Discord veri ihlali: Kullanıcı bilgileri tehlikede mi?

Discord, müşteri hizmetleri sağlayıcısına yapılan siber saldırının ardından kullanıcılarını uyardı
Discord’un açıklamasına göre saldırganlar, destek mesajları üzerinden paylaşılan belirli kişisel bilgilere erişti. Ele geçirilen veriler arasında kullanıcı adları, e-posta adresleri, IP bilgileri ve bazı durumlarda ehliyet veya pasaport gibi kimlik doğrulama belgeleribulunuyor. Şirket, bu belgeleri yalnızca yaş doğrulama sürecinde isteyen az sayıda kullanıcıya ait olduğunu belirtiyor. Bu durum, kimlik hırsızlığı riski açısından özellikle bu kullanıcı grubunu savunmasız hale getiriyor.
Olayın hemen ardından Discord, etkilenen tüm kişilere e-posta yoluyla bilgilendirme yaptığını duyurdu. Gönderilen mesajlarda, ihlale uğrayan verilerin kapsamı detaylandırıldı. Buna göre saldırganlar, kullanıcıların gerçek adlarına, iletişim bilgilerine, hesapla ilişkili kredi kartlarının yalnızca son dört hanesine ve IP adreslerine ulaşabilmiş durumda. Discord, tam kredi kartı numaralarının, şifrelerin veya fiziksel adreslerin ele geçirilmediğini özellikle vurguladı.
Şirket, güvenlik protokollerini devreye alarak saldırıya konu olan sağlayıcının sistemine erişimi derhal iptal ettiğini bildirdi. Bunun yanı sıra olay, ilgili kolluk kuvvetlerine de raporlandı. Discord yetkilileri, bundan sonraki süreçte üçüncü taraf ortaklarının güvenlik uygulamalarını daha sıkı denetleyeceklerini ve bu sistemlerin Discord standartlarıyla tam uyumlu olduğundan emin olacaklarını ifade etti.
