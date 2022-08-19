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    Snapchat hesap silme nasıl yapılır? Snapchat hesap silme linki (2022)

    Snapchat hesap silme ve hesap dondurma adımları burada. İşte 1 dakikada ister Snapchat hesap dondurma isterseniz de Snapchat hesap kapatma işlemlerini gerçekleştirin.
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    Snapchat hesap silme

    Yeni Snapchat hesabıyla yeni bir başlangıç mı yapmak istiyorsunuz? Veya kendinizi Instagram ve TikTok’ta daha fazla içerik paylaşırken mi buluyorsunuz? Sebep ne olursa olsun Snapchat hesabınızı nasıl sileceğinizi arıyorsanız, doğru yerdesiniz.

    Telefondan (Android ve iPhone) ve bilgisayardan Snapchat hesabınızı silme şansına sahipsiniz. Diğer sosyal ağ platformlarında olduğu gibi hesap silmenin en hızlı yolu; hesap silme linkini kullanmak. Snapchat hesap silme linki, sizi doğrudan hesap silme sayfasına yönlendirir ve tek tıkla Snapchat hesabınızı silersiniz.

    Snapchat hesap nasıl silinir?

    1. Tarayıcıdan Snapchat hesap sayfasını açın.
    2. Kullanıcı adı ve şifrenizi girin.
    3. Oturum Aç (Log in) butonuna tıklayın
    4. Hesabımı Sil'e (Delete My Account) tıklayın.
    5. Kullanıcı adı ve şifrenizi tekrar girin.
    6. En altta Devam'a (Continue) tıklayın.

    Snapchat hesabı silme
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    Snapchat hesabı kapatma
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    Snapchat hesap kapatma bu kadar basit!

    Snapchat hesabı nasıl silinir? (iPhone)

    1. Snapchat uygulamasını açın.
    2. Sol üst köşede profil simgenize dokunun.
    3. Dişli simgesine dokunun.
    4. Hesap İşlemleri (Account Actions) bölümüne gelin.
    5. Hesabı Sil'e (Delete Account) basın.
    6. Hesap sayfasına yönlendirileceksiniz. İşlemi tamamlamak için adımları takip edin.

    Snapchat hesap silme iPhone
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    Snapchat hesap silme geri alma

    Snapchat hesap silme iptal edilebiliyor mu? Snapchat hesap silindikten sonra tekrar açılır mı? Evet, aşağıdaki adımları takip ederek Snapchat’e yeniden dönebilirsiniz:

    1. Snapchat uygulamasını açın ve aynı bilgilerle giriş yapın. 30 gün içinde hesabınıza giriş yapmış olmanız gerekiyor. Hesabınızı sildikten sonra mail adresinizi kullanamayacağınızı unutmayın. Kullanıcı adınızla giriş yapmanız gerekiyor.
    2. Snapchat hesabınızı yeniden etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulacak. Yes’e dokunun.
    3. Uygulamaya biraz zaman tanıyın.
    4. Giriş yapın.

    Snapchat hesap dondurma
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    Hesap silme işleminden sonra hesap kurtarma işlemi de bu şekilde.

    Snapchat hesap silinince mesajlar silinir mi?

    Hesabınızı silmek için gerekli adımları attıktan sonra, ilk olarak 30 gün süreyle hesabınız devre dışı bırakılır. Snapchat hesap dondurma nasıl yapılır? sorusu da sorulduğundan belirtmekte fayda var; ilk hesap silme işleminden sonra hesabınızı bir anlamda dondurmuş oluyorsunuz.

    Hesabınız devre dışı bırakıldığında, arkadaşlarınız Snapchat üzerinden sizinle iletişim kuramıyor veya etkileşimde bulunamıyor. Sonraki 30 günde hesabınız kalıcı olarak siliniyor. Hesabınızla birlikte hesap ayarlarınız, arkadaşlarınız, snapleriniz, sohbetleriniz (mesajlarınız), hikayeniz, cihaz verileriniz ve konum bilgileriniz de siliniyor. Ancak Snapchat, bazı kişisel verileri saklamaya devam ediyor. Hiç okumadan kabul ettiğimiz hizmet şartları ve gizlilik politikasında bu detay yazıyor olacak ki, kalıcı hesap silme/kapatma işleminden sonra belli yasal, güvenlik ve iş gereği verilerimizin saklanabileceği belirtiliyor.

    Snapchat hesabı dondurma
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    Snapchat hesabı kendi kendine silinir mi?

    Kullanıcılar, Snapchat’in belli bir süre aktif olmayan hesapları silmesi konusunda endişeleniyor ancak platformun mevcut politikasında bu yok.

    Uygulamayı telefonunuzdan silip uzun süre kullanmasanız dahi, hesabınız kalmaya devam ediyor. Snapchat, hesapları otomatik olarak silmiyor çünkü, toplam hesap sayısının daha fazla olması platform için daha iyi.

    Snapchat, şu anda aktif olmayan hesapları silmiyor olsa da, bu, gelecekte yapmayacağı anlamına gelmiyor. Teoride neredeyse sonsuz sayıda kullanıcı adı olmasına rağmen, bazı kullanıcılar, herhangi bir nedenle aktif olmayan hesaplar tarafından alınmış kullanıcı adlarını almak isteyebiliyor. Bu, daha sık olmaya başladığında Snapchat de politikasını değiştirecektir.

    Snapchat, kullanılmayan hesapları silmese de başka nedenlerle bir hesabı silebilir. İllegal aktivite veya kötüye kullanım gibi her türlü hizmet şartı ihlali hesabın kapatılmasına neden olur.

    Kaynakça https://www.androidauthority.com/delete-snapchat-account-691746/ https://support.snapchat.com/en-GB/article/delete-my-account1
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