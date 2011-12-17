Firefox 9'un stabil aday sürümü indirilebilir durumda

Mozilla, 20 Aralık'ta kullanıma sunmayı planladığı Firefox 9.0'un stabil aday sürümünü yayınladı. Resmi Mozilla sunucusu üzerinden indirilebilen sürüm, JavaScript motoru için Kraken ve V8 testlerinde %30 performans artışı getirirken aynı zamanda Do Not Track (DNT) özelliği kullanıcılara, verilerini toplayan internet sitelerine kontrol olanağı tanıyor ve böylece internet alışkanlıklarınızın üçüncü parti içerik ile kaydedilmesinin önüne geçilebiliyor.

Resmi sürümü 20 Aralık'ta genel kullanıma sunulacak olan Firefox 9'un stabil olan aday sürümünü indirmek için adres;