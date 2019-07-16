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Outlook uygulamasına karanlık mod geliyor

Microsoft, e-posta uygulaması Outlook için uzun bir süre önce duyurduğu karanlık mod özelliğini aktif duruma getirmeye hazırlanıyor. İşte konuyla ilgili detaylar.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Yazılım devi Microsoft, geçtiğimiz Eylül ayında düzenlenen  Ignite 2018 konferansında, Outlook'un mobil sürümü için kullanıcılara karanlık mod sözü vermişti. Şirket verdiği sözü çok yakında yerine getirmeye hazırlanıyor.

Yakın bir tarihte kullanıma sunulacak

Windows Central sitesi, Outlook'un Android versiyonuna gelecek olan karanlık modla ilgili sızan görselleri paylaştı. Yayınlanan görseller uygulamanın posta, takvim ve arama bölümlerinden örnekler sunuyor. Gelen sızıntılarda, Android'in batarya tasarruf modu etkinleştirilince Outlook'un otomatik olarak karanlık moda geçeceğine dair söylentiler de mevcut. Bu özellik bir seçenek olarak sunulacak ve istenildiği takdirde de kapatılabilecek.
Karanlık modun kullanıma ne zaman sunulacağına dair ise resmi bir açıklama gelmiş değil. Test sürecinin tamamlanmasının ardından bu tarihin çok da uzakta olmadığını söylemek mümkün. Uygulamanın iOS versiyonuna bu özelliğin en zaman geleceği ise şimdilik bilinmiyor.

https://www.neowin.net/news/dark-mode-for-outlook-mobile-apps-leaks-in-renders Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
barballow 36 dk.
Karanlık Mod her uygulamaya gelmesi gerekiyor. Bunun başında WhatsApp ve Mail uygulamaları geliyor. Veya Chrome (Mobil Sürüm) örnek verilebilir.
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Part Of The Nature 57 dk.
Whatsapp hariç herşeye geldi
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