Facebook 2 milyar kullanıcı hedefine yürüyor

Artık dünyanın en kalabalık nüfusu haline gelen Facebook, duracak gibi görünmüyor. İnternete her yeni katılan kullanıcıdan faydalanma imkanı olan sosyal ağ devi gözünü 2 milyar barajına dikmiş durumda.

Azalmıyor aksine artıyor

Firmanın açıkladığı geçen yıl son çeyrek raporlarına göre toplam aylık kullanıcı sayısı 1.86 milyar oldu. Bir önceki çeyrekte bu rakam 1.79 milyar iken geçen yıl aynı dönemde 1.59 milyar dolar olarak gerçekleşti. Facebook borsa tarihindeki en fazla kullanıcısını geçen yıl son çeyrekte kazandı.

Gelir anlamında çeyrek dönem olarak 8.8 milyar dolar elde edildi. Yıl bazında yüzde 50 artış sağlanırken yine aynı büyüme oranında yıl genelinde 27 milyar dolar gelir geldi. Video reklamların da etkisiyle ABD ve Kanada’da yaşayan her Facebook kullanıcısı firmaya 20$ kazandırdı.

Geçmiş yıllarda Facebook’un artık önemini kaybedeceği raporları sıklıkla gündeme gelirdi ancak bugün itibariyle sosyal ağın daha fazla önem kazandığı görülüyor. Gelişmekte olan ülkelere ücretsiz bağlantı üzerinden Facebook hizmetleri, kırsal kesimlere havadan internet bağlantısı sağlama gibi büyük yatırımlar amacına ulaşmış görünüyor.

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Çeyrek bazda firmanın 70 milyon kullanıcı kazandığı hesap edilirse yılın ortalarına doğru 2 milyar rakamı da geçilmiş olacak. Bugüne kadar hiç bir uygulama veya internet hizmeti bu denli büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olmamıştı. Facebook bu açıdan da rekor kırmış oldu.