Flipboard'un iOS uygulaması güncellendi

Kişilere mobil cihazları üzerinde dergi tarzında haber okuma imkanı sağlayan ve dünya çapında popüler oranda kullanılan Flipboard, yeni özelliklerle 2.2 sürümüne güncellendi.

Yapılan 2.2 güncellemesiyle direkt olarak Flipboard içerisinden isme ya da mail adresine göre e-posta temelli paylaşma desteğine kavuşan Flipboard, diğer kişilerden gelen içeriklerde bildirim yapabiliyor ve birçok hata çözümü ile performans geliştirmesiyle daha iyi bir deneyim sunabiliyor.

iPhone ve iPad kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulan Flipboard uygulamasına buradan ya da direkt olarak Apple App Store üzerinden ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/us/app/flipboard-your-social-news/id358801284