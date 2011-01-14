Firefox 4 Beta 9 kullanıma sunuldu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
En popüler internet tarayıcılarından Firefox'un yeni sürümü için geri sayım başladı. Şubat ayının sonu gibi yayınlanması beklenen Firefox 4'ün 9. betası da kullanıma sunuldu. 11.2 Megabyte büyüklüğündeki yeni betanın, beta 8'e göre hem stabilite hem de performans yönünden bir takım güncellemeler içerdiği belirtiliyor.
Firefox 4 için RC (Release Candidate) yani aday sürümünü gelecek ayın başında yayınlamaya hazırlanan Mozilla, artan Chrome baskısına karşı güçlü bir sürüm sunmayı hedefliyor.
http://www.mozilla.com/en-US/products/download.html?product=firefox-4.0b9&os=win&lang=en-US Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Edit : Sorun halledildi...
mozilla.com/...
Direk burdan indirin.
Bende kasmıyor nedense
c2duo 2.4 işlemci-2gb ram-hd2600(512) ekran kartı-250 gb hard disk. birde bilgisayar laptop(ASUS F3SA) bende niye takılma veya kasma yok acaba ?
düzenleme; imla
siz daha çok beklersiniz en iyi sistem olmasını !
hata bildirimlerini standart bir şekilde upload etmeli
böyle kullanıcıya hata bildirimi yapayımmı diye sorarsa daha çok
projeler geri kalır !
Kraken filan onlar nedir?
Bulanıklık sorunu yaşayan arkadaşlar
çözüm:
seçenekler - gelişmiş - genel - donanım ivmelenmesini kullanı kapatın.
yeniden başlatın