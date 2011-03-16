Firefox geleceği HTML5 üzerine kuruyor, Adobe Flash'a veda etmeyi planlıyor

Apple bir kez daha haklı mı çıkacak ? Birinci nesil iPhone'dan bu yana taşınabilir tüketici elektroniği ürünlerinde Adobe Flash teknolojisine yer vermeyen Apple her defasında, "ölü bir teknolojiyi desteklemeyeceğiz, Flash sistem çakılmalarına neden olan, aşırı kaynak tüketen ve dolayısıyla geleceği olmayan bir teknoloji" tarzında açıklamalar ile gelen tüm eleştrilere rağmen yılladır geri adım atmadı ve HTML5 teknolojisi üzerine ciddi yatırımlar yapmaya başladı.

Internet Explorer'dan sonra dünyanın en popüler ikinci internet tarayıcısı olan Firefox'un arkasındaki Mozilla Vakfı'nın başkan yardımcısı Jay Sullivan, uzun soluklu gelecek planlarının HTML5 üzerine olduğunu belirterek Flash teknolojisinden uzaklaşmaya başladıklarını işaret eden açıklamalarda bulundu. Jay Sullivan Microsoft, Mozilla ve Google'ın yeni tarayıcılarında HTML5 üzerinde durduğunu ve bu teknolojinin internetin kurtarıcısı olduğunu söyledi. Geliştiricilerin HTML5 karşısında heyecan duyduğunu çünkü platform olarak daha üstün web deneyimi sunduğunu söyleyen Sullivan, HTML5 ile kullanıcıların web, ses, video ve çokluortamın en iyi yönlerinden, Adobe Flash gibi herhangi bir harici uygulama kurmadan keyif alabildiklerini belirtirken, uzun dönemde HTML5 olacağını ve yapılması gereken pek çok şey olduğunu belirtti. Geliştiricilerin özellikle mobil tarafında HTML5'i tercih edeceğini belirten başkan yardımcısı,, Adobe Flash'ın Firefox çökmelerinde diğer tüm eklentilerden daha fazla sorumlu olduğunu belirtirken, HTML5'in gelecek olduğunu ve Mozilla olarak o yolda olduklarını ifade etti.