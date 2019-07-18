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Ford'un kamyonet emojisi gelecek yıl telefonlarımıza gelebilir

ABD merkezli otomotiv devi Ford'un geliştirdiği yeni kamyonet emojisi, önümüzdeki yıl kullanıma sunulabilir. Şirket konuyla ilgili olarak Evrensel Kod Konsorsiyumu'na başvurdu.
1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Otomotiv şirketi Ford, kendi geliştirdiği kamyonet emojisini Evrensel Kod Konsorsiyumu'na önerdi ve önümüzdeki yıldan itibaren tüm mobil platformlarda kullanılması bekleniyor.

Ford'un pazarlama kampanyası

Kamyonet (Pickup) emojisi özellikle Ford'un bu kategoride pazar lideri olmasını simgeliyor. Pikap olarak da adlandırılan bu kamyonetler otomobil üreticileri için daha karlı ve şirketler tüketicileri bu kategoriye itebilmek adına çeşitli girişimlerde bulunuyorlar. Buna paralel olarak Ford da konunun Bryan Cranston tarafndan anlatıldığı bir reklam filmi çekti.

Evrensel Kod Konsorsiyumu emojiye ilk onayını verdi ancak bu kamyonet emojisinin bir sonraki karakter setine dahil edilip edilmeyeceği henüz kesinlik kazanmadı. Zira Konsorsiyum hangi karakterlerin emojiler arasına ekleneceğine henüz karar vermiş değil. Ford'un bu pazarlama kampanyasının Konsorsiyum tarafından ters tepme ihtimalinin olacağı da belirtiliyor. Şimdilik mavi bir kamyonet olan bu emojinin ilerleyen süreçte kesin halini alacağını da belirtmeden geçmeyelim.

https://www.theverge.com/2019/7/17/20697864/ford-pickup-truck-emoji-unicode-secret-submission Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
oguzhan diric 28 dk.
Gözünüzü seveyim. Bu haber mi şimdi? Haber mi bulamadınız? Gidin phonearena dan falan haber araklayın. Bu nedir?
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