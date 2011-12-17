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Firefox 9'un stabil aday sürümü indirilebilir durumda

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
21,5b
1
35
Tarayıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mozilla, 20 Aralık'ta kullanıma sunmayı planladığı Firefox 9.0'un stabil aday sürümünü yayınladı. Resmi Mozilla sunucusu üzerinden indirilebilen sürüm, JavaScript motoru için Kraken ve V8 testlerinde %30 performans artışı getirirken aynı zamanda Do Not Track (DNT) özelliği kullanıcılara, verilerini toplayan internet sitelerine kontrol olanağı tanıyor ve böylece internet alışkanlıklarınızın üçüncü parti içerik ile kaydedilmesinin önüne geçilebiliyor. 
Resmi sürümü 20 Aralık'ta genel kullanıma sunulacak olan Firefox 9'un stabil olan aday sürümünü indirmek için adres; 

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alprkrkmz 7 yıl en beğenilen
linkte verilen ingilizce.. buyurun Türkçe..

ftp.mozilla.org/...

ayrıca anlamıyorum bu karşı çıkanları. chrome da yaklaşık 40 günde bir sürüm atlıyor. ama ona laf eden yok... bırakın artsın işte.. ne zararı var...
linkte verilen ingilizce.. buyurun Türkçe..ftp.mozilla.org/...ayrıca anlamıyorum bu karşı çıkanları. chrome da yaklaşık 40 günde...
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Virinom 7 yıl
...Fakat son zamanlarda Mozilla daha çok 3.4 den 3.5e gibi yerine direk 1 basamak atlıyor...

3.4 yerine 4 5 gibi bir sayı olması neyi değiştirir ?
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DH Misafiri 7 yıl
@waltran. 2 harf mi değiştirmişler bak bakalım.
mozilla.org/...
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DH Misafiri 7 yıl
Valla kim ne derse desin benim gibi Firefox'a yüklenenler yazsa daha iyi olacak.
1.5-2 gb civarı ram kullanıyor benim bilgisayarımda.
Hiç kapatmıyom bilgisayarıda Firefox'u da bazen öyle bir sapıtıyor ki artık kullanamaz oluyorum.10 sayfa açıkkende yapıyor 100 sayfa açıkkende (abartmıyorum 100) %50 CPU ve 1.5 gb civarı ram kullanımları görüyorum. Bu sırada sayfalar arasında gezinmek bile mümkün olmuyor. En nihayetinde kullanmaya devam ediyorum alışkanlık işte ne yaparsın. İE bence daha stabil bir browser sade ve basit.
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DH Misafiri 7 yıl
Sharparrow
chrome çıkarınca saçmalamış olmuyor ama değil mi???? firefox yapınca saçmalık oluyor..

Evet chrome yapınca sorun olmuyor çünkü chrome arka planda güncelleştirmeyi indirip kuruyor sen farkına bile varmıyorsun ancak firefox'ta manuel güncelleştirmek zorunda kalıyoruz.
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emrihak 7 yıl
arkadaşlar firefoxtan şaşmayin lütfen adamlar taraayici sistemine farki bir boyut getirdi o yüzden kimse nankörlük yapmasin bence..
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enja 7 yıl
expo 9 gayet başarılı bana göre fileserve hotfile gibi sitelerden ne zaman bişi indirmeye kalsam fire fox ile devamlı sorun yaşadım şuan expo 9 kulanıyorm hiç bir sorun yok
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Mutlu Dal 7 yıl
Şuana kadar kullandığım en hızlı tarayıcı ie9 oldu ama en fazla sorun çıkartanda ie9
mozilla yı genelde video , müzik indirmek için kullanıyorum downland helper olduğu için.
Chrome ilk zamanlarda DANDİK ti ama sonradan iyice oturdu ie9 kalitesine yaklaştı diyebilirim 2-3 ay daha gelişse 2012 de 1.ci web tarayıcım olabilir!
İE 9 En fazla bellek kullanan tarayıcı olmasına rahmen 20 sekme açıyorum kasma hiç olmuyor mozillada 10 sekmede bile bilgisiyar yavaşlıyor!
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sweatcan 7 yıl
son 8 sürümü donmalar yapıyordu yanıt vermiyodu birçok işlemdede inş bunda düzelir.
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hakanr 7 yıl
FireFox'tan vazgeçmem mümkün değil. Eklenti olarak bütün ihtiyaçlarımı karşılıyor. Ama facebook yeni arayüze geçtikten sonra firefox'u inanılmaz kasmaya başladı. Facebookta sağ üst panelde arkadaşların hareketlerinin devamlı güncellemesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Makinayı firefoxu facebook açıkkan 2-3 saat kullandıktan sonra inanılmaz donmalar kasılmalar başlıyor. Görev yöneticisinden baktığımda 5 dakikada bir 400 - 500 mb doldurup bellekten boşaltıyor. Ancak Firefox'u kapatıp yeniden açtığımda düzeliyor. Benim sorunumla aynı sorunu yaşıyan arkadaşlar varmı merak etmekteyim.
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müntekim 7 yıl
beta kanalı otomatik güncelleme yaptı resmen bellek kullanımı 3 te 1 düştü .1 gb dan 300 MB seviyesine.
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milyondabir 7 yıl
üstüne tanımam ya iyki varsın onsuz bir internet düşünemiyorum )
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ByAdmin 7 yıl
Anlamıyorum ben bu %20-30 performans artışını, her seferinde bu kadar artıyorsa şimdiye kadar %1000 artmış olmalı
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inuY 7 yıl
RAM sorunu yaşayanlar için, en azından bu eklenti çok işinize yarayacak.
Aktif ettiğiniz zaman baya bir fark yaratmakta.
addons.mozilla.org/...
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