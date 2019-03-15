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Ford'un mavi Mustang logolu teaser paylaşımı Tesla'ya gönderme mi?

ABD'li otomotiv devi Ford, sosyal medya üzerinden yeni bir teaser paylaştı. Markanın bunu tam da Tesla Model Y tanıtımında yapması pek çok kişi tarafından Tesla'ya bir gönderme olarak yorumlandı.
2 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Daha önceki reklamda kullanılan logo

ABD’li otomotiv devi Ford, tam da Tesla Model Y lansmanının başladığı esnada, yani sabah 6’da Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Zamanlamanın yanı sıra mesajda elektriklenmeye işaret eden mavi bir Mustang logosunun ve sakin ol, yavaşla anlamında kullanılan “hold your horses” ifadesinin kullanılması pek çok kişi tarafından Tesla’ya bir gönderme olarak nitelendirildi.

Mach 1 mi yoksa hibrit Mustang mi? 

Peki Ford’un paylaşımındaki mavi Mustang logosu hangi otomobile işaret ediyor. Mach 1 olarak anılan ve Mustang’in tasarımından ilham alacağı söylenen elektrikli performans SUV modeline veya doğrudan hibrit Mustang’in kendisine ait olabilir. Zira iki aracın da 2020 yılında ortaya çıkacağı Ford tarafından onaylanmıştı. Fakat bu logoya daha önce bir reklamda yer verilen hibrit Mustang’de de rastlamıştık. Dolayısıyla karşımızda duran logonun hibrit Mustang’e ait olduğu fikri daha ağır basıyor.

Ford Mustang’in hibrit versiyonuyla ilgili şimdilik pek bir bilgi yok. Ancak 2020 yılında piyasaya çıkacak Tesla Model Y ve Ford Mach 1 çekişmeli bir rekabete girecek gibi görünüyor. İki marka arasındaki çekişmeye sosyal medyadan sık sık şahit oluyoruz. Elon Musk da bu sabah Model Y’nin tanıtımında Ford’a gönderme yaptı. Musk, Model E ismini alan Ford için “S-E-X-Y isim şemamı öldürdü” ifadelerini kullandı.


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AirSupport 2 ay en beğenilen
Mustang elektrikli olacaksa bi anlamı kalmıyor. Herkes Mustangi o gür sesi için seviyor zaten
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tostumm 2 ay Sirrüs
Kusura bakmayın hocam ama çok ileri görüşlüsünüz, iyi ki sektörde değilsiniz? Firmalar Nasıl entegre olacaklar bu elektrik motoruna, ilk çıkan otomobiller elektrikli değildi zaten. Konuşuyorsanız pil teknolojisini konuşun, oto pilotu konuşun çoğu firma yatırım yapıyor bu teknolojilere zaten, üstelik hidrojen gibi yakıt alternatifleri varken zehirli lithium piller geleceğin teknolojisi olamaz, uzunca bir süre daha fosil yakıtta kalacağız, yüz binlerce araba satan markaların etekleri tutuşmuşçasına saldırmasına gerek yok, tesla arabanın son formu değil, teknolojik gelişmelerin eşliğinde otomobilin geleceği tam nereye gider bilinmez, bu yüzden sektördeki devler argelerini arkaplanda yürütüyorlar, illaki çalışmalar beden bulup mevcut satışları iyi giden petrolle çalışan modellerin önünde konumlandırmak zorunda değiller.
Kusura bakmayın hocam ama çok ileri görüşlüsünüz, iyi ki sektörde değilsiniz? Firmalar Nasıl entegre olacaklar bu elektrik motoruna, ilk çıkan otomobiller elek...
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xml-arif 2 ay
ya şu spor otomobiller elektrikli olmasa bari :(
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wtersad 2 ay
mustang in ismi yeter yapmışlardır bişiler
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TIGERSHARK 2 ay
dodge firması da challenger için gelecek dönemlerde hibrit versiyonunu çıkaracaklarını gelecekte bu araçların tamamiylen elektrikli olacaklarını öngörüyorlardı.
Yani biz 8 silindirli araç alamadan bu araçlar tedavülden kalkacak :)
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orcnd 2 ay
umarım böyle birşey yapmazlar. mustang gürüldemedikten sonra ne işe yarar. dünyada hangi insan evladı mustang alıp yakıt ekonomisi, konfor veya yol tutuşu peşinde koşar.
ford illede elektrikli bir araç çıkaracaksa başka isimde çıkarsın isim mi yok.
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AirSupport 2 ay en beğenilen
Mustang elektrikli olacaksa bi anlamı kalmıyor. Herkes Mustangi o gür sesi için seviyor zaten
3 Yanıt Yanıtla +8
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tostumm 2 ay AirSupport
Hidrojenle çalışırsa hem çevreden hem de sürüş hazzından feragat edilmez ancak bir şekilde hidrojenin üreminin ucuzlatıp güvenli depolamanın yolu bulunmalı.
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AqRaMa 2 ay AirSupport
sesi şuan da elektronik müzik olarak üretip araç içinde çalacaklar, dıiarıdaki insanlarda rahatsız olmamış olacak, mercedes te sanırım başladı bu işe
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wtersad 2 ay AirSupport
hoperlörden veririz boss mach 1 falan
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Sirrüs 2 ay
Elektrik sektöründe Tesla aldı başını gidiyor. İçten yanmalı firmaların ileride ne yapacaklarını açıkçası kestiremiyorum. Bir çok firma zannımca Nokia gibi dibi görecek.
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tostumm 2 ay Sirrüs
Kusura bakmayın hocam ama çok ileri görüşlüsünüz, iyi ki sektörde değilsiniz? Firmalar Nasıl entegre olacaklar bu elektrik motoruna, ilk çıkan otomobiller elektrikli değildi zaten. Konuşuyorsanız pil teknolojisini konuşun, oto pilotu konuşun çoğu firma yatırım yapıyor bu teknolojilere zaten, üstelik hidrojen gibi yakıt alternatifleri varken zehirli lithium piller geleceğin teknolojisi olamaz, uzunca bir süre daha fosil yakıtta kalacağız, yüz binlerce araba satan markaların etekleri tutuşmuşçasına saldırmasına gerek yok, tesla arabanın son formu değil, teknolojik gelişmelerin eşliğinde otomobilin geleceği tam nereye gider bilinmez, bu yüzden sektördeki devler argelerini arkaplanda yürütüyorlar, illaki çalışmalar beden bulup mevcut satışları iyi giden petrolle çalışan modellerin önünde konumlandırmak zorunda değiller.
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homebird 2 ay
Araçların elektrikli olmasını destekliyorum. Ancak V8 sesini duyamadığımız bir mustang hayal edemiyorum. Gerçeğine benzer egzos ve motor sesi, (dijital de olsa)araca eklenmeli.
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Murat3566 2 ay
Sana katılıyorum kardeşim
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