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Fonksiyonel HyperX Cloud Mix oyuncu kulaklığı satışa çıktı

HyperX markasının hafif ve taşınabilir bir Bluetooth kulaklığa dönüşebilen kablolu oyun kulaklığı HyperX Cloud Mix artık Türkiye’de. HyperX Cloud Mix özellikleri ve fiyatı haberimizde.
2 gün
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Fonksiyonel HyperX Cloud Mix oyuncu kulaklığı satışa çıktı

Kingston’un oyunculara yönelik olarak faaliyet gösteren alt markası HyperX, hem kablolu hem de kablosuz olarak kullanılabilen oyuncu kulaklığı Cloud Mix’i Türkiye’de satışa sundu.

HyperX Cloud Mix özellikleri ve fiyatı

HyperX Cloud Mix oyuncu kulaklığı 40mm sürücüler ve Çift Odacık Teknolojisi ile kaliteli ve doğru sesler sunuyor. Hi-Res Audio sertifikalı olan kulaklık 40.000 MHz’e kadar tanımlı ses gereksinimlerini karşılıyor.

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Kulaklık; Bluetooth üzerinden kullanıldığında 20 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Kablolu olarak ise 10 Hz - 40 kHz arasında değişen frekanslarda zengin yüksek çözünürlüklü ses kalitesi elde ediliyor.

Sağlam alüminyum kasasıyla HyperX Cloud Mix, hem oyun dünyasının hem de dışarıdaki hayatın risklerine karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanıyor. Saatlerce süren oyun maratonlarında yumuşak hafızalı kulak yastıkları ile HyperX konforu bu üründe de ön plana çıkıyor. HyperX Cloud Mix oyuncu kulaklığı 1499TL fiyat etiketine sahip.

 


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Chropy 2 gün
Oyuncu kulaklıkları arasında en iddialısı ama tuzlu baya :/
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intel7mix 2 gün
Her sene çıkıyor ve bir sürü model dolu etrafta ama garip garip adlar koyuyorlar hangisi hangisinden iyi belli olmuyor.
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