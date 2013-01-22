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Firefox OS'un geliştirici cihazı Keon, gün yüzüne çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Firefox OS'un geliştirici cihazı Keon, gün yüzüne çıktı
HTML5 tabanlı işletim sistemi Firefox OS üzerindeki çalışmalarına devam eden Mozilla, geliştiriciler için hazırladığı bir ön izleme cihazıyla karşımıza çıktı.

"Keon" olarak adlandırılan bu cihaz işletim sisteminin hedef aldığı giriş seviyesi akıllı telefonları temel alan bir donanıma sahip. 3.5 inç'lik ekranında 480x320 gibi düşük bir ekran çözünürlüğü sunan cihaz, Qualcomm'un 1 GHz saat hızında çalışan Snapdragon S1 işlemcisinden güç alıyor. Keon'un diğer teknik özellikleri arasında ise; 512 MB RAM, 1580 mAh'lik pil, 3 megapiksel kamera, 3G bağlantı özellikleri ve microSD kartla arttırılabilen 4 GB'lık depolama birimi yer alıyor.

Geliştiricilere cihazın düzenli olarak güncelleme alacağına dair söz veren Mozilla, şu an için herhangi bir fiyat bilgisi vermiş değil. Ancak, önümüzdeki ay ilk parti cihazların hazır hale geleceği bilgisi göz önüne alınacak olursa, cihazın yakın bir zaman içerisinde fiyatlandırma bilgisin açıklanacağı tahmininde bulunabiliriz. 

Mozilla tarafından dile getirilmese de, Keon'u geliştiren Geeksphone'un daha güçlü teknik özelliklere sahip bir Firefox OS cihazında karşımıza çıkacağı bilgisini paylaştığını belirtmekte fayda var. Geekphone'un bahsettiği modelin 4.3 inç'lik qHD(960x 540) ekran, çift çekirdekli 1.2 GHz'lik Snapdragon S4 işlemci, 512 MB RAM, 4GB dahili depolama alanı, 1800 mAh'lik pil, 8megapiksellik arka ve 2 megapiksellik ön kamera gibi teknik özellikleri bünyesinde barındıracağı belirtiliyor. 

Önümüzdeki ay içerisinde Keon'un ilk partisini hazır hale getirmesi beklenen Mozilla'nın geliştiriciler tarafından ne kadar ilgi göreceğini ve Geekphone'un dile getirdiği daha üst seviye özelliklere sahip cihazın Mozilla tarafından onaylayıp onaylamayacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.engadget.com/2013/01/22/firefox-os-developer-phone/?a_dgi=aolshare_twitter Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MURATSPLAT 6 yıl en beğenilen
Olaya şu açıdan bakmakta fayda var: Mozilla vakfı, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Tüm derdi de web'in kullanıcılar lehine gelişmesine ortam sağlamaktır.
Efsane olan Mozilla'nın bir ürünü olan Firefox, IE'nin canına okumuştur. Belki de Mozilla vakfı olmasaydı biz hâlâ microsoft'un saçma sağan teknolojileriyle uğraşıyor olacaktık. Çünkü adamlar dayıyor, mecbur kullanacaksın. Dertleri tekel olup kârları katlamaktı.
Kullanıcılar lehine tüm kuralları, W3W ve Mozilla Vakfı gibi kuruluşlar değiştirdi. Bunları unutmamak lazım.
Şimdi adamlar mobil sistemler için işletim sistemi geliştirmeye çalışıyorlar. Amaçları para kazanmak değil. Çünkü vakfın vizyonuna ters bir şey. Bunlar şirket değil. Tek dertleri insanların web'de özgür olmasıdır.
Bu nedenlerden dolayı Mozilla ne yaparsa kamu yararı için yapar. Google, Microsoft, Apple gibi yatırımcıların kâr baskısından bulunup bir şey dayamak gibi derleri yok.
Mozilla'ya destek olalım.
Olaya şu açıdan bakmakta fayda var: Mozilla vakfı, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Tüm derdi de web'in kullanıcılar lehine gelişmesine ortam sağlamaktır.
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cceviz 6 yıl
piyasadaki android cihazlara kolaylıkla yüklenebilirse, aynı cihazda android den daha iyi performans verirse ve android programlarınıda sorunsuz çalıştırırsa eğer alır başını gider bence.
piyasadaki android cihazlara kolaylıkla yüklenebilirse, aynı cihazda android den daha iyi performans verirse ve android programlarınıda sorunsuz çalıştırırsa eğ...
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FJieQuen.RAA 6 yıl
VESTEL ILE ANLASMALI
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FJieQuen.RAA 6 yıl
VESTEL ILE ANLASMALI
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Military Mind 6 yıl
rekabet ortamı kullanıcılar için her zaman daha iyidir.
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Holy Templar 6 yıl
iyimiş
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ahmet izmirli 6 yıl
Daha erken almak için belki ama 1-2 sene içinde kendini çok geliştirecektir
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Ciginix 6 yıl
MURATSPLAT
Olaya şu açıdan bakmakta fayda var: Mozilla vakfı, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Tüm derdi de webin kullanıcılar lehine gelişmesine ortam sağlamaktır.Efsane olan Mozillanın bir ürünü olan Firefox, IEnin canına okumuştur. Belki de Mozilla vakfı olmasaydı biz hâlâ microsoftun saçma sağan teknolojileriyle uğraşıyor olacaktık. Çünkü adamlar dayıyor, mecbur kullanacaksın. Dertleri tekel olup kârları katlamaktı. Kullanıcılar lehine tüm kuralları, W3W ve Mozilla Vakfı gibi kuruluşlar değiştirdi. Bunları unutmamak lazım.Şimdi adamlar mobil sistemler için işletim sistemi geliştirmeye çalışıyorlar. Amaçları para kazanmak değil. Çünkü vakfın vizyonuna ters bir şey. Bunlar şirket değil. Tek dertleri insanların webde özgür olmasıdır.Bu nedenlerden dolayı Mozilla ne yaparsa kamu yararı için yapar. Google, Microsoft, Apple gibi yatırımcıların kâr baskısından bulunup bir şey dayamak gibi derleri yok.Mozillaya destek olalım.

Dedeye sahip çıkalım :D
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MURATSPLAT 6 yıl en beğenilen
Olaya şu açıdan bakmakta fayda var: Mozilla vakfı, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Tüm derdi de web'in kullanıcılar lehine gelişmesine ortam sağlamaktır.
Efsane olan Mozilla'nın bir ürünü olan Firefox, IE'nin canına okumuştur. Belki de Mozilla vakfı olmasaydı biz hâlâ microsoft'un saçma sağan teknolojileriyle uğraşıyor olacaktık. Çünkü adamlar dayıyor, mecbur kullanacaksın. Dertleri tekel olup kârları katlamaktı.
Kullanıcılar lehine tüm kuralları, W3W ve Mozilla Vakfı gibi kuruluşlar değiştirdi. Bunları unutmamak lazım.
Şimdi adamlar mobil sistemler için işletim sistemi geliştirmeye çalışıyorlar. Amaçları para kazanmak değil. Çünkü vakfın vizyonuna ters bir şey. Bunlar şirket değil. Tek dertleri insanların web'de özgür olmasıdır.
Bu nedenlerden dolayı Mozilla ne yaparsa kamu yararı için yapar. Google, Microsoft, Apple gibi yatırımcıların kâr baskısından bulunup bir şey dayamak gibi derleri yok.
Mozilla'ya destek olalım.
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onsos1100 6 yıl
2-3 sene içinde androidin pazar payı mutlaka küçülecektir.
pazar gelecekte %20 iphone %15 windows phone %40 android %5 blackberry %5 firefox os %5 tizen....gibi bir yere doğru gidebilir.
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Faunus 6 yıl
HTML5'in ozellikle oyunlar icin verimsiz olacagini dusunuyorum.
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MxFxOx 6 yıl
gelecek işletim sistemlerinin html5 tamanlı olması uyum sorununu ortadan kaldırır.firefox os tutar bence
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