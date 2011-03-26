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Firefox 4, 30 milyondan fazla indirildi, ilk gün rekorunu kıramadı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
38,9b
1
48
Tarayıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Firefox 4, 30 milyondan fazla indirildi, ilk gün rekorunu kıramadı
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Geliştirme çalışmaları bir yıldan uzun süren ve final sürümü geçtiğimiz hafta içerisinde kullanıma sunulan Firefox 4, bugün itibariyle 30 milyondan fazla indirilme rakamına ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. Yapılan ölçümlere göre ilk iki gün için dakikada ortalama 5503 defa indirilen Firefox 4, ilk gün rekorunu ise kıramadı. Çıktığı gün 8.1 milyon kez indirilen ve bu açıkdan "ilk gün rekorunu" elinde bulunduran Firefox 3'e karşı yeni sürüm 7.1 milyon kez indirilirken, rekorun egale edilememesinde, yakın zamanda kullanıma sunulan Internet Explorer 9 ve Chrome ile birlikte kullanıcıların daha fazla sayıda seçeneğe sahip olmasının etkili olduğu düşünülüyor.

Firefox 4'ün çıkışını takip eden ilk iki gün sonucunda ulaşılan istatistiklere göre tarayıcının en çok indirildiği kıta Avrupa, en çok indirildiği ülke ise Amerika. Yeni bir kullanıcı arabirimine, artan performansa, daha iyi açılış süresine ve gelişmekte olan yeni standartlara destek sunan Firefox 4, şu an itibariyle 30,5+ milyon kez indirilmiş durumda.

Firefox 4, 30 milyondan fazla indirildi, ilk gün rekorunu kıramadı
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Firefox 4, 30 milyondan fazla indirildi, ilk gün rekorunu kıramadı
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Volkanbaba 8 yıl en beğenilen
Gönüllerin birincisi firefox4
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KLLAXON 8 yıl
İyi güzel, her yeni sürümde daha bir hızlı olduğunu söylüyorlar. Ben bir fark göremiyorum bu konuda ama... Benim kullandığım programların firefox ile entegrasyonunu sağlayan birçok eklenti her yeni sürümde birer birer devre dışı kalıyor. Kiminin yeni sürüme uygunu çıkarken kiminin çıkmıyor. Hız, görsellik yapacağım derken bu detayları esgeçiyorlar.
İyi güzel, her yeni sürümde daha bir hızlı olduğunu söylüyorlar. Ben bir fark göremiyorum bu konuda ama... Benim kullandığım programların firefox ile entegrasyo...
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OverClocK1ng 8 yıl
Arkadaşlar. Ben şu DAHA HIZLI olayınızı anlamıyorum. Firefox'un Internet Explorer dan daha yavaş olduğunu farzedelim. Ben yine de güvenli diye Firefox kullanırım. Zaten IE güvenlik özellikleri kapalı olduğu için her siteye bodoslama dalıyor. 2 saniye sonra girsin ama güvenliği elden bırakmasın.
Haa çok hız isteyenler için net'te Firefox'un güvenlik özelliklerini kapatarak epey hızlı çalıştığının nasıl yapıldığı anlatılan siteler var. Gönlünüz razı geliyorsa yapın, güvenliksiz dolaşın. Ama explorerdan farkı kalmaz bi değeri olmaz...
Arkadaşlar. Ben şu DAHA HIZLI olayınızı anlamıyorum. Firefox'un Internet Explorer dan daha yavaş olduğunu farzedelim. Ben yine de güvenli diye Firefox kullanırı...
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DH Misafiri 8 yıl
Tarayıcının önceden tanıtımı yapılmadı ki. Pat diye yayınladılar. birçok insan daha tarayıcı nasıl güncellenir onu dahi bilmiyor. bıraksan kullanıcı ie6 kullanacak.
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DH Misafiri 8 yıl
Tarayıcının önceden tanıtımı yapılmadı ki. Pat diye yayınladılar. birçok insan daha tarayıcı nasıl güncellenir onu dahi bilmiyor. bıraksan kullanıcı ie6 kullanacak.
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Tanarri 8 yıl
@homebird
kartınızın sıcak çalışmasının sebebi flash videolarda gpu hızlandırma olması dan kaynaklanıyodur şahsen ekran kartım bozulduğu için deniyemedim ama belkide flash içerikli sitelerde yani video olmasa dağil belki hızlandırma mevcut olabilir ama dediğim gibi kartınızın ısınmasının sebebi bu! aslında kötü bişi değil bu aksine daha iyi cpu yük binmiyo daha ne ister insan ? gerçi elinizde güçlü bi cpu varsa ha gpu kulanmış ha kulanmamış ne farkeder diye bilirsiniz... bu arada şu an pc de opera ff4 chrome ve i9 yüklü şahsi fikrime gelicek olursak firefox arayüz olarak opera ve chrome karışımı gibi olmuş ama sonuçta kendine has bi program ve firefox yıllardır kulanıyorum bebekliğini bilirim.. şunuda unutmayınki chrome vs vs yokken explorer adam gibi bi tarayıcı değilken firefox vardı ve gayet güzel bi tarayıcıydı chrome felan sonradan geldiği için ben bitürlü alışamadım diğer tarayıcılarada... uzun lafın kısası Firefox 4 ever xD
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MCErgun 8 yıl
bu yeni font renderingi chrome a uygulayabileceğim bi eklenti falan var mı :D
gdipp denedim , bazı fontlar birbirinin içine giriyo şimdi de
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homebird 8 yıl

Tanarri

@homebird
kartınızın sıcak çalışmasının sebebi flash videolarda gpu hızlandırma olması dan kaynaklanıyodur şahsen ekran kartım bozulduğu için deniyemedim ama belkide flash içerikli sitelerde yani video olmasa dağil belki hızlandırma mevcut olabilir ama dediğim gibi kartınızın ısınmasının sebebi bu! aslında kötü bişi değil bu aksine daha iyi cpu yük binmiyo daha ne ister insan ? gerçi elinizde güçlü bi cpu varsa ha gpu kulanmış ha kulanmamış ne farkeder diye bilirsiniz... bu arada şu an pc de opera ff4 chrome ve i9 yüklü şahsi fikrime gelicek olursak firefox arayüz olarak opera ve chrome karışımı gibi olmuş ama sonuçta kendine has bi program ve firefox yıllardır kulanıyorum bebekliğini bilirim.. şunuda unutmayınki chrome vs vs yokken explorer adam gibi bi tarayıcı değilken firefox vardı ve gayet güzel bi tarayıcıydı chrome felan sonradan geldiği için ben bitürlü alışamadım diğer tarayıcılarada... uzun lafın kısası Firefox 4 ever xD


Aynı problem IE 9 da yok. Ondada GPU hızlandırma var.

Hem ekran kartı MX 440 değilki tam yüke ihtiyaç duysun. Altı üstü flash videolarda az bir yük binecek ekran kartına.

Sırf az hızlı olacak diye ses ve elektrik israfına gerek yok diye düşünüyorum.

Bu arada chrome ve İE9 u kullanamadım. Firefox fena halde alışkanlık yapmış bende
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eternal1903 8 yıl
Operaya yetişmesi için daha çok çalışması lazım... gerçi görseli benzetmişler, ama işlev olmamış, firefox 11 de olur kısmetse :))
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hachiko 8 yıl
Arkadaşlar bu ürünlerin finansı nereden geliyor nereden gelir elde ediyor bunlar?
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Tunyukuk 8 yıl
Bir de göçmeden ayakta durabilse. Operaya devam
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freestyle_ 8 yıl
Bütün tarayıcıları kullanıyorum. Ama genelde Chrome kullanıyorum. Firefox 4 ü kullanayım dedim. İlk önce güzel geldi varsayılan tarayıcım ile yaptım. Ama bir dizi sitesinde dizi izlerken bir baktım işlemci %90 larda geziyor. Görev yöneticisinden kim kullanıyor bu işlemciyi diye baktım firefox plug in container ın kullandığını gördüm. Aynı sitede diğer tarayıcılarda işlemci kullanımı %30 larda geziyor. Bu yüzden beğenmedim. Tavsiye edenler ne faydasını gördü acaba?
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jiveltro 8 yıl
chrome gayet başarılı ff e gerenk yok dükkanı kapatım gidebilirler. :)
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SiyahLimm 8 yıl
almila1299

son dönemlerde chrome kullanıyordum ama Firefox'dan aldığım tadı hiç bir tarayıcıdan alamam...


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homebird 8 yıl
FF 4 ten memnun değilim! Birkaç gün kullandım pc daha sesli çalışmaya başladı. Bir baktım 6950 tam yükte çalışıyor, sıcaklık 65 dercelerde o an 3.6 ya geri döndüm tabiki.
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infom@n 8 yıl
Bu indirme ssyısı safsatası beni bayıyor artık. İndirmek = kullanmak değildir.
Düşünün: Yeni bir tarayıcı çıktığında KİM indirip denemez?
Tabiki bilgisayarla içli dışlı olmayanlar, tarayıcının ne olduğunu bilmeyip "e" kısayolunu internet sananlar indirip denemez.
Bunun dışında
IE team ve Microsoft çalışanları indirir dener,
Google çalışanları indirir dener,
Opera tayfasıda indirir dener,
Chrome, Opera, IE, safari fanatikleri bile indirir kurar dener.
Birde FF kullanıcıları tarayıcıyı ballandıra ballandıra anlatıyor. Bazen bazı yorumları okuyunca ben bile "bi indirip kurayım lan" diyorum :D
Bu arada yeni sürümde GERÇEKTEN FARKLI dediğim tek tarayıcı IE9 oldu. Chrome malum kaput altını yeniliyor durumdan duruma hızlı veya farklı, FF 4'te ise sanki sadece tema giydirilmiş gibi. Ben OLUMLU çok büyük farklar hissetmedim.
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Batuist 8 yıl

lnfoman

Bu indirme ssyısı safsatası beni bayıyor artık. İndirmek = kullanmak değildir.


evet mesela ben bir kere indirdim bütün bilgisayarlara kurdum hepsi için tek tek indirmek gerekmiyor...!!!
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istblacken 8 yıl

lnfoman

Bu indirme ssyısı safsatası beni bayıyor artık. İndirmek = kullanmak değildir.
Düşünün: Yeni bir tarayıcı çıktığında KİM indirip denemez?
Tabiki bilgisayarla içli dışlı olmayanlar, tarayıcının ne olduğunu bilmeyip "e" kısayolunu internet sananlar indirip denemez.
Bunun dışında
IE team ve Microsoft çalışanları indirir dener,
Google çalışanları indirir dener,
Opera tayfasıda indirir dener,
Chrome, Opera, IE, safari fanatikleri bile indirir kurar dener.
Birde FF kullanıcıları tarayıcıyı ballandıra ballandıra anlatıyor. Bazen bazı yorumları okuyunca ben bile "bi indirip kurayım lan" diyorum :D
Bu arada yeni sürümde GERÇEKTEN FARKLI dediğim tek tarayıcı IE9 oldu. Chrome malum kaput altını yeniliyor durumdan duruma hızlı veya farklı, FF 4'te ise sanki sadece tema giydirilmiş gibi. Ben OLUMLU çok büyük farklar hissetmedim.


Rakamlar sadece bu dediğinden ibaret olsaydı, her çıkan yeni tarayıcının aşağı yukarı benzer indirilme rakamlarına sahip olması gerekirdi. Bu koşulda eğer IE 9 çıktığı ilk gün 2 milyon kez indirilirken, Firefox 4 ise ilk gün 7 milyon kez indiriliyorsa aradaki fark anlamlıdır, sadece deneme görme amacıyla indirenler ikisini de indirir çünkü..
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DH Misafiri 8 yıl
Yıllardır firefox kullananlar tabiki chrome'u yüklediklerinde "bu daha hızlı" demesi normal... f2 f3 f4'e kadar biriken geçmiş sürekli duruyor. Geçmişi tamamen temizledikten sonra tekrar bi deneyin...
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ztalan 8 yıl
Opera'yı örnek alan her tarayıcı onun 1 adım gerisinde kalmaya mecburdur!

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