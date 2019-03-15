Ford'un mavi Mustang logolu teaser paylaşımı Tesla'ya gönderme mi?

Mach 1 mi yoksa hibrit Mustang mi?
Peki Ford’un paylaşımındaki mavi Mustang logosu hangi otomobile işaret ediyor. Mach 1 olarak anılan ve Mustang’in tasarımından ilham alacağı söylenen elektrikli performans SUV modeline veya doğrudan hibrit Mustang’in kendisine ait olabilir. Zira iki aracın da 2020 yılında ortaya çıkacağı Ford tarafından onaylanmıştı. Fakat bu logoya daha önce bir reklamda yer verilen hibrit Mustang’de de rastlamıştık. Dolayısıyla karşımızda duran logonun hibrit Mustang’e ait olduğu fikri daha ağır basıyor.
Ford Mustang’in hibrit versiyonuyla ilgili şimdilik pek bir bilgi yok. Ancak 2020 yılında piyasaya çıkacak Tesla Model Y ve Ford Mach 1 çekişmeli bir rekabete girecek gibi görünüyor. İki marka arasındaki çekişmeye sosyal medyadan sık sık şahit oluyoruz. Elon Musk da bu sabah Model Y’nin tanıtımında Ford’a gönderme yaptı. Musk, Model E ismini alan Ford için “S-E-X-Y isim şemamı öldürdü” ifadelerini kullandı.
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Yani biz 8 silindirli araç alamadan bu araçlar tedavülden kalkacak :)
ford illede elektrikli bir araç çıkaracaksa başka isimde çıkarsın isim mi yok.
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