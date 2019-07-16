Outlook uygulamasına karanlık mod geliyor

Teknoloji Editörü
Yazılım devi Microsoft, geçtiğimiz Eylül ayında düzenlenen Ignite 2018 konferansında, Outlook'un mobil sürümü için kullanıcılara karanlık mod sözü vermişti. Şirket verdiği sözü çok yakında yerine getirmeye hazırlanıyor.
Ayrıca Bkz. "Google Fotoğraflar'da paylaşılan bağlantıya tüm kullanıcıların erişebildiği ortaya çıktı"
Yakın bir tarihte kullanıma sunulacak
Windows Central sitesi, Outlook'un Android versiyonuna gelecek olan karanlık modla ilgili sızan görselleri paylaştı. Yayınlanan görseller uygulamanın posta, takvim ve arama bölümlerinden örnekler sunuyor. Gelen sızıntılarda, Android'in batarya tasarruf modu etkinleştirilince Outlook'un otomatik olarak karanlık moda geçeceğine dair söylentiler de mevcut. Bu özellik bir seçenek olarak sunulacak ve istenildiği takdirde de kapatılabilecek.Karanlık modun kullanıma ne zaman sunulacağına dair ise resmi bir açıklama gelmiş değil. Test sürecinin tamamlanmasının ardından bu tarihin çok da uzakta olmadığını söylemek mümkün. Uygulamanın iOS versiyonuna bu özelliğin en zaman geleceği ise şimdilik bilinmiyor.
https://www.neowin.net/news/dark-mode-for-outlook-mobile-apps-leaks-in-renders Yorum Yaz Paylaş Tweetle