Asus yeni Radeon RX 5700 serisi ekran kartlarını duyurdu

Oyuncu donanımları pazarının lideri durumundaki Asus portföyüne oyun ve dayanıklılık odaklı yeni Radeon RX 5700 serisi ekran kartlarını ekledi. Yeni ekran kartları Dual EVO, ROG Strix ve TUF Gaming markaları altında yer alıyor.

7nm RDNA grafik mimarisine sahip olan ekran kartları 1440p çözünürlüğünde oyun için tasarlandı. Özellikle fiyat konusunda Radeon RX 5700 XT ekran kartının Nvidia muadillerine karşı önemli bir avantaj sağladığı dile getiriliyor.

ROG Strix serisi

Asus ROG Strix Radeon RX 5700 serisi ekran kartları güçlü bir soğutma sistemine sahip. PCB yüzeyindeki bileşenler Auto-Extreme Technology ile lehimlenmiş ve grafik çekirdeği MaxContact ve hacimli bir soğutucu kullanılarak soğutuluyor.

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Kartın üzerinde bulunan üç adet fan, Asus’un Aksiyal fan tasarımını kullanıyor. ROG serisi ayrıca 0dB modu, IP5X toz direnci ve güçlendirilmiş bir kasa gibi daha fazla ek özellik sunuyor.

TUF Gaming serisi

TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 XT ve RX 5700, dayanıklılıktan ödün vermeden soğutmayı geliştirmek için üç güçlü fan kullanıyor. PCB bükülmesini önleyen sert arka plakalarla korunan ve Auto-Extreme üretimi kullanılarak üretilen kartlar, IP5X standartlarına ve birinci sınıf kovan yataklı fanlara sahip olmasıyla göze çarpıyor. Yeni ikili aynı zamanda en yeni TUF ürünleri ile uyumluluğu sağlamak için bir dizi sıkı doğrulama testleri ile de destekleniyor.

Asus Dual EVO modeli

AMD'nin en yeni oyun deneyimini en saf haliyle sunan ASUS Dual Radeon RX 5700 EVO, Aksiyal fanları ve Auto-Extreme Teknolojisi ile dikkat çekiyor. ASUS’un yeni ROG, TUF ve Dual serisi RX 5700 ekran kartları, Eylül ayı içerisinde satışa sunulacak.