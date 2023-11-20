Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektrikli otomobilleri kış performansı belli oldu: Hangi model en iyisi?

    Elektrikli otomobillerle birlikte kış şartlarındaki menzil sorunu gündemde kalmaya devam ediyor. Yapılan kapsamlı araştıramadan elektrikli otomobilleri kış performansı ortaya kondu.
    Elektrikli otomobilleri kış performansı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Tüm otomobiller soğuk havalarda verimlilik kaybeder. Ancak, düşük verimlilik doğrudan daha düşük menzil anlamına geldiğinden, sürücüler elektrikli otomobiller söz konusu olduğunda bu konuda hayli endişeliler. Batarya sağlığı veri girişimi Recurrent tarafından yapılan kapsamlı bir analiz, şimdi bu olguya ışık tutuyor. Yapılan araştırma özellikle Tesla, Audi ve Nissan'ın bazı elektrikli araçlarının soğuk havalarda bile minimum menzil kaybıyla normlara meydan okuduğunu gösteriyor.

    Soğuk havada elektrikli otomobil menzil sorunu

    Kış mevsimi yaklaşırken, elektrikli araç sahipleri genellikle soğuk havanın getirdiği menzil azalmasıyla karşı karşıya. Recurrent’in araştırması tüm elektrikli otomobillerde kış aylarında menzil kaybı görüldüğünü ortaya koyuyor. En iyi modelde bile bu menzil kaybı hissedilir düzeyde. Ancak iyi haber şu: menzil kaybı geçicidir ve uzun vadede bile bataryaya zarar vermez. Havalar ısındıkça eski menzil geri gelecektir.

    Recurrent 2022-2023 kışında 10.000'den fazla elektrikli aracı inceleyerek Tesla, Audi ve Nissan'ın diğerlerine göre daha iyi performans sergilediğini buldu. Bu araçların ortalama kış menzilinin normal menzillerinin yaklaşık %70'i olduğu saptandı. Bu, tüm elektrikli araçların soğuk havadan eşit derecede etkilenmediğini göstermesi açısından önemli bir bulgu.

    Elektrikli otomobilleri kış performansı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Raporda da belirtildiği gibi menzil kaybı aslında kimya bilimine dayanıyor. Soğuk havalar, bataryanın enerjiyi verimli bir şekilde serbest bırakma kabiliyetini engelliyor. Ayrıca, kabinin ısıtılması ek güç tüketerek menzili daha da düşürüyor. Batarya ve motorlardan gelen atıl ısıyı yeniden kullanan ısı pompaları gibi yenilikler, bu kaybı azaltmada oyunun kurallarını değiştiren bir unsur olarak ortaya çıkıyor.

    Audi'nin E-Tron (Q8 E-Tron) modeli, kış menzilinde sadece %16'lık bir düşüşle, etkili termal yönetimin nasıl önemli bir fark yaratabileceğini gözler önüne seriyor. E-Tron, öncü ısı pompası sistemiyle atık ısıdan 3 kilowatt'a kadar elektrik geri kazanabiliyor ve bu teknolojinin potansiyelini vurguluyor. Benzer şekilde, 2019 Nissan Leaf, 0 santigrat derece sıcaklıkta %23 menzil kaybına rağmen önceki modeline göre belirgin bir gelişme gösteriyor. Eski modeller, daha az sofistike termal yönetim sistemleri nedeniyle sıcaklık değişimlerinden daha fazla etkileniyordu.

    Tesla'nın özellikle Model 3, Model Y ve Model X modelleri de kış koşullarında menzillerinin ortalama %24'ünü kaybederek dikkate değer bir termal verimlilik segiliyor. Tesla'nın 2021'de tanıttığı ısı pompası burada önemli bir rol oynuyor ve daha fazla verimlilik için "süper manifold" ve "okto valf" gibi ilerlemeler içeriyor. Bu bulgular, sadece birkaç yıl içinde soğuk havalarda bile menzil kaybının minimumla sonuçlanacağını gösteriyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tosla davet kodu bonus çevrimi nedir sol ayak altı kaşınması uçağa elektronik sigara alınır mı bijon şifresi kayboldu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold5
    Samsung Galaxy Z Fold5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo LOQ 15IRH8 Oyuncu Bilgisayarı
    Lenovo LOQ 15IRH8 Oyuncu Bilgisayarı
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız