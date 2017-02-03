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Facebook 2 milyar kullanıcı hedefine yürüyor

Her geçen yıl kullanıcı sayısını arttırmayı başaran Facebook, bunu belirli bir düzene oturtmayı bildi. Bu yıl firma 2 milyar kullanıcı sayısını geçmeyi bekliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Artık dünyanın en kalabalık nüfusu haline gelen Facebook, duracak gibi görünmüyor. İnternete her yeni katılan kullanıcıdan faydalanma imkanı olan sosyal ağ devi gözünü 2 milyar barajına dikmiş durumda.

Azalmıyor aksine artıyor

Firmanın açıkladığı geçen yıl son çeyrek raporlarına göre toplam aylık kullanıcı sayısı 1.86 milyar oldu. Bir önceki çeyrekte bu rakam 1.79 milyar iken geçen yıl aynı dönemde 1.59 milyar dolar olarak gerçekleşti. Facebook borsa tarihindeki en fazla kullanıcısını geçen yıl son çeyrekte kazandı.

Gelir anlamında çeyrek dönem olarak 8.8 milyar dolar elde edildi. Yıl bazında yüzde 50 artış sağlanırken yine aynı büyüme oranında yıl genelinde 27 milyar dolar gelir geldi. Video reklamların da etkisiyle ABD ve Kanada’da yaşayan her Facebook kullanıcısı firmaya 20$ kazandırdı.

Geçmiş yıllarda Facebook’un artık önemini kaybedeceği raporları sıklıkla gündeme gelirdi ancak bugün itibariyle sosyal ağın daha fazla önem kazandığı görülüyor. Gelişmekte olan ülkelere ücretsiz bağlantı üzerinden Facebook hizmetleri, kırsal kesimlere havadan internet bağlantısı sağlama gibi büyük yatırımlar amacına ulaşmış görünüyor.

Ayrıca Bkz. "SoundHound, yapay zeka teknolojileri için 75 milyon dolar yatırım aldı"

Çeyrek bazda firmanın 70 milyon kullanıcı kazandığı hesap edilirse yılın ortalarına doğru 2 milyar rakamı da geçilmiş olacak. Bugüne kadar hiç bir uygulama veya internet hizmeti bu denli büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olmamıştı. Facebook bu açıdan da rekor kırmış oldu.

 

http://money.cnn.com/2017/02/01/technology/facebook-earnings/ Yorum Yaz
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Simone Simons 2 yıl
facebook artık bilgi çöplüğü reklamdan geçilmez bi hale geldi
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Rahmanbey 2 yıl
2 milyarın 1.5 milyarı fake hesap zaten.
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fatihcanery 2 yıl
beleş istihbarat
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A NEW LİFE 2 yıl
Bir oyun vardı birsürü görev vardı 1 gmrev için 7-8 arkadaş istiyordu ben facebook açıp görevlerin isteğini atıp kendi içimde bitiriyordum. Şifresini unuttukça açtımda açtım o 2 milyarın 500-600 tanesi benim
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adnan96 2 yıl A NEW LİFE
A NEW LİFE

Bir oyun vardı birsürü görev vardı 1 gmrev için 7-8 arkadaş istiyordu ben facebook açıp görevlerin isteğini atıp kendi içimde bitiriyordum. Şifresini unuttukça açtımda açtım o 2 milyarın 500-600 tanesi benim

Şurda bir hatanız var toplam kullanıcı sayısından bahsetmiyor. Aylık kullanıcı sayısı 1.86 milyar.
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10ff 2 yıl
2 milyar tane bilgi yani. Ne para eder ama... hala kullanan varmi su zamazingolari? Simdiye kadar hicbirini kullanmadim cok sukur.
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tropeus77 2 yıl
iki milyar işsiz adam..
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myhotyro 2 yıl
Bide her sene arkadaş listesinden toptan kurtulmak ve yeniden düzenlemek için yeni bir hesaba geçenler var. Beş yılda beş hesap açmış adamın kullanmadığı hesaplarda rakama dahildir kesin.
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myhotyro 2 yıl
Fake kullanıclar da buna dahil mi :)
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aygunn 2 yıl myhotyro
myhotyro
Fake kullanıclar da buna dahil mi :)

İllaki dahildir. Yarısı fake vardır rahat
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