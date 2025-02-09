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    Ford CEO'su: "Çin, elektrikli araç pillerinde ABD'nin 10 yıl önünde"

    Ford'un CEO'su Jim Farley'e göre ABD elektrikli araç pillerinde Çin'in 10 sene gerisinde. CEO, Çin'i yakalamak için Çin'in pil teknolojisini kullanmak gerektiğini söylüyor.
    Ford CEO'su: Çin elektrikli araç pillerinde ABD'nin 10 yıl önünde Tam Boyutta Gör
    Ford'un CEO'su Jim Farley, Çin'in elektrikli araç bataryaları konusunda ABD'nin 10 yıl önünde olduğunu ve ülkenin otomotiv endüstrisinde Çin'i yakalayıp öne geçmesi için Çin'in teknolojisinden yararlanması gerektiğini söyledi.

    New York Times'a konuşan Farley, "Onlarla rekabet etmenin yolu, 20 yıl önce bizimkine ihtiyaç duydukları şekilde onların fikri mülkiyetine erişmek ve ardından yenilikçi ekosistemimizi, Amerikan yaratıcılığımızı, büyük ölçeğimizi ve müşteriyle yakınlığımızı kullanarak onları küresel olarak yenmektir. Bu, endüstriyel ekonomimizi kurtarmak için en önemli yarışlardan biri olacak." dedi.

    Farley, uzak bir gelecek planından değil, halihazırda gerçekleşen bir şeyden bahsediyor. Otomobil üreticisinin devasa BlueOval Batarya Parkı şu anda yapım aşamasında ve 2026'da faaliyete geçtiğinde Çinli batarya devi CATL'den gelen teknolojiye dayanan binlerce lityum demir fosfat (LFP) pil üretecek.

    Ford CEO'su: Çin elektrikli araç pillerinde ABD'nin 10 yıl önünde Tam Boyutta Gör

    LFP bataryalar ilk olarak ABD'de geliştirildi

    İlginç bir şekilde, şu an otomobil üreticileri arasında revaçta olan LFP bataryalar ilk olarak ABD'de geliştirildi ve ardından Çinliler tarafından çok düşük bir fiyata satın alındı. Teksas Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından nasıl keşfedilen LFP bataryalar, daha sınra Obama yönetiminden yüksek miktarda fon alan bir girişim olan A123 Systems tarafından ticarileştirildi. Ancak elektrikli araçların gelişimi o zamanlar yavaş olduğu için A123 iflas etti ve pilin fikri mülkiyet hakları geleceği gören Çinli otomobil şirketleri tarafından satın alındı.

    Geriye dönüp bakıldığında, elektrikli araçlar konusunda ABD ve Avrupa'nın en büyük rakibi olan Çin'in, ABD tarafından geliştirilen bir teknolojiyle ABD'nin önüne geçmesi oldukça ironik gözüküyor. Pil üretiminde oldukça ileri seviyede olan Çin, şu anda dünya lityum iyon pil üretiminin %83'ünü elinde bulunduruyor.

    Ford, uygun fiyatlı Çinli elektrikli otomobillerle rekabet edebilmek için 30 bin doların altında fiyata sahip bir elektrikli otomobil üzerinde çalışıyor. Çin'den ABD'ye ithal edilen otomobillere uygulanan gümrük vergileri Ford'u şimdilik koruyor ancak diğer pazarlarda rekabet edebilmesi için maliyetleri düşürüp uygun fiyatlı araçlar çıkarması gerekiyor. Ancak bu iş o kadar kolay değil, şirket geçtiğimiz sene elektrikli araç işinden 5 milyar dolar zarar etmiş durumda.

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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

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    HknRmzi 2 gün önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 2 gün önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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