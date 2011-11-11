Firefox 9.0'ın beta sürümü kullanıma sunuldu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Firefox 8.0 işletim sistemini geçtiğimiz günlerde yayımlayan Mozilla, hızlı geliştirme programı çerçevesinde Firefox 9.0'un beta sürümünü de denemek isteyenlerin beğenisine sundu.
Bugünlerde yedinci yaş gününü kutlamakta olan Mozilla, Firefox 9.0'ın resmi kullanıma açık beta sürmünde, JavaScript performansını arttırdığını ayrıca başta HTML5 olmak üzere MathML ve CSS kullanımına yönelik çeşitli geliştirmeler yaptığına dikkat çekiyor.
Firefox 9.0 altı çizilen bazı önemli özellikleri arasında Mac OS X Lion için geliştirilmiş tema entegrasyonu, yine Mac OS X Lion için çift parmalka swipe navigasyon desteği ve Yazı esnetme desteği desteğinden bahsedilebilir. Firefox 9.0 Beta'yı indirmek için;
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firefox açılırken birden fazla internet sayfasının aynı anda açılması için
gereken giriş sayfası adres kısmına
https://www.google.com/reader/view/#overview-page|http://www.youtube.com/|https://www.facebook.com/
burada isteğe bağlı "adres" ten sonra >> | << boru işareti ile isteğe bağlı adresleri yan yana yazabilirsiniz :)
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şimdi gereken eklentiler:
FaviconizeTab
Close All Tabs
ve son olarak isteğe bağlı olarak
Tab Counter
[image]local://upfiles/970612/2F891859832345ABB35328A5DE0480FC.jpg[/image]
önemli not : bu konuda yorumlarınızı
bu konuda açılan forum.donanimhaber.com/...
bu konu başlığına yazarsanız sevinirim :)
1000 tane yer imi mi olur, arasında kaybolursun onla rın. Googla yazsan daha çabuk ulaşırsın gideciğin sayfaya. :))
Sen beni istediğin gibi düşün, ister çok bilmiş de, istersen ne dersen de. Hiç problem değil.
Bak şimdi üşenmedim emin ol bu video yu yaptım. Şimdi seyret bakalım, birde video sonundaki sisteme dikkat et. Aslında iyi de oldu kendi konuma da eklerim, merak ediyorum videoyu seyrettikten sonra ne diyeceksin diye. Bu kadar işi yaparken bir yanda da bu HD videonun çekildiğini söylememe gerek yok herhalde.
Ben şunun her zaman arkasındayım. Problem %99 Firefox kaynaklı olmuyor aslında. Problemi ya bir eklenti çıkartıyor, ya kullanılan windows sürümünün stabilitesinin bozulmuş olması, genelde sistem hızlandıracam diye yapılan garip garip tweak işlemleri, java ya da flash ın güncel olmaması, anti virüs programının dandik olması. Bir sürü şey sayılabilir. Ama bunların hiç biri Mozilla yı bağlamaz. Adam sana yapmış vermiş, sorun yok diyor, bende diyorum. Örneği de video olarak verdim senin sorun dediğin olaya karşılık. Bundan sonrarı senin sorunundur. Bakacaksın sistemine, tabanı olmayan bir sistem üzerinde programların hatalı çalışmasına sebep olur her zaman.
Kolay gelsin. Yine şunu da ekleyimde, sen sen ol tanımadığın insanların neyi ne kadar bildiğinden emin olmadan bazı sıfatlar yakıştırma. Umarım gün gelir sen de benim kadar UKALA olursun.
mobile.donanimhaber.com/...
Bunun dışında Firfox ne şişiyor, ne takılıyor ne de göçüyor kardeşim. Adam gibi kullanmasını bilene hiç bişey olduğu yok. Ben aylardır bırak stabili, betayı direk alpha yı kullanıyorum. O bile tırtlamıyor hiç bir şekilde. Eklentilerim de çalışıyor. Çünkü eklentileri çalıştımak için araç mevcut, ama onuda bilmeyenlar olduğu için anca çamur atıp duruyor. Yok şu eklentim çalışmıyor yok bu böyle oluyor diye.
Onu açık kaynaklı bir tarayıcı olması bile yeterde artar. Laf ebeliği yapana kadar gidersiniz bugzilla ya anlatırsınız derdinizi, bari bir katkıda bulunmuş olursunuz. Son olarak üstteki arkadaşa itafen, sen 10 çıkıp indirdiğinde biz 13 ü kullanıyor olacaz muhtemelen. Çünkü şu an 11 i kullanıyoruz.
Gerçi uzun zamandır Firefox kullanmıyorum ama ne yapmaya çalıştıklarını da merak ediyor insan. Diğer tarayıcılar arada bi ara güncelleme, bazen de ana güncelleme çıkarırken Mozilla, Firefox'u onlara yetiştirmeye mi çalışıyor nedir sürüm numarası olarak?
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