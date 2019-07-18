Ford'un kamyonet emojisi gelecek yıl telefonlarımıza gelebilir

Teknoloji Editörü
Otomotiv şirketi Ford, kendi geliştirdiği kamyonet emojisini Evrensel Kod Konsorsiyumu'na önerdi ve önümüzdeki yıldan itibaren tüm mobil platformlarda kullanılması bekleniyor.
Ford'un pazarlama kampanyasıKamyonet (Pickup) emojisi özellikle Ford'un bu kategoride pazar lideri olmasını simgeliyor. Pikap olarak da adlandırılan bu kamyonetler otomobil üreticileri için daha karlı ve şirketler tüketicileri bu kategoriye itebilmek adına çeşitli girişimlerde bulunuyorlar. Buna paralel olarak Ford da konunun Bryan Cranston tarafndan anlatıldığı bir reklam filmi çekti.
Evrensel Kod Konsorsiyumu emojiye ilk onayını verdi ancak bu kamyonet emojisinin bir sonraki karakter setine dahil edilip edilmeyeceği henüz kesinlik kazanmadı. Zira Konsorsiyum hangi karakterlerin emojiler arasına ekleneceğine henüz karar vermiş değil. Ford'un bu pazarlama kampanyasının Konsorsiyum tarafından ters tepme ihtimalinin olacağı da belirtiliyor. Şimdilik mavi bir kamyonet olan bu emojinin ilerleyen süreçte kesin halini alacağını da belirtmeden geçmeyelim.
https://www.theverge.com/2019/7/17/20697864/ford-pickup-truck-emoji-unicode-secret-submission Yorum Yaz Paylaş Tweetle