinin olmadığı bildiriliyor.

http://www.unwiredview.com/2012/06/26/new-mozilla-firefox-for-android-available-now-in-google-play/