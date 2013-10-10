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Flickr'ın iOS uygulaması otomatik yükleme desteğiyle yenilendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Flickr'ın iOS uygulaması otomatik yükleme desteğiyle yenilendi
Son bir yıldır yapılan değişiklikler ile çok daha kullanışlı bir yapıya kavuşan Flickr fotoğraf servisinin iOS uygulaması, otomatik yükleme özellikleri ile 2.30.1503 sürümüne güncellendi.  
Daha önce yapılan güncelleme ile içerisine dinamik ve çarpıcı etkiler sağlayan canlı filtre seçenekleri, ızgara, dokunarak zoom yapma özelliği ve netleme ile pozlama kitleme desteği gibi farklı detaylar eklenen uygulama, eskiden ücretli olarak sunulan profesyonel fotoğraf düzenleme araçlarını (Kesme, keskinlik, renk ayarı, vinyet, seviye ayarı) da ücretsiz olarak kullanıma sunmuştu. Yeni yapılan güncellemeyle ise iOS 7 cihazlara özel olarak çekilen fotoğrafları tam çözünürlükleri ile otomatik olarak Flickr hesabı üzerine yükleyebilen uygulama, ayrıca fotoğrafları otomatik olarak düzeltebiliyor ve Google üzerinden girişlerde meydana gelen sorunlardan kurtuluyor.
Kişilere 1TB ücretsiz depolama alanı veren Flickr iOS uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id328407587?mt=8 Yorum Yaz
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