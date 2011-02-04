Fiş boyutunda bilgisayar: DreamPlug

Globalscale firması fiş boyutundaki tam fonksiyonlu bilgisayarını duyurdu. DreamPlug adı verilen 110 x 70 x 49 mm boyutlarındaki kompakt bilgisayar, Marvell tarafından geliştirilen 1.2GHz hızındaki Sheeva işlemcisinden güç alıyor ve 512MB RAM ile geliyor. 1GB flash depolama alanı ile sunulan sistemde, çift Gigabit Ethernet, WiFi, Bluetooth, eSATA 2.0, SD kart slotu, iki adet USB 2.0 portu, S/PDIF ses konnektörü ile mikrofon ve kulaklık girişlerine yer veriliyor.

Üzerinde herhangi bir görüntü ara birimine yer verilmeyen DreamPlug'da bu eksikliğin sorun olmayacağı çünkü sistemin daha çok akıllı ev uygulamaları ve güvenlik sistemleri için geliştirildiği belirtiliyor. Linux işletim sistemiyle çalışan DreamPlug'ın, ay sonuna doğru 149$ seviyesindeki yurt dışı etiket fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.