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Asus yeni Radeon RX 5700 serisi ekran kartlarını duyurdu

ASUS, ROG Strix ve ASUS TUF Gaming Radeon RX 5700 XT ve RX 5700 modelleri ve ASUS Dual EVO Radeon RX 5700 de dahil olmak üzere beş yeni Radeon serisi ekran kartını duyurdu.
2 gün
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Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus yeni Radeon RX 5700 serisi ekran kartlarını duyurdu

Oyuncu donanımları pazarının lideri durumundaki Asus portföyüne oyun ve dayanıklılık odaklı yeni Radeon RX 5700 serisi ekran kartlarını ekledi. Yeni ekran kartları Dual EVO, ROG Strix ve TUF Gaming markaları altında yer alıyor.

7nm RDNA grafik mimarisine sahip olan ekran kartları 1440p çözünürlüğünde oyun için tasarlandı. Özellikle fiyat konusunda Radeon RX 5700 XT ekran kartının Nvidia muadillerine karşı önemli bir avantaj sağladığı dile getiriliyor.

ROG Strix serisi

Asus ROG Strix Radeon RX 5700 serisi ekran kartları güçlü bir soğutma sistemine sahip. PCB yüzeyindeki bileşenler Auto-Extreme Technology ile lehimlenmiş ve grafik çekirdeği MaxContact ve hacimli bir soğutucu kullanılarak soğutuluyor.

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Kartın üzerinde bulunan üç adet fan, Asus’un Aksiyal fan tasarımını kullanıyor. ROG serisi ayrıca 0dB modu, IP5X toz direnci ve güçlendirilmiş bir kasa gibi daha fazla ek özellik sunuyor.

Asus yeni Radeon RX 5700 serisi ekran kartlarını duyurdu
 

TUF Gaming serisi

TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 XT ve RX 5700, dayanıklılıktan ödün vermeden soğutmayı geliştirmek için üç güçlü fan kullanıyor. PCB bükülmesini önleyen sert arka plakalarla korunan ve Auto-Extreme üretimi kullanılarak üretilen kartlar, IP5X standartlarına ve birinci sınıf kovan yataklı fanlara sahip olmasıyla göze çarpıyor. Yeni ikili aynı zamanda en yeni TUF ürünleri ile uyumluluğu sağlamak için bir dizi sıkı doğrulama testleri ile de destekleniyor.

Asus Dual EVO modeli

AMD'nin en yeni oyun deneyimini en saf haliyle sunan ASUS Dual Radeon RX 5700 EVO, Aksiyal fanları ve Auto-Extreme Teknolojisi ile dikkat çekiyor. ASUS’un yeni ROG, TUF ve Dual serisi RX 5700 ekran kartları, Eylül ayı içerisinde satışa sunulacak.

 


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KayıpG 2 gün en beğenilen
Rtx 2070 i duman eden üstüne üstlük apar topar çıkarılan superin dahi içinden geçen AMD 5700xt alınmaz mı? Dört gözle bekliyorum soğutmalı tasarımların çıkmasını 3600 ile harika biri ikili olacaklar
Rtx 2070 i duman eden üstüne üstlük apar topar çıkarılan superin dahi içinden geçen AMD 5700xt alınmaz mı? Dört gözle bekliyorum soğutmalı tasarımların çıkmasın...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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Hobar 2 gün Rennes10
RX570 yerine 1050ti alanlara az bile yapıyorlar.
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Luke Neil 1 gün Timeguard
Her yere 5700ler half-gen kart yazıyorsunuz da 14nm'den 7nm'ye düşürdüler mimari de GCN'den RDNA oldu. Daha ne olsun? Tam-gen kart olması için 7nm ve 3. nesil RDNA ile mi gelmesi gerekiyordu? Diyelim adı half-gen olsun sizi kırmayalım ne önemi var? TDP'si belli, verdiği fps belli e bize ne half-gen mi tam-gen mi? Sişz buna half-gen yazınca değerinden bir şey mi kaybediyor? Navi 5700ler half gen ise 12nm kırpılmış gpu içeren 2070 çeyrek-gen mi oluyor? Çeyrek gen diye kırpılmamış çekirdekli 2070S half-gen oldu diye 2070 almaktan vaz mı geçsinler mesela? İlginç ilginç savunmalar adlandırmalar yermeler oluyor. Aşırı zorlama. 2070 2060ın %10 fazlasını sunan ve dünyada çok eleştiri alan bir kart. Bu kartla ray tracing yapmayı düşünene allah kolaylık versin diyip kenara çekilmek lazım. Ayrıca 5800ler de ray tracing olmayacak. CU sayısı artacak sadece. Ray tracing ray tracing diyen Nvidiaya koşsun zaten 5800 falan beklemesin
Her yere 5700ler half-gen kart yazıyorsunuz da 14nm'den 7nm'ye düşürdüler mimari de GCN'den RDNA oldu. Daha ne olsun? Tam-gen kart olması için 7nm ve 3. nesil...
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brokengineer 16 sa.
Dual evo lar siyah temalı kasalara yakışacak cinsten duruyorlar. Şu kartların incelemeleri gelse de görsek kabiliyetlerini. Nvidia partner üreticileri hep sömürüyor. rtx2070 super Asus strix modeli 590usd, Evga ftw3 580usd gibi gibi. Bunlar fahiş fiyatlar. Bugün strix 5700xt 450 dolardan satılırsa o zaman nvidia zor durumda kalır fiyatlar iki tarafta da aşağı inmek zorunda kalır.
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Rennes10 5 sa. brokengineer
350-430 arası güzel fiyatlar olur 5700'ler için. çok hesaplı guzmann06 gibiler bu kartların ederi 200-250 dolar dese bile yukarıdaki fiyatlara yığınla alıcısı olur. aslında nvidia kartları baya iyi rekabet eder biraz indirimle ama yaparlar mı şüpheli. yoksa nvidia kartları gerçekten güzel kartlar. keşke bir fiyat savaşı olsa da iki taraf da daha aşağıya çekse fiyatları
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doblosman 17 sa.
1050 ve 1050ti alıp şuan 2.elde satmaya çalışan arkadaşlara başarılar:)Bu kartlarda da ins wattman sıkıntısı yaşanmaz.Not:Sapphire rx580 kullanicisiyim.
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fablebora 1 gün
Watmann sorunu olduğu sürece Amd den uzak durmaya karar verdim.
Güncellemelerde artık fayda etmiyor.
5 günlük kart kilit oluyor.
Amd bu ayıbı kapatmadığı her gün kaybediyor.
İsterlerse kartı bedava versinler almam artık.
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DgknCtn 1 gün yeni yorumcu fablebora
Watmann nedir hocam?
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MogoLKhan 1 gün fablebora
Sürücülerde sorun yok donanım arızası ve büyük ihtimal Sapphire. Başka bir Amd kartı taktiğinizda takır takır çalışacaktır anlatıyorum anlatiyorum hala millet driverle uğraşiyor.
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DH Misafiri 1 gün
Duyurmayı geçsinler, satışa sunsunlar artık. rx-5700 resinin çift fanlı sürümlerini bekliyorum sürekli.
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DH Misafiri 1 gün
Sırf şu fahiş fiyatları yüzünden boykotu hak eden nvidia var. Kaldı ki kimsenin parası da yetmiyor o superlere. Mantıklı da değil. Alacak olsam 1080ti ya da 5700 5700xt alırdım fiyatını hak ediyorlar
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Executor Arhentir 2 gün
VRM soğutmasız kartlara hazır olun
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oup59 1 gün Executor Arhentir
Vega kartlarda böyle bir sorun olmuştu. Umarım Asus yeni kartları için Strix soğutucusunu gerçekten özelleştirmiştir.
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Alex5 2 gün
Hem 5700 hem Asus. Aşırı pahallı olacaktır
Yok mu ucuza 5500 yakın tarihlerde?
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DH | equ* 2 gün
Cok gec geliyorlar ozel modeller ayni anda ciksa tozu dumana katarsi piyasada ,kimse stok kart almaya yanasmiyor o yuzden ilk partide piyasayi supurceklerdi ayni anda ozel modellerde ciksaydi
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Ryzen 2 gün
Önceki dış tasarımları çok güzeldi, deli gibi içine etmişler mokumu atsam yapışmaz. Umarım soğutma düzgündür en azından
edit:pardon rog değilmiş
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Rennes10 2 gün
guzmann06 diğer hesaplarıyla ggzmn09 + cılgınmuslue'nin 250 dolar olmalı 1660ti den ucuz satılmalı dediği kartlar mı bu kartlar?
asus belki bir güzellik yapar, bu kartları 1660ti den ucuza satar da çok hesaplı mutlu olur alır bitane. diğer türlü bu kartlar alınmazmış
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Hobar 2 gün Rennes10
Şu an zaten 1660ti ve RX5700 neredeyse aynı fiyata.
Edit: Yazım hatası
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