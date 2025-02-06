Ford, geçtiğimiz sene elektrikli araç işinde 5 milyar dolar zarar etti

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Tam Boyutta Gör Ford, 2024'te elektrikli araç ve yazılım işinde ​​​​​​5,1 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı. Bu rakam bir önceki sene 4,7 milyar dolardı. Dahası, şirket bu sene için elektrikli araç işinde 5,5 milyar dolarlık bir zarar öngörüyor.

Ford, 2024'ün dördüncü çeyreğinde ve yıl genelinde Wall Street beklentilerini aşsa da, bu yılın zorlu geçeceğini belirtiyor. Şirket ayrıca elektrikli araç birimi Model E'de 1,4 milyar dolar maliyet iyileştirmesi yaptığını bildirdi.

Ford'un elektrikli araç işi zarar açıklasa da, içten yanmalı araç satışları sayesinde şirket yılı 5,9 milyar dolar net gelir ve 10,2 milyar dolar düzeltilmiş kazançla tamamladı. Ancak şirket, maliyetli yeni araç lansmanları ve düşen araç fiyatları nedeniyle 2025'te kazancının 2 milyar doların üstünde azalabileceğini belirtti.

Ford, elektrikli araç pazarındaki rakipleriyle rekabet etmekte zorlanıyor. General Motors geçen yıl yeni Chevy ve Cadillac araçları da dahil olmak üzere birkaç yeni model piyasaya sürerken, Ford'un satışta yalnızca üç adet elektrikli aracı bulunuyor. GM'nin elektrikli araç işi kârlılık belirtileri gösterirken, Ford zarar etmeye devam ediyor.

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Hibrit araçlara daha fazla yer verecek

Farley, şirketin sadece bataryalı elektrikli araçlara değil, şarj edilebilir hibrit ve genişletilmiş menzilli elektrikli araçlara da odaklanacağını belirtti. Şirket, tamamen elektrikli üç sıralı SUV projesini iptal etmesinin ardından, yeni nesil elektrikli kamyonet lansmanını 2027’nin sonlarına erteledi. Ford ayrıca 2026 yılında yeni bir elektrikli ticari van ve 2027’de orta boy bir elektrikli SUV sunmayı planlıyor.

Ford, gümrük vergilerinden endişeli

Ford, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika ve Kanada'dan ithalata %25 oranında gümrük vergisi koyma tehdidiyle ilişkili maliyet artışlarını hesaba katmadığını söyledi. Şirket ayrıca, vergi kredileri ve üretim kredileri gibi Biden dönemi elektrikli araç teşviklerinin kaldırılması olasılığını da hesaba katmıyor. Ford'un CEO'su Jim Farley, uzun vedeli gümrük vergilerinin şirkete ve ABD otomotiv sektörüne zarar vereceğini söyleyerek uyarıda bulundu.

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Ford, elektrikli araç işinde 5 milyar dolar zarar etti