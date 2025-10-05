Giriş
    Discord veri ihlali: Kullanıcı bilgileri tehlikede mi?

    Discord, üçüncü taraf müşteri hizmetleri sağlayıcısına yapılan saldırı sonrası kullanıcı verilerinin sızdırıldığını açıkladı. Şirket güvenlik önlemlerini artırıyor. İşte detaylar:

    Discord veri ihlali: Kullanıcı bilgileri tehlikede mi? Tam Boyutta Gör
    Popüler mesajlaşma platformu Discord, kullanıcı verilerinin tehlikeye girdiği bir veri ihlali vakasıyla gündemde. Şirket, 20 Eylül tarihinde yaşanan olayın kaynağının doğrudan Discord sistemleri değil üçüncü taraf bir müşteri hizmetleri sağlayıcısı olduğunu doğruladı. Yetkisiz bir kişinin erişim sağladığı bu dış sistem, kullanıcıların destek ekipleriyle yaptığı iletişimleri içeren verileri barındırıyordu. Bu nedenle, olay yalnızca Discord’un Müşteri Desteği veya Güven ve Güvenlik birimleriyle temas kuran kişileri etkiliyor.

    Discord, müşteri hizmetleri sağlayıcısına yapılan siber saldırının ardından kullanıcılarını uyardı

    Discord’un açıklamasına göre saldırganlar, destek mesajları üzerinden paylaşılan belirli kişisel bilgilere erişti. Ele geçirilen veriler arasında kullanıcı adları, e-posta adresleri, IP bilgileri ve bazı durumlarda ehliyet veya pasaport gibi kimlik doğrulama belgeleribulunuyor. Şirket, bu belgeleri yalnızca yaş doğrulama sürecinde isteyen az sayıda kullanıcıya ait olduğunu belirtiyor. Bu durum, kimlik hırsızlığı riski açısından özellikle bu kullanıcı grubunu savunmasız hale getiriyor.

    Olayın hemen ardından Discord, etkilenen tüm kişilere e-posta yoluyla bilgilendirme yaptığını duyurdu. Gönderilen mesajlarda, ihlale uğrayan verilerin kapsamı detaylandırıldı. Buna göre saldırganlar, kullanıcıların gerçek adlarına, iletişim bilgilerine, hesapla ilişkili kredi kartlarının yalnızca son dört hanesine ve IP adreslerine ulaşabilmiş durumda. Discord, tam kredi kartı numaralarının, şifrelerin veya fiziksel adreslerin ele geçirilmediğini özellikle vurguladı.

    Şirket, güvenlik protokollerini devreye alarak saldırıya konu olan sağlayıcının sistemine erişimi derhal iptal ettiğini bildirdi. Bunun yanı sıra olay, ilgili kolluk kuvvetlerine de raporlandı. Discord yetkilileri, bundan sonraki süreçte üçüncü taraf ortaklarının güvenlik uygulamalarını daha sıkı denetleyeceklerini ve bu sistemlerin Discord standartlarıyla tam uyumlu olduğundan emin olacaklarını ifade etti.

