Ford'un kamyonet emojisi gelecek yıl telefonlarımıza gelebilir

Otomotiv şirketi Ford, kendi geliştirdiği kamyonet emojisini Evrensel Kod Konsorsiyumu'na önerdi ve önümüzdeki yıldan itibaren tüm mobil platformlarda kullanılması bekleniyor.

Ford'un pazarlama kampanyası

https://www.theverge.com/2019/7/17/20697864/ford-pickup-truck-emoji-unicode-secret-submission

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Kamyonet (Pickup) emojisi özellikle Ford'un bu kategorideolmasını simgeliyor.olarak da adlandırılan bu kamyonetler otomobil üreticileri için daha karlı ve şirketler tüketicileri bu kategoriye itebilmek adına çeşitli girişimlerde bulunuyorlar. Buna paralel olarak Ford da konunun Bryan Cranston tarafndan anlatıldığı birfilmi çekti.Evrensel Kod Konsorsiyumu emojiye ilkverdi ancak bu kamyonet emojisinin bir sonraki karakter setine dahil edilip edilmeyeceği henüzkazanmadı. Zira Konsorsiyum hangi karakterlerin emojiler arasına ekleneceğine henüz karar vermiş değil. Ford'un bu pazarlama kampanyasının Konsorsiyum tarafından ters tepmeolacağı da belirtiliyor. Şimdilik mavi bir kamyonet olan bu emojinin ilerleyen süreçtealacağını da belirtmeden geçmeyelim.