Firefox 4, 30 milyondan fazla indirildi, ilk gün rekorunu kıramadı

Geliştirme çalışmaları bir yıldan uzun süren ve final sürümü geçtiğimiz hafta içerisinde kullanıma sunulan Firefox 4, bugün itibariyle 30 milyondan fazla indirilme rakamına ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. Yapılan ölçümlere göre ilk iki gün için dakikada ortalama 5503 defa indirilen Firefox 4, ilk gün rekorunu ise kıramadı. Çıktığı gün 8.1 milyon kez indirilen ve bu açıkdan "ilk gün rekorunu" elinde bulunduran Firefox 3'e karşı yeni sürüm 7.1 milyon kez indirilirken, rekorun egale edilememesinde, yakın zamanda kullanıma sunulan Internet Explorer 9 ve Chrome ile birlikte kullanıcıların daha fazla sayıda seçeneğe sahip olmasının etkili olduğu düşünülüyor.

Firefox 4'ün çıkışını takip eden ilk iki gün sonucunda ulaşılan istatistiklere göre tarayıcının en çok indirildiği kıta Avrupa, en çok indirildiği ülke ise Amerika. Yeni bir kullanıcı arabirimine, artan performansa, daha iyi açılış süresine ve gelişmekte olan yeni standartlara destek sunan Firefox 4, şu an itibariyle 30,5+ milyon kez indirilmiş durumda.