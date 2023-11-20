Elektrikli otomobilleri kış performansı belli oldu: Hangi model en iyisi?

Soğuk havada elektrikli otomobil menzil sorunu
Kış mevsimi yaklaşırken, elektrikli araç sahipleri genellikle soğuk havanın getirdiği menzil azalmasıyla karşı karşıya. Recurrent’in araştırması tüm elektrikli otomobillerde kış aylarında menzil kaybı görüldüğünü ortaya koyuyor. En iyi modelde bile bu menzil kaybı hissedilir düzeyde. Ancak iyi haber şu: menzil kaybı geçicidir ve uzun vadede bile bataryaya zarar vermez. Havalar ısındıkça eski menzil geri gelecektir.
Recurrent 2022-2023 kışında 10.000'den fazla elektrikli aracı inceleyerek Tesla, Audi ve Nissan'ın diğerlerine göre daha iyi performans sergilediğini buldu. Bu araçların ortalama kış menzilinin normal menzillerinin yaklaşık %70'i olduğu saptandı. Bu, tüm elektrikli araçların soğuk havadan eşit derecede etkilenmediğini göstermesi açısından önemli bir bulgu.
Audi'nin E-Tron (Q8 E-Tron) modeli, kış menzilinde sadece %16'lık bir düşüşle, etkili termal yönetimin nasıl önemli bir fark yaratabileceğini gözler önüne seriyor. E-Tron, öncü ısı pompası sistemiyle atık ısıdan 3 kilowatt'a kadar elektrik geri kazanabiliyor ve bu teknolojinin potansiyelini vurguluyor. Benzer şekilde, 2019 Nissan Leaf, 0 santigrat derece sıcaklıkta %23 menzil kaybına rağmen önceki modeline göre belirgin bir gelişme gösteriyor. Eski modeller, daha az sofistike termal yönetim sistemleri nedeniyle sıcaklık değişimlerinden daha fazla etkileniyordu.
Tesla'nın özellikle Model 3, Model Y ve Model X modelleri de kış koşullarında menzillerinin ortalama %24'ünü kaybederek dikkate değer bir termal verimlilik segiliyor. Tesla'nın 2021'de tanıttığı ısı pompası burada önemli bir rol oynuyor ve daha fazla verimlilik için "süper manifold" ve "okto valf" gibi ilerlemeler içeriyor. Bu bulgular, sadece birkaç yıl içinde soğuk havalarda bile menzil kaybının minimumla sonuçlanacağını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.