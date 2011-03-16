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Firefox geleceği HTML5 üzerine kuruyor, Adobe Flash'a veda etmeyi planlıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Tarayıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple bir kez daha haklı mı çıkacak ? Birinci nesil iPhone'dan bu yana taşınabilir tüketici elektroniği ürünlerinde Adobe Flash teknolojisine yer vermeyen Apple her defasında, "ölü bir teknolojiyi desteklemeyeceğiz, Flash sistem çakılmalarına neden olan, aşırı kaynak tüketen ve dolayısıyla geleceği olmayan bir teknoloji" tarzında açıklamalar ile gelen tüm eleştrilere rağmen yılladır geri adım atmadı ve HTML5 teknolojisi üzerine ciddi yatırımlar yapmaya başladı.

Internet Explorer'dan sonra dünyanın en popüler ikinci internet tarayıcısı olan Firefox'un arkasındaki Mozilla Vakfı'nın başkan yardımcısı Jay Sullivan, uzun soluklu gelecek planlarının HTML5 üzerine olduğunu belirterek Flash teknolojisinden uzaklaşmaya başladıklarını işaret eden açıklamalarda bulundu. Jay Sullivan Microsoft, Mozilla ve Google'ın yeni tarayıcılarında HTML5 üzerinde durduğunu ve bu teknolojinin internetin kurtarıcısı olduğunu söyledi. Geliştiricilerin HTML5 karşısında heyecan duyduğunu çünkü platform olarak daha üstün web deneyimi sunduğunu söyleyen Sullivan, HTML5 ile kullanıcıların web, ses, video ve çokluortamın en iyi yönlerinden, Adobe Flash gibi herhangi bir harici uygulama kurmadan keyif alabildiklerini belirtirken, uzun dönemde HTML5 olacağını ve yapılması gereken pek çok şey olduğunu belirtti. Geliştiricilerin özellikle mobil tarafında HTML5'i tercih edeceğini belirten başkan yardımcısı,, Adobe Flash'ın Firefox çökmelerinde diğer tüm eklentilerden daha fazla sorumlu olduğunu belirtirken, HTML5'in gelecek olduğunu ve Mozilla olarak o yolda olduklarını ifade etti.


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acbold 8 yıl
html5 olayını bi kenara bırakalım.yinede flash eleştirilmeli. aşırı derecede load ediyor cpu'yu.bi çözüm bulsunlar.sürekli kullandığımız saçma bi teknoloji adeta.bilgisayarın anasını ağlatmaktan başka bi işe yaramıyor.
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SeRo-34 8 yıl
Ya flash gelişsin yada vazgeçsinler flashtan. Çünkü flash sürekli çakılıyor ve zaman zaman aşırı kaynak kullanıp sistemi kastırıyor.
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mithrelios 8 yıl
o vakit apple bugün yaygın kullanılan hiçbişeye destek vermesin ileride nasıl olsa daha güzeli daha verimlisi çıkacak diye. sonra siz de çıkıp bakın haklıymışlar diye destek verin.
hem yazılımda hem donanımda özelleştirmeye sıfır tolerans gösteren, kendi ucubik standartlarını zorla dayatan ve göz boyamaktan başka bir işi doğru yapmayan bir şirket Apple. koşun alın 2 para anca edecek teknolojileri 8 paraya sadece dışı cilalanmış şekilde sonra da 4 kat fazla verdiğiniz parayı rasyonelize etmek için konuşun durun sanki apple'in bir bildiği varmış gibi. :)
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Mechaniker 8 yıl
Appleci'ler basmıştır konuyu dedim girerken, yanlışta değilmiş.
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alito 8 yıl
evet bencede şu flash zamazingosundan artık kurtulmak lazım.
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ilk_ze 8 yıl
Adobeye istediginiz kadar seslenin adobe firmasi flashin neresini yamasa baska yerden patliyor oyle bir platformki adobe firmasi calisanlari dahi flashi duzeltmenin imkani yok diyorlardi cunku ucu bucagi acik birsey, neresini toplayip modifiye edebilirler ki? Yapsaydi simdiye kadar yaparlardi. Androide uyumlu cikan flashida gordum oyle kotu ki videolarda ses geliyor goruntu yok goruntu var ses 5 sn ilerden gidiyor yada birakin tarayici kendiliginden kapaniyor yada kilitleniyor cihaza reset atmak durumunda kaliniyor tabi bu her zaman her site icin gecerli degil ama genel bir problem flashta. Apple firmasi adobenin en buyuk musterisiydi yillarca maclerde grafikerler adobe firmasinin yazilimlarini kullandi sirf bu yuzden mac alirdi bir cok reklam ajansi ve basin evi yillarca adobeye sattiran bir firmaydi apple, daha dune kadar iphone ve ipade flash getirmek icin beraber calisma yapmislardi ama olmadi uyduramadilar flashi ve steve jobsta html5 i destekleyeceklerini acikladi. Simdi ise microsoft adobe ile birlikte winmobil platforma flashi getirmek icin beraber calisiyor, bakalim ne kadar stabil calisicak winmoda.
Html 5 de videolari izlerken sanki cihaza kayitli videoyu izler gibiyim o derece rahat.
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ezimuse 8 yıl
galaxy s lerde flash sorunu yok ayrıca hala macler için dreamveawer photoshop fln satılıyor adobe olmazsa olmaz
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SEO-Uzmanı 8 yıl
flash tamamen açık kaynak kodlu olmalı çünkü
artık flash bir noktadan sonra bir işletim sistemi misali her şeye müdahale edebiliyor
ama fazla kaynak tüketimlerinede sebep olduğu için flashın bir noktadan sonra
çekirdek edasıyla daha şefaf bir platforma geçmesi gerek yoksa bu saatten sonra bir çok kullanıcıya bir avantaj olmak değilde dezavantaj olacağı ortadadır. ! :(
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Einstein 8 yıl
Daha uçak çıkmadan arabayı yasaklamak gibi bir şey Apple'ın yaptığı. Mozilla da eğer html5 adam akıllı flashın yerini almadan yazılan gibi bir şey yaparsa çok şey kaybeder.
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RaptorFX 8 yıl
Zamanında yazdığımızda dalga geçiliyoduk. Kim haklı çıktı gördük....
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furkant1 8 yıl
@aytactm - süpersin :D
Öğrenmek için sabırsızlanıyorum..
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Without You Here 8 yıl
benim telefonda da var flaş, karanlıkta iyi oluyor:D
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napolyon94 8 yıl

aytactm
benim telefonda da var flaş, karanlıkta iyi oluyor:D

benim tel de yok kahretsin patch bekliyorum:D
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janparey 8 yıl
sizler çoğunuz windows kullanıyor yinede flashın nasıl bilgisayarı yük altında bıraktığından söz ediyorsunuz.ben linux kullanıyorum birde linux altında deneyin,chip dergisi sitesine girmek istedğimde tarayıcı 10-15 saniyeliğine kilitleniyor ister chrome ister firefox bunun nedeni flash değildir de nedir?lanet olsun artık adobe ya bıraksın yada adam gibi geliştirsin.....
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ezimuse 8 yıl
ubuntu chrome da bi sorun yok bende
5sn içinde açılıyor ama tabi yinede linux ve flash ölümcül ikili

can_66

sizler çoğunuz windows kullanıyor yinede flashın nasıl bilgisayarı yük altında bıraktığından söz ediyorsunuz.ben linux kullanıyorum birde linux altında deneyin,chip dergisi sitesine girmek istedğimde tarayıcı 10-15 saniyeliğine kilitleniyor ister chrome ister firefox bunun nedeni flash değildir de nedir?lanet olsun artık adobe ya bıraksın yada adam gibi geliştirsin.....

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uLtRaTRim 8 yıl
flash çok cpu power kullanıyor diyenlerin gözardı ettikleri bir şey var, o da yapılan o işin çok enerji istediği. şimdi ister youtube dan html5 le istersen flashla film seyret, neredeyse aynı cpu kullanılıyor.
ayrıca flash 10.2 gpu kullanarak baya hızlandı, onu da söyleyeyim.
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