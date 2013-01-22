Firefox OS'un geliştirici cihazı Keon, gün yüzüne çıktı

HTML5 tabanlı işletim sistemi Firefox OS üzerindeki çalışmalarına devam eden Mozilla, geliştiriciler için hazırladığı bir ön izleme cihazıyla karşımıza çıktı.





"Keon" olarak adlandırılan bu cihaz işletim sisteminin hedef aldığı giriş seviyesi akıllı telefonları temel alan bir donanıma sahip. 3.5 inç'lik ekranında 480x320 gibi düşük bir ekran çözünürlüğü sunan cihaz, Qualcomm'un 1 GHz saat hızında çalışan Snapdragon S1 işlemcisinden güç alıyor. Keon'un diğer teknik özellikleri arasında ise; 512 MB RAM, 1580 mAh'lik pil, 3 megapiksel kamera, 3G bağlantı özellikleri ve microSD kartla arttırılabilen 4 GB'lık depolama birimi yer alıyor.





Geliştiricilere cihazın düzenli olarak güncelleme alacağına dair söz veren Mozilla, şu an için herhangi bir fiyat bilgisi vermiş değil. Ancak, önümüzdeki ay ilk parti cihazların hazır hale geleceği bilgisi göz önüne alınacak olursa, cihazın yakın bir zaman içerisinde fiyatlandırma bilgisin açıklanacağı tahmininde bulunabiliriz.





Mozilla tarafından dile getirilmese de, Keon'u geliştiren Geeksphone'un daha güçlü teknik özelliklere sahip bir Firefox OS cihazında karşımıza çıkacağı bilgisini paylaştığını belirtmekte fayda var. Geekphone'un bahsettiği modelin 4.3 inç'lik qHD(960x 540) ekran, çift çekirdekli 1.2 GHz'lik Snapdragon S4 işlemci, 512 MB RAM, 4GB dahili depolama alanı, 1800 mAh'lik pil, 8megapiksellik arka ve 2 megapiksellik ön kamera gibi teknik özellikleri bünyesinde barındıracağı belirtiliyor.





Önümüzdeki ay içerisinde Keon'un ilk partisini hazır hale getirmesi beklenen Mozilla'nın geliştiriciler tarafından ne kadar ilgi göreceğini ve Geekphone'un dile getirdiği daha üst seviye özelliklere sahip cihazın Mozilla tarafından onaylayıp onaylamayacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.engadget.com/2013/01/22/firefox-os-developer-phone/?a_dgi=aolshare_twitter