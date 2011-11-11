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Firefox 9.0'ın beta sürümü kullanıma sunuldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
20,7b
1
92
Tarayıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Firefox 8.0 işletim sistemini geçtiğimiz günlerde yayımlayan Mozilla, hızlı geliştirme programı çerçevesinde Firefox 9.0'un beta sürümünü de denemek isteyenlerin beğenisine sundu.
Bugünlerde yedinci yaş gününü kutlamakta olan Mozilla, Firefox 9.0'ın resmi kullanıma açık beta sürmünde, JavaScript performansını arttırdığını ayrıca başta HTML5 olmak üzere MathML ve CSS kullanımına yönelik çeşitli geliştirmeler yaptığına dikkat çekiyor.
Firefox 9.0 altı çizilen bazı önemli özellikleri arasında Mac OS X Lion için geliştirilmiş tema entegrasyonu, yine Mac OS X Lion için çift parmalka swipe navigasyon desteği ve Yazı esnetme desteği desteğinden bahsedilebilir. Firefox 9.0 Beta'yı indirmek için;

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KöpeklereFısıldayanAdam 8 yıl en beğenilen
Adamlar yemiyor içmiyor bizim için haftada bir yeni sürüm çıkarıyor nankörlük etmeyin.


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xpugur 8 yıl
1.si bu çıkan beta yani FF9 demeyin daha var asıl sürümün çıkmasına ... 2. sürekli güncelliyolar para falanda vermiyosunuz ne diye eleştiriyosunuz?? .... 3. chorome a geçi geçin !! sanki chrome farklı mı? bu hızlı güncelleme zaten chrome yüzünden ortaya çıktı adamlar FF den sonra çıktı şuan chrome v17.2312312414 küsürlü bi sürümü çıktı ... FF in güncelleme strajesine laf atıp chorme a geçenler aslında bu işlerden hiç anlamadıklarını belli ediyolar!!!
1.si bu çıkan beta yani FF9 demeyin daha var asıl sürümün çıkmasına ... 2. sürekli güncelliyolar para falanda vermiyosunuz ne diye eleştiriyosunuz?? .... 3. cho...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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Sylargray 8 yıl
Her ufak güncellemeyi major sürüm olarak yayınlamaları saçmalıktan baska birşey değil gercekten. Bu gidişle 2012 sonuna kadar 20'leri göreceğiz.
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SEO-Uzmanı 8 yıl
ustasından Firefox tarifi :)

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


firefox açılırken birden fazla internet sayfasının aynı anda açılması için

gereken giriş sayfası adres kısmına

https://www.google.com/reader/view/#overview-page|http://www.youtube.com/|https://www.facebook.com/

burada isteğe bağlı "adres" ten sonra >> | << boru işareti ile isteğe bağlı adresleri yan yana yazabilirsiniz :)

----------------

şimdi gereken eklentiler:

FaviconizeTab
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
https://addons.mozilla.org/ja/firefox/addon/faviconizetab/

Close All Tabs
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/close-all-tabs-reloaded/

ve son olarak isteğe bağlı olarak

Tab Counter
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/tab-counter/?src=search

[image]local://upfiles/970612/2F891859832345ABB35328A5DE0480FC.jpg[/image]



önemli not : bu konuda yorumlarınızı
bu konuda açılan forum.donanimhaber.com/...
bu konu başlığına yazarsanız sevinirim :)
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LanxtiN 8 yıl
4 ten 8 e geçince hafif bi kasılma gibi bişi oldu sekmeleri açınca mause in topu ile kaydırınca eski oynarlık yok bu bilgisayardan kaynaklanan birşey de değil tarayıcı takılıyor resmen belli buna bi çözüm bulunur inş benim gözümde düştü bu şekilde firefox.
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Kelâg 8 yıl
Maaşallah maaşallah.
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freefalcon 8 yıl
Her neyse bu konusma biraz bos ilerliyor o yuzden fazla uzatmayacagim. Anlama zorlugu cektigin icin son kez yaziyorum Bu donma sorunu bazen meydana geliyor bazen olusmuyor. Bazen kelimesinin altini ciziyorum. Yurtdisi forumlardan da okudugum kadariyla programda bellek kullanimi ile alakali bazi sorunlar var ve overflow turunde bir problem yaratiyor ve bu cok can sıkıcı bir durum. Son resmi guncellemeye kadar ben de bu turde bir hata yasamadigimin da altini ciziyorum.. Ayrica halen firefox kullandigimin ve bu donmayla birlikte her oturumda birkac kez programi restart yaptigimin da altini ciziyorum. Umarim anlasilmayan bir durum kalmamistir. Varsa bir cozumun ondan bahset. Yoksa bak ben video cektim bende hata yok hata sende diye yaklasimda bulunursan ben de sana ayni sistemde 2 video kaydeder koyarim birinde hata veren digerinde vermeyen. Benim sistemim de q9400 core 2 quad ve 4 gb ram(3.2 gb win 32 bit).. Ayrica hakaret falan ettigim yok sadece senin uslubuna uygun konustum,liseli talebeler gibi birbirimize ustunluk kurmak icin laf koyma cabasina da gerek yok.. iyi gunler.
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freefalcon 8 yıl
Muhatabin olmadigim icin mi yoksa cok bilmisim ben demek icin mi bu kadar dusunup cevap yazdin bilmiyorum ama 2smoke madem o kadar cok biliyosun kaydettigim oturumu yeniden actigimda firefox un neden kilitlendigine yapacak bir yorumun vardir herhalde? Xp pro sp3 32 bit sistemim. Enterasan olan ne biliyo musun arakadasim, ayni problem 64 bit sistemde yasanmiyor.. Sık sık meydana gelen donmalardan bahsetmiyorum bile. Merak etme cokuslerde bug lari mumkun oldugunca bildiriyoruz ilgili yerlere. Takmissin kafayi eklenti sorununa evet bu cozulmeyecek bir problem degil zaten ama donmalardan,problemlerden de sikayet eden milyonlarca kisi var. Mesele sadece programin hizli calismasi degil, hatasiz ve stabil calisma da onemli, bu yuzden herkes 3 lu surumleri ariyor.. Ben tek oturumda en az 30 sekme aciyorum, 1000 in uzerinde yer imim var, sen bu programi nasil kullaniyorsun bilmiyorum ama farkli kullanimlari goz onunde bulundurmadan ve bu kadar insani kucumseyip bende problem yok siz bilmiyorsunuz bu isi diyebilecek kadar ukalalik yapmadan once problemlerin var oldugunu kabullenip cozumlere katkida bulunabilir ve bu bos sozlerine oranla daha cok ise yarayan bir sey yapmis olursun ;)
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2smoke 8 yıl
freefalcon

Muhatabin olmadigim icin mi yoksa cok bilmisim ben demek icin mi bu kadar dusunup cevap yazdin bilmiyorum ama 2smoke madem o kadar cok biliyosun kaydettigim oturumu yeniden actigimda firefox un neden kilitlendigine yapacak bir yorumun vardir herhalde? Xp pro sp3 32 bit sistemim. Enterasan olan ne biliyo musun arakadasim, ayni problem 64 bit sistemde yasanmiyor.. Sık sık meydana gelen donmalardan bahsetmiyorum bile. Merak etme cokuslerde bug lari mumkun oldugunca bildiriyoruz ilgili yerlere. Takmissin kafayi eklenti sorununa evet bu cozulmeyecek bir problem degil zaten ama donmalardan,problemlerden de sikayet eden milyonlarca kisi var. Mesele sadece programin hizli calismasi degil, hatasiz ve stabil calisma da onemli, bu yuzden herkes 3 lu surumleri ariyor.. Ben tek oturumda en az 30 sekme aciyorum, 1000 in uzerinde yer imim var, sen bu programi nasil kullaniyorsun bilmiyorum ama farkli kullanimlari goz onunde bulundurmadan ve bu kadar insani kucumseyip bende problem yok siz bilmiyorsunuz bu isi diyebilecek kadar ukalalik yapmadan once problemlerin var oldugunu kabullenip cozumlere katkida bulunabilir ve bu bos sozlerine oranla daha cok ise yarayan bir sey yapmis olursun ;)

1000 tane yer imi mi olur, arasında kaybolursun onla rın. Googla yazsan daha çabuk ulaşırsın gideciğin sayfaya. :))

Sen beni istediğin gibi düşün, ister çok bilmiş de, istersen ne dersen de. Hiç problem değil.

Bak şimdi üşenmedim emin ol bu video yu yaptım. Şimdi seyret bakalım, birde video sonundaki sisteme dikkat et. Aslında iyi de oldu kendi konuma da eklerim, merak ediyorum videoyu seyrettikten sonra ne diyeceksin diye. Bu kadar işi yaparken bir yanda da bu HD videonun çekildiğini söylememe gerek yok herhalde.



Ben şunun her zaman arkasındayım. Problem %99 Firefox kaynaklı olmuyor aslında. Problemi ya bir eklenti çıkartıyor, ya kullanılan windows sürümünün stabilitesinin bozulmuş olması, genelde sistem hızlandıracam diye yapılan garip garip tweak işlemleri, java ya da flash ın güncel olmaması, anti virüs programının dandik olması. Bir sürü şey sayılabilir. Ama bunların hiç biri Mozilla yı bağlamaz. Adam sana yapmış vermiş, sorun yok diyor, bende diyorum. Örneği de video olarak verdim senin sorun dediğin olaya karşılık. Bundan sonrarı senin sorunundur. Bakacaksın sistemine, tabanı olmayan bir sistem üzerinde programların hatalı çalışmasına sebep olur her zaman.

Kolay gelsin. Yine şunu da ekleyimde, sen sen ol tanımadığın insanların neyi ne kadar bildiğinden emin olmadan bazı sıfatlar yakıştırma. Umarım gün gelir sen de benim kadar UKALA olursun.
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Paramedik 112 8 yıl
10 çıksa da indirsek.
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2smoke 8 yıl
Bazı PC kullamayı bilmeyen kişilere bir kaç çift lafım var. Artık cidden sıktınız be kardeşim. Her yeni versiyon çıktığında yok şöyle yok böyle diyip duruyorsunuz. Hayır yani füze icat edip uzaya yollamayacaksınız ki. Alt tarafı nette abuk sabuk sitelere girip, yada garip garip eklentileri yükleyip tarayıcı çöküyor diyeceksiniz, 5 senedir yaptığınız gibi. Dolayısı ile ha 3 olmuş ha 13 sizin için ne değişiyor ki. Her zaman şikayet aynı.. Chrome çıkalı 2-3 sene olmuş, sürüm numarası 15-16-17 diye gidiyor, kimsenin ona itirazı yok nasıl oluyorsa.

Bunun dışında Firfox ne şişiyor, ne takılıyor ne de göçüyor kardeşim. Adam gibi kullanmasını bilene hiç bişey olduğu yok. Ben aylardır bırak stabili, betayı direk alpha yı kullanıyorum. O bile tırtlamıyor hiç bir şekilde. Eklentilerim de çalışıyor. Çünkü eklentileri çalıştımak için araç mevcut, ama onuda bilmeyenlar olduğu için anca çamur atıp duruyor. Yok şu eklentim çalışmıyor yok bu böyle oluyor diye.

Onu açık kaynaklı bir tarayıcı olması bile yeterde artar. Laf ebeliği yapana kadar gidersiniz bugzilla ya anlatırsınız derdinizi, bari bir katkıda bulunmuş olursunuz. Son olarak üstteki arkadaşa itafen, sen 10 çıkıp indirdiğinde biz 13 ü kullanıyor olacaz muhtemelen. Çünkü şu an 11 i kullanıyoruz.
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freefalcon 8 yıl
Firefox 3 den beri habire kötüye gidiyor. Sürekli olarak daha fazla hata, daha fazla kitlenme.. Firefox 8 i kullanmaya başladığımdan beri kaydedilen oturumu(sayfalarımı) açtığımda kilitlenip çöküyor, yeniden başlatmak gerekiyor. Yıllardır kullanıyorum ama Firefox zorla kendini bıraktırmaya çalışıyor...
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captaincato 8 yıl
Bana hangisi daha stabilite sunuyorsa makineme daha az yükleniyorsa onu kullanırım çıkarsınlar tabiki en iyileştirme için şart bu Flash uygulamalarında gerçekten çok fazla yükleniyor işlemciye bence bunu çözmeliler....
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PHI 8 yıl
Cidden nasıl bi strateji izliyorlar çok merak ediyorum. hayır amaç ne yani? Tanınan, bilinen bi tarayıcısın, popüler olmak için böyle şeyler yapılmaz. Bu şekilde sürekli ana sürüm güncellemesi çıkaran başka bi yazılım daha görmedim bugüne kadar. Ne hedefliyorlar insan anlamakta güçlük çekiyor. Her ufak ekleme, güncelleme için ana sürüm çıkaracaksanız işimiz var.
Gerçi uzun zamandır Firefox kullanmıyorum ama ne yapmaya çalıştıklarını da merak ediyor insan. Diğer tarayıcılar arada bi ara güncelleme, bazen de ana güncelleme çıkarırken Mozilla, Firefox'u onlara yetiştirmeye mi çalışıyor nedir sürüm numarası olarak?
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sfr+10 8 yıl
Bunlar habire versiyon çıkarıyolar ne iş anlamadım gitti daha 8i 10 defa kullanmamışımdır... Bu ne hız ya
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Rainbow6 8 yıl
iyi etmisler cunku bu sekizinci versiyonda berbat calisiyo anlamadim gitti bu firefoxu eski 3 kusur surumlerine donseler bundan on kat daha iyi
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