Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fiş boyutunda bilgisayar: DreamPlug

8 yıl
17,5b
1
31
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Globalscale firması fiş boyutundaki tam fonksiyonlu bilgisayarını duyurdu. DreamPlug adı verilen 110 x 70 x 49 mm boyutlarındaki kompakt bilgisayar, Marvell tarafından geliştirilen 1.2GHz hızındaki Sheeva işlemcisinden güç alıyor ve 512MB RAM ile geliyor. 1GB flash depolama alanı ile sunulan sistemde, çift Gigabit Ethernet, WiFi, Bluetooth, eSATA 2.0, SD kart slotu, iki adet USB 2.0 portu, S/PDIF ses konnektörü ile mikrofon ve kulaklık girişlerine yer veriliyor.

Üzerinde herhangi bir görüntü ara birimine yer verilmeyen DreamPlug'da bu eksikliğin sorun olmayacağı çünkü sistemin daha çok akıllı ev uygulamaları ve güvenlik sistemleri için geliştirildiği belirtiliyor. Linux işletim sistemiyle çalışan DreamPlug'ın, ay sonuna doğru 149$ seviyesindeki yurt dışı etiket fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CapriCornian 8 yıl
Turkiye'de hala satılmıyor olması cok kötu. internetten siparis edeceğim ama bu seferde gumruge takılmasından korkuyorum. Hic getirten oldumu acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ivoorzwart 8 yıl
tam zorrent makinası bir de analog portu olsa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 8 yıl

CapriCornian

Turkiye'de hala satılmıyor olması cok kötu. internetten siparis edeceğim ama bu seferde gumruge takılmasından korkuyorum. Hic getirten oldumu acaba?



100euronun altındaki urunler, telefon gibi farkli vergiye tabi bir urun degilse, gumrukden sorunsuz geciyor. bazen beklettikleri oluyor ama hic takildigini gormedim. bir ara 100euro limiti artirilcak diyorlardi ama sonra ne oldu bir haber gelmedi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
merich 8 yıl
Download makinesi olarak kullanma fikrini sevdim, sırf bunun için alınır bak =)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 8 yıl
eski linux temelli asus 500gp wireless routerima usbden harici disk baglayip, torrent ve rapid-share download programlari kurmustum.
hem dusuk enerjiyle 7/24 download yapiyordu, hemde cihaza nerde olursam olayim web browserla baglanip downloadlari kontrol edebiliyordum.
guzel oluyordu ama 333mhz islemcisi biraz zorlaniyordu.
boyle bir plug pc bu is icin bicilmis kaftan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ethnicity 8 yıl
Crysis oynatırmı hacı bu???
:D:D:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
privatethedawn 8 yıl
ne la bu
la ne bu
ne bu la
bu ne la


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
Ee mesela bunla ne yapılabilir ki???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 8 yıl

Batuist

Ee mesela bunla ne yapılabilir ki???


web server, ftp server, email server, nas, ...

az sayida kullaniciya 7/24 her turlu server ve dosya paylasim hizmeti vermek icin mukemmel cihaz. cunku enerji tuketimi sadece 5watt. bu yuzden kucuk olcekli kurumlar icin birebir.

bunun disinda download makinasi olarak kullanilabilir.
yada usb den web camler baglanarak internetten denetlenebilcek bir guvenlik sistemi kurulabilir.
usb ile printer baglanip ucuz bir printer ag yazicisi haline getirilebilir.
usb den pek cok cihaz baglabilcegi icin uygun yazilim ve programla sayisiz isi yapmak mumkun.

cihazin espirisi bunlarin hepsini cok dusuk enerji tuketimiyle yapmasi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
devrimdoga 8 yıl
aklıma yatmayan bir şey var,eğer görüntü alamıyorsak ne yaptığımızı nereden bileceğiz ? Şahsen ne gibi kurumlarda kullanılacağını pek anlayamadım (?)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
symbiat 8 yıl

devrimdoga

aklıma yatmayan bir şey var,eğer görüntü alamıyorsak ne yaptığımızı nereden bileceğiz ? Şahsen ne gibi kurumlarda kullanılacağını pek anlayamadım (?)



adsl modem yada nas gibi düşün. İçinde linux oldğuna göre kesinlikle aletin bir web arayüzü var. İp yi girer login olursun ve aletin yönetim arabirimine bağlanırsın.

yapacağın herşeyi browser üzerinde yaparsın. Yada aletin bir yönetim programı vardır seni browser kullanmaktan bile kurtarır diyeceğim ama, her yerden erişim için browser daha makul.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Confusion 8 yıl
bence çok etkilyeci bir ürün::::::::: bilgisayar destekli iş yapan bir teknik servis yada montaj elemanına çok avantaj sağlayacaktır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hapocod 8 yıl
Oldukça dikkat çekici bunu görenin sivri sinek kovucu sanmaması içten bile değil.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17528 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri, linux ve
3 etiket daha bilgisayar arm sistem
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Zotac ZBOX Plus "AMD Fusion'lı Multimedia Canavarı Mini PC" 8 yıl TG: Epson ile baskı ve görüntüleme teknolojileri üzerine konuştuk 8 yıl Reeder ReedPAD video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim