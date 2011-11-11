Firefox 9.0'ın beta sürümü kullanıma sunuldu

Firefox 8.0 işletim sistemini geçtiğimiz günlerde yayımlayan Mozilla, hızlı geliştirme programı çerçevesinde Firefox 9.0'un beta sürümünü de denemek isteyenlerin beğenisine sundu.

Bugünlerde yedinci yaş gününü kutlamakta olan Mozilla, Firefox 9.0'ın resmi kullanıma açık beta sürmünde, JavaScript performansını arttırdığını ayrıca başta HTML5 olmak üzere MathML ve CSS kullanımına yönelik çeşitli geliştirmeler yaptığına dikkat çekiyor.

Firefox 9.0 altı çizilen bazı önemli özellikleri arasında Mac OS X Lion için geliştirilmiş tema entegrasyonu, yine Mac OS X Lion için çift parmalka swipe navigasyon desteği ve Yazı esnetme desteği desteğinden bahsedilebilir. Firefox 9.0 Beta'yı indirmek için;