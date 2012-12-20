Flipboard, yeni güncellemesiyle tam Android tablet desteği sunmaya başladı





iOS platformunda popüler olduktan sonra Android platformunda da görmeye başladığımız RSS okuyucu uygulaması Flipboard, tam olarak tablet desteği sunmadığı için görüntüleme konusunda sıkıntılar yaşıyordu.





Tam bir tablet desteği için Samsung ile işbirliği yapan ekip, odak noktası Samsung tabletler olmak üzere tüm Android tabletlere destek sunmaya başladı.





Akıllı telefon boyutlarına uygun olduğu için çözünürlük konusunda verimli olamayan Flipboard, güncellemeyle iPad için olan sürümdeki benzer arayüzü sunmaya başladı.





Güncelleme hem dikey hem de yatay okuma imkanını tabletlere getiriyor. Uygulama artık 4 sayfa karo tasarımı sunuyor. Ayrıca 7 inçlik tablet modelleri gibi nispeten küçük boyutlara sahip modeller için tablet ve akıllı telefon modları arasında geçiş yapabiliyor.





https://play.google.com/store/apps/details?id=flipboard.app&hl=tr