Firefox 4 Beta 9 kullanıma sunuldu

En popüler internet tarayıcılarından Firefox'un yeni sürümü için geri sayım başladı. Şubat ayının sonu gibi yayınlanması beklenen Firefox 4'ün 9. betası da kullanıma sunuldu. 11.2 Megabyte büyüklüğündeki yeni betanın, beta 8'e göre hem stabilite hem de performans yönünden bir takım güncellemeler içerdiği belirtiliyor.

Firefox 4 için RC (Release Candidate) yani aday sürümünü gelecek ayın başında yayınlamaya hazırlanan Mozilla, artan Chrome baskısına karşı güçlü bir sürüm sunmayı hedefliyor.

http://www.mozilla.com/en-US/products/download.html?product=firefox-4.0b9&os=win&lang=en-US