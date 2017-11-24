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Firefox daha önce hacklenmiş web sitelerini kullanıcılara bildirecek

Popüler web tarayıcısı Mozilla Firefox, kullanıcıları daha önce hacklenmiş web sitelerini ziyaret ettiklerinde bir güvenlik bildirimi göstererek uyarabilecek. Konunun detayları haberimizde...
1 yıl
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3
Tarayıcılar
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Web sitelerinin veri ihlalleriyle sonuçlanan saldırılara maruz kalması artık sıklıkla yaşanan bir durum haline geldi. Özellikle büyük çaplı web sitelerinin, kullanıcı verilerini çalma peşinde olan hackerlar tarafından sürekli olarak hedeflendiğini duyuyoruz.
Hal böyle olunca da ortalama bir kullanıcının veri ihlali yaşanan web siteleri takip etmesi mümkün değil. Bu nedenle Firefox artık kullanıcıları daha önce hacklenmiş web sitelerini ziyaret ettiklerinde bir bildirim göstererek uyarabilecek.
Ayrıca Bkz. "Renault Samsung Motors'tan 213 km menzilli elektrikli otomobil"
Mozilla, veri ihlaline maruz kalmış web sitelerini ziyaret eden kullanıcıları bir güvenlik uyarısı görüntüleyerek uyarabilecek Firefox bildirim sistemi geliştiriyor. Şirket kısa süre önce bu özellik üzerinde çalışmaya başladı, dolayısıyla bu uyarıları göstermek için gerekli kod Firefox'un kod tabanında yer almıyor. Ayrıca eklenmesi lazım.

Şu an Firefox Developer Edition'da çalışıyor

Mozilla, Breach Alerts isimli eklentinin kodunu GitHub'da yayınladı. Kodla nasıl çalışılacağını bilen herkes bunu derleyip Firefox'un içine aktarabilir. Şu anda yalnızca Firefox Developer Edition tarafından desteklendiğini belirtelim.
Geliştirme süreci daha ilk aşamalarında. Kullanıcı geçmişte hacklenmiş ve veri ihlali yaşanmış bir siteyi ziyaret ettiğinde bildirim görüntüleniyor. Mozilla bu özelliği Firefox'un genel sürümüne ekleyip eklemeyeceğini veya böyle bir düşüncesi varsa bunu ne zaman hayata geçireceğini açıklamadı.

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/firefox-will-warn-users-when-visiting-sites-that-suffered-a-data-breach/ Yorum Yaz
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coreytoddgray2 1 yıl
Cok guzel bir yenilik.
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mavizaman 1 yıl
eklentiler yoksa ffde yoktur.
yeni nesil ffde eklenti desteği çok sığ bu haliyle cazip olmaktan uzak, ben 56dayım.
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darkmehmet 1 yıl
Firefox son 1 - 2 aydır güzel özellikler eklemeye başladı. Bakalım ne olacak
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