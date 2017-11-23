Renault Samsung Motors'tan 213 km menzilli elektrikli otomobil

Fransız otomobil üreticisi Renault ve Güney Koreli elektronik devi Samsung'un ortaklığıyla Kore'de otomobil üretmek için kurulan Renault Samsung Motors, bugün tamamen elektrikli SM3 Z.E. sedan otomobilin %50 daha fazla menzil sunan yeni versiyonunu tanıttı.

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Yeni SM3 Z.E. bugün Güney Kore'de düzenlenen Daegu Uluslararası Otomobil Fuarı'nda sahneye çıktı. Dünyadaki farklı bölgelerde Fluence olarak bilinen aracın tasarımı neredeyse hiç değişmemiş gibi görünüyor. En büyük ise fark yepyeni bir pil paketine sahip olması.

Aracın ağırlığı artmadan pil kapasitesi yükseltildi

Aracın önceki versiyonunda 22 kWh kapasiteli bir pil vardı. Şu an ise bu 36 kWh'a yükseltilmiş durumda. Yani artık tek bir şarjla 213 km yol yapabiliyor. Renault Samsung Motors, pil teknolojisindeki gelişmelerle, araca herhangi bir ekstra ağırlık yüklemeden pil kapasitesini arttırabildiğini iddia ediyor.

Güney Kore'de özellikle taksiciler arasında oldukça popüler hale gelmesi beklen 2018 Renault Samsung SM3 Z.E. modeli 41.535.000 Güney Kore Wonu yani 38.000 dolara satın alınabilecek.

http://www.carscoops.com/2017/11/2018-renault-samsung-sm3-ze-has-larger.html