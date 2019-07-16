Outlook uygulamasına karanlık mod geliyor

Yazılım devi Microsoft, geçtiğimiz Eylül ayında düzenlenen Ignite 2018 konferansında, Outlook'un mobil sürümü için kullanıcılara karanlık mod sözü vermişti. Şirket verdiği sözü çok yakında yerine getirmeye hazırlanıyor.

Yakın bir tarihte kullanıma sunulacak

Windows Central sitesi, Outlook'un Android versiyonuna gelecek olan karanlık modla ilgili sızan görselleri paylaştı. Yayınlanan görseller uygulamanın posta, takvim ve arama bölümlerinden örnekler sunuyor. Gelen sızıntılarda, Android'in batarya tasarruf modu etkinleştirilince Outlook'un otomatik olarak karanlık moda geçeceğine dair söylentiler de mevcut. Bu özellik bir seçenek olarak sunulacak ve istenildiği takdirde de kapatılabilecek.

https://www.neowin.net/news/dark-mode-for-outlook-mobile-apps-leaks-in-renders

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Karanlık modun kullanımasunulacağına dair ise resmi bir açıklama gelmiş değil.sürecinin tamamlanmasının ardından bu tarihin çok da uzakta olmadığını söylemek mümkün. Uygulamanınversiyonuna bu özelliğin en zaman geleceği ise şimdilik