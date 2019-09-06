Firefox 69 gelişmiş takipçi engelleme özellikleriyle kullanıma sunuldu

Mozilla’nın Chrome karşısında direnen tarayıcısı Firefox 69. sürüme yükseldi. Firefox Quantum yeni engelleme özellikleri ve performans optimizasyonları ile dikkat çekerken güzel detaylar da ihmal edilmemiş.

Firefox Quantum 69’la birlikte artık gelişmiş takipçi engelleme seçeneği varsayılan olarak açık geliyor. Bu sayede bir çok 3. parti çerezden ve kripto para kazma yazılımlarından korunmak isteyen kullanıcıların ayarlara girip vakit kaybetmesine gerek kalmayacak.

Dahasını isteyenlere Strict modu

Ayrıca donanımsal özelliklere göre bilgisayarınızın bir kimliği çıkaran ve böylece sizi takip eden kod parçacıklarıyla takip eden siteleri de ‘’Strict’’ modunu aktive ederek engelleyebiliyorsunuz. Strict modunun şu an için açık olarak gelmediğini belirtelim.

Son dönemde eklenen otomatik oynatılan medya içeriklerinin varsayılan olarak bloklanması işlemi ise sessiz videolar da dahil olacak şekilde genişletilirken taşınabilir Mac cihazlar için batarya ömrü alanında iyileştirmelere de gidilmiş.

Windows 10'da performans artışı

Son olarak Windows 10 kullanıcıları için performans artışını beraberinde getiren 69. sürümde Mozilla, indirme yöneticisinin arayüzünde de geliştirmelere gitmiş. Performans artışı tarayıcının işletim sistemine kullanıcının kullandığı işlemleri bildirerek daha verimli bir kaynak kullanımının sağlanmasıyla elde edildiği belirtelim. Örneğin arka planda oynatılan bir videoya artık daha az kaynak ayrılacak.

Firefox hakkında'dan denetleyebileceğiniz gibi Hali hazırda kullanıyorsanız otomatik olarak yüklenen güncellemeyi eğer istersenizdenetleyebileceğiniz gibi buradan da gecko tabanlı tarayıcıyı edinebilirsiniz.

https://hexus.net/tech/news/software/134390-mozilla-firefox-69-enhanced-tracking-protection-default/