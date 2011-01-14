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Firefox 4 Beta 9 kullanıma sunuldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
39,5b
1
170
Tarayıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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En popüler internet tarayıcılarından Firefox'un yeni sürümü için geri sayım başladı. Şubat ayının sonu gibi yayınlanması beklenen Firefox 4'ün 9. betası da kullanıma sunuldu. 11.2 Megabyte büyüklüğündeki yeni betanın, beta 8'e göre hem stabilite hem de performans yönünden bir takım güncellemeler içerdiği belirtiliyor.

Firefox 4 için RC (Release Candidate) yani aday sürümünü gelecek ayın başında yayınlamaya hazırlanan Mozilla, artan Chrome baskısına karşı güçlü bir sürüm sunmayı hedefliyor.


http://www.mozilla.com/en-US/products/download.html?product=firefox-4.0b9&os=win&lang=en-US Yorum Yaz
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DH Misafiri 8 yıl
ben hiç eklenti yapmadan sekmeleri aşağa taşıdım ama ingilizce türkçe dil çıksada yüklesek bnce gayet hoş olmuş
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SiyahLimm 8 yıl
Benim bir anlamadıgım husus var arkadaşlar yeni 9beta sürümünden üsteki boşlugu kaldırıldıgı olarak söylüyor arkadaslar yanılmıyorsam bu Win7 ve Vista için Xp az önce yükledim Firefox4.9betayı ama hala yukarıdaki boşluk gözükmekde bu sorun sadece bendemi var?

Edit : Sorun halledildi...
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Owl City. 8 yıl

DH Misafiri

ben hiç eklenti yapmadan sekmeleri aşağa taşıdım ama ingilizce türkçe dil çıksada yüklesek bnce gayet hoş olmuş

mozilla.com/...

Direk burdan indirin.
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kadirkayik 8 yıl
Chrome kullaniyorum kafam rahat
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ferhatsan 8 yıl
Pc76 dogru soyluyor. Hayvan gibi sistem var firefox kasıyo. Geçtim chroma kafam rahat etti.
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IgorStravinsky 8 yıl

ferhatsan

Pc76 dogru soyluyor. Hayvan gibi sistem var firefox kasıyo. Geçtim chroma kafam rahat etti.

Bende kasmıyor nedense
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Eoudoxias 8 yıl
ferhatsan

Pc76 dogru soyluyor. Hayvan gibi sistem var firefox kasıyo. Geçtim chroma kafam rahat etti.


c2duo 2.4 işlemci-2gb ram-hd2600(512) ekran kartı-250 gb hard disk. birde bilgisayar laptop(ASUS F3SA) bende niye takılma veya kasma yok acaba ?

düzenleme; imla
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SEO-Uzmanı 8 yıl
olası hata bildirimlerini geri bildirim yapılsınını sağlamadığınız sürece
siz daha çok beklersiniz en iyi sistem olmasını !
hata bildirimlerini standart bir şekilde upload etmeli
böyle kullanıcıya hata bildirimi yapayımmı diye sorarsa daha çok
projeler geri kalır !
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Batuist 8 yıl
ilk sürümler hep sancılı olmuştur.. bunu 3 versiyonu ilede gördük.. bununda tam olarak oturması bayağı bir zaman alır..
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Huh ? 8 yıl
Tab ekliyemedim arkadaşlar yardım eder misiniz ?
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UzmaN345 8 yıl
kesinlikle eski surumunden başarılı video izlerken facebook ta donmalar oluyordu xp deki gibi stabil çalısıyor
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CoderWriter 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Zımparasız Pinokyo 8 yıl

CoderWriter

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Kraken filan onlar nedir?
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EnSaRD 8 yıl
açıkcası chrome cıktığından beri vazgeçemiyorum, bunun en başlıca nedenleri chrome cok hızlı diğerleri cok yavaştı ama firefox 4.09b ile eski sürümlere göre cok yavaştan hızlıya geçmiş ama chrome kadar cok hızlı değil, 4.09b nin performansı güzel pek kasmıyor ama hala grup işini kullanmak için bir mantık bulamadım. Yeni pencereye grup demişler :) bir işe yaramıyor
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SaMueL 19.o7* 8 yıl
Ya burda tarayıcı tartışılmıyor haber kaynaklı bir konu biri giriyor kendi beğenilerini dayatmak kabul ettirmeye çalışıyor biri çıkıyor yok o değil bu diyor. Firefox çıkarmış işte isteyen kullanır istemeyen kullanmaz önemli olan firefox diğer tarayıcıları kendi konusunda uzun uzun öve bilirsiniz.
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Mechatronik 8 yıl

Bulanıklık sorunu yaşayan arkadaşlar

çözüm:

seçenekler - gelişmiş - genel - donanım ivmelenmesini kullanı kapatın.

yeniden başlatın
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FRAPS 8 yıl
Firefox her geçen gün dahada operayı taklit ediyor :)
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Firaristt 8 yıl
bakalım indirdim deniyicem :)) bu arada bende hiç takılma dona vs. yok xD ve sistem de pek iyi sayılmaz :D (nazar değmesin xD)
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Bach 8 yıl
FF yine yapmış
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Sammy... 8 yıl
Art niyetle söylemiyorum ama bu chrome gerçekten berbat bir browser olduğunu düşünüyorum. Ama burda chrome un çok iyi olduğu söyleniyor, ff bile tasarımını opera-chrome benzeri birşey yapmış. Acaba bu chrome neden bu kadar seviliyor? Neresi güzel? Gerçekten merak ettiğim için soruyorum.
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