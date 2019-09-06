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Firefox 69 gelişmiş takipçi engelleme özellikleriyle kullanıma sunuldu

Mozilla vakfının popüler tarayıcısı Firefox 69. sürümle güncellendi. Tarayıcı gelişmiş özellikleriyle öne çıkıyor.
21 sa.
1,5b
4
10
Tarayıcılar
Metehan Göktaş
Yazar
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Mozilla’nın Chrome karşısında direnen tarayıcısı Firefox 69. sürüme yükseldi. Firefox Quantum yeni engelleme özellikleri ve performans optimizasyonları ile dikkat çekerken güzel detaylar da ihmal edilmemiş.

Firefox Quantum 69’la birlikte artık gelişmiş takipçi engelleme seçeneği varsayılan olarak açık geliyor. Bu sayede bir çok 3. parti çerezden ve kripto para kazma yazılımlarından korunmak isteyen kullanıcıların ayarlara girip vakit kaybetmesine gerek kalmayacak.

Dahasını isteyenlere Strict modu 

Ayrıca donanımsal özelliklere göre bilgisayarınızın bir kimliği çıkaran ve böylece sizi takip eden kod parçacıklarıyla takip eden siteleri de ‘’Strict’’ modunu aktive ederek engelleyebiliyorsunuz. Strict modunun şu an için açık olarak gelmediğini belirtelim.

Son dönemde eklenen otomatik oynatılan medya içeriklerinin varsayılan olarak bloklanması işlemi ise sessiz videolar da dahil olacak şekilde genişletilirken taşınabilir  Mac cihazlar için batarya ömrü alanında iyileştirmelere de gidilmiş.

Windows 10'da performans artışı 

Son olarak Windows 10 kullanıcıları için performans artışını beraberinde getiren 69. sürümde Mozilla, indirme yöneticisinin arayüzünde de geliştirmelere gitmiş. Performans artışı tarayıcının işletim sistemine kullanıcının kullandığı işlemleri bildirerek daha verimli bir kaynak kullanımının sağlanmasıyla elde edildiği belirtelim. Örneğin arka planda oynatılan bir videoya artık daha az kaynak ayrılacak.
Hali hazırda kullanıyorsanız otomatik olarak yüklenen güncellemeyi eğer isterseniz Firefox hakkında'dan denetleyebileceğiniz gibi buradan da gecko tabanlı tarayıcıyı edinebilirsiniz.


https://hexus.net/tech/news/software/134390-mozilla-firefox-69-enhanced-tracking-protection-default/ Yorum Yaz
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drjacob 37 dk.
güncelledik bakalım ne varmış
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Vega 10 sa.
Yaklaşık 6 aydır filan Quantum kullanıyorum ama maalesef memnun değilim.Çünkü Chrome kadar stabil değil.Aynı uzantılar Chrome'da gayet iyi ve stabilken Firefox'ta iyi çalışmıyor.
Sağdaki kaydırma çubuğu sürekli takılıyor.Habire sayfayı yenilemek zorunda kalıyorum.
Bazı uzantılar Firefox'ta eksik özelliklere sahip.
Ayrıca Firefox'un bu tip "Takipçi Engelleme" gibi özelliklerini önermiyorum ve zaten kapattım.Çünkü sitelerin bazı işlevlerini bozuyorlar.Mesela en basiti siz reklam engelleyici kullanmasanız bile girdiğiniz bir site size "Reklam Engelleyiciyi Kapat" gibi bir uyarı verebilir.
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interwap 12 sa.
Farkettik. Soruınsuz girdiğimiz sitelerde sıkıntı çıkarmaya başladı.
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sreylare 19 sa.
İstemiyorum, bana en çok lazım olan şey güncelleme diye uyarıları dayatmamaları. Kendi kendine bir güncelleme yapıyor tarayıcı kafayı yiyor. Güncellemesen uyarı veriyor yok mu bildirimleri durdurmanın kesin bir çözümü ya?
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agent1453 17 sa. sreylare
Eski sürümlerde dayatma yoktu gıcık oldum kapatma yöntemini buldum,66.0.5 x64'teyim,script dosyasını indirin,firefox kapalıyken script dosyasına tıkladığımızda güncellemeyi kapatıyor!, sordum.net/...
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The Hollow 20 sa.
Temel kullanıcılar için iyi fakat abartılacak birşey yok. Tracking protection özelliklerinde aslında Disconnect.me'nin Basic filtrelerini kullanıyorlar. Adı üstünde. Gözlemlerime göre bu konuda Chromium Edge'in sunduğu tracking prevention özelliği daha iyi sonuçlar veriyor. Strict modda bile bozduğu bir siteye denk gelmedim. DH üzerinde 20 takipçinin 12 tanesini engelledi. Bence oldukça iyi bir sonuç. Netflix.com'a girdiğimde de Facebook ve Google takipçisini engelliyor. Birçok sitede oldukça iyi sonuçlar veriyor. Tabii ki bunlar uBlock Origin, AdGuard, Adblock Plus, vs. görevi görmezler. Fakat girdiğiniz sitelerin sizi arka planda 20 farklı domain'e bağlamasına engel olmaya çalışırlar. Sitelerde oluşan reklam boşluklarını engellemek için uBlock Origin iyi iş görür.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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interwap 12 sa. The Hollow
Ayarlar kısmında belirtilmiş : " Listeler Disconnect tarafından sağlanıyor.
Birde 2 seviye engelleme seçeneği var. 1) Daha az sorun 2) Katı, Tüm bilinenleri engelle. Siz hangi seçenekte test ettiniz?
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ipli jeton 20 sa.
Firefox Monitor diye bir özellik gelmiş.
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trambell 19 sa. yeni yorumcu ipli jeton
frefox monitor "haveibeenpwned" sitesini kullanıyor bilgi için. iki site arasındaki tek fark mozilla monitör daha güzel tasarıma sahip
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