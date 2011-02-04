Fiş boyutunda bilgisayar: DreamPlug

Globalscale firması fiş boyutundaki tam fonksiyonlu bilgisayarını duyurdu. DreamPlug adı verilen 110 x 70 x 49 mm boyutlarındaki kompakt bilgisayar, Marvell tarafından geliştirilen 1.2GHz hızındaki Sheeva işlemcisinden güç alıyor ve 512MB RAM ile geliyor. 1GB flash depolama alanı ile sunulan sistemde, çift Gigabit Ethernet, WiFi, Bluetooth, eSATA 2.0, SD kart slotu, iki adet USB 2.0 portu, S/PDIF ses konnektörü ile mikrofon ve kulaklık girişlerine yer veriliyor.
Üzerinde herhangi bir görüntü ara birimine yer verilmeyen DreamPlug'da bu eksikliğin sorun olmayacağı çünkü sistemin daha çok akıllı ev uygulamaları ve güvenlik sistemleri için geliştirildiği belirtiliyor. Linux işletim sistemiyle çalışan DreamPlug'ın, ay sonuna doğru 149$ seviyesindeki yurt dışı etiket fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.
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100euronun altındaki urunler, telefon gibi farkli vergiye tabi bir urun degilse, gumrukden sorunsuz geciyor. bazen beklettikleri oluyor ama hic takildigini gormedim. bir ara 100euro limiti artirilcak diyorlardi ama sonra ne oldu bir haber gelmedi.
hem dusuk enerjiyle 7/24 download yapiyordu, hemde cihaza nerde olursam olayim web browserla baglanip downloadlari kontrol edebiliyordum.
guzel oluyordu ama 333mhz islemcisi biraz zorlaniyordu.
boyle bir plug pc bu is icin bicilmis kaftan.
:D:D:D
la ne bu
ne bu la
bu ne la
web server, ftp server, email server, nas, ...
az sayida kullaniciya 7/24 her turlu server ve dosya paylasim hizmeti vermek icin mukemmel cihaz. cunku enerji tuketimi sadece 5watt. bu yuzden kucuk olcekli kurumlar icin birebir.
bunun disinda download makinasi olarak kullanilabilir.
yada usb den web camler baglanarak internetten denetlenebilcek bir guvenlik sistemi kurulabilir.
usb ile printer baglanip ucuz bir printer ag yazicisi haline getirilebilir.
usb den pek cok cihaz baglabilcegi icin uygun yazilim ve programla sayisiz isi yapmak mumkun.
cihazin espirisi bunlarin hepsini cok dusuk enerji tuketimiyle yapmasi.
adsl modem yada nas gibi düşün. İçinde linux oldğuna göre kesinlikle aletin bir web arayüzü var. İp yi girer login olursun ve aletin yönetim arabirimine bağlanırsın.
yapacağın herşeyi browser üzerinde yaparsın. Yada aletin bir yönetim programı vardır seni browser kullanmaktan bile kurtarır diyeceğim ama, her yerden erişim için browser daha makul.