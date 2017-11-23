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Renault Samsung Motors'tan 213 km menzilli elektrikli otomobil

Renault ve Samsung ortaklığında kurulan Renault Samsung Motors, bugün tamamen elektrikli SM3 Z.E. modelinin yeni versiyonunu tanıttı. İşte 213 km menzil sunan otomobilin detayları.
1 yıl
3,8b
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32
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Fransız otomobil üreticisi Renault ve Güney Koreli elektronik devi Samsung'un ortaklığıyla Kore'de otomobil üretmek için kurulan Renault Samsung Motors, bugün tamamen elektrikli SM3 Z.E. sedan otomobilin %50 daha fazla menzil sunan yeni versiyonunu tanıttı.
Ayrıca Bkz. "Elektrikli araç satışları %63 oranında arttı"
Yeni SM3 Z.E. bugün Güney Kore'de düzenlenen Daegu Uluslararası Otomobil Fuarı'nda sahneye çıktı. Dünyadaki farklı bölgelerde Fluence olarak bilinen aracın tasarımı neredeyse hiç değişmemiş gibi görünüyor. En büyük ise fark yepyeni bir pil paketine sahip olması.

Aracın ağırlığı artmadan pil kapasitesi yükseltildi

Aracın önceki versiyonunda 22 kWh kapasiteli bir pil vardı. Şu an ise bu 36 kWh'a yükseltilmiş durumda. Yani artık tek bir şarjla 213 km yol yapabiliyor. Renault Samsung Motors, pil teknolojisindeki gelişmelerle, araca herhangi bir ekstra ağırlık yüklemeden pil kapasitesini arttırabildiğini iddia ediyor.
Güney Kore'de özellikle taksiciler arasında oldukça popüler hale gelmesi beklen 2018 Renault Samsung SM3 Z.E. modeli 41.535.000 Güney Kore Wonu yani 38.000 dolara satın alınabilecek.

http://www.carscoops.com/2017/11/2018-renault-samsung-sm3-ze-has-larger.html Yorum Yaz
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isamorgil 1 yıl en beğenilen
213 km menzil mi ? gerçekten de 213 mü ? hadi ama! daha dün okyanusun öte tarafında 1000km lik araç tanıttın adam. Bak yazı ile de yazayım BİN km.
insan tanıtırken utanır :)
213 km menzil mi ? gerçekten de 213 mü ? hadi ama! daha dün okyanusun öte tarafında 1000km lik araç tanıttın adam. Bak yazı ile de yazayım BİN km.insan tan...
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3 Yanıt Yanıtla +31
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Mendieta58 1 yıl
Zoe 400km ye yakın menzil sunarken bu 213km ne oluyor.reno tam ölücü yeminle bu fluence yı 40 sene daha kullanır dururlar
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Pipisipispis 1 yıl
Pilli fluence
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DH Misafiri 1 yıl
170 kWh ile 1000 km gidiyor demek istemişler. yani 36 kWh diğerlerine göre daha hızlı dolar. Burda şairin anlatmak istediği şuanki standartlar da yüzde 30-35 kadar pili geliştirdik. Bu iyi birşey
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extinct 1 yıl
koca firma utanır şunu tanıtmaya
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jimhendrix 1 yıl
bu fuluanstan kurtuluş yok mu ya
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BekirTemel 1 yıl
Reno çok sağlam ortaklıklara girdi, takdir etmemek ayıp olur
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C4_1400 1 yıl
Bu zaten vardı. Türkiye de satıldı bir dönem. Fluence Z.E. Tabi onun menzili 80 km falandı.
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haberelectro 1 yıl
Zavallı Fluence ZE ortalık malı oldu.
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Şıh Hazretleri 1 yıl
213 nedir ya? İnsan söylerken bile utanır yahu.
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sniper23 1 yıl Şıh Hazretleri
Şıh Hazretleri
213 nedir ya? İnsan söylerken bile utanır yahu.

Güney Kore için kabul edilebilir.
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ceo-tr 1 yıl
en azından 450- 500 km olması lazım. gerçi o bile azda. hadi ful şehir içi kullanım falan dersen belki olur. tek şarj evden işe bir hafta gitse yeter benim için.
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websosyal 1 yıl
Menzil hala düşük... Ayrıca bu kasa (Fluence) 2002 den beri yollarda, daha güncel bir modele yatırım yapılabilirdi...
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LeftBehind 1 yıl websosyal
Fluence 2002’de değil, 2009 yılında satışa çıktı.
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Kami Kaze 1 yıl
Eski konu sandım girmeden önce.
Yetersiz bir menzil.
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