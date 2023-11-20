Elektrikli otomobilleri kış performansı belli oldu: Hangi model en iyisi?

Tam Boyutta Gör Tüm otomobiller soğuk havalarda verimlilik kaybeder. Ancak, düşük verimlilik doğrudan daha düşük menzil anlamına geldiğinden, sürücüler elektrikli otomobiller söz konusu olduğunda bu konuda hayli endişeliler. Batarya sağlığı veri girişimi Recurrent tarafından yapılan kapsamlı bir analiz, şimdi bu olguya ışık tutuyor. Yapılan araştırma özellikle Tesla, Audi ve Nissan'ın bazı elektrikli araçlarının soğuk havalarda bile minimum menzil kaybıyla normlara meydan okuduğunu gösteriyor.

Soğuk havada elektrikli otomobil menzil sorunu

Kış mevsimi yaklaşırken, elektrikli araç sahipleri genellikle soğuk havanın getirdiği menzil azalmasıyla karşı karşıya. Recurrent’in araştırması tüm elektrikli otomobillerde kış aylarında menzil kaybı görüldüğünü ortaya koyuyor. En iyi modelde bile bu menzil kaybı hissedilir düzeyde. Ancak iyi haber şu: menzil kaybı geçicidir ve uzun vadede bile bataryaya zarar vermez. Havalar ısındıkça eski menzil geri gelecektir.

Recurrent 2022-2023 kışında 10.000'den fazla elektrikli aracı inceleyerek Tesla, Audi ve Nissan'ın diğerlerine göre daha iyi performans sergilediğini buldu. Bu araçların ortalama kış menzilinin normal menzillerinin yaklaşık %70'i olduğu saptandı. Bu, tüm elektrikli araçların soğuk havadan eşit derecede etkilenmediğini göstermesi açısından önemli bir bulgu.

Tam Boyutta Gör Raporda da belirtildiği gibi menzil kaybı aslında kimya bilimine dayanıyor. Soğuk havalar, bataryanın enerjiyi verimli bir şekilde serbest bırakma kabiliyetini engelliyor. Ayrıca, kabinin ısıtılması ek güç tüketerek menzili daha da düşürüyor. Batarya ve motorlardan gelen atıl ısıyı yeniden kullanan ısı pompaları gibi yenilikler, bu kaybı azaltmada oyunun kurallarını değiştiren bir unsur olarak ortaya çıkıyor.

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Audi'nin E-Tron (Q8 E-Tron) modeli, kış menzilinde sadece %16'lık bir düşüşle, etkili termal yönetimin nasıl önemli bir fark yaratabileceğini gözler önüne seriyor. E-Tron, öncü ısı pompası sistemiyle atık ısıdan 3 kilowatt'a kadar elektrik geri kazanabiliyor ve bu teknolojinin potansiyelini vurguluyor. Benzer şekilde, 2019 Nissan Leaf, 0 santigrat derece sıcaklıkta %23 menzil kaybına rağmen önceki modeline göre belirgin bir gelişme gösteriyor. Eski modeller, daha az sofistike termal yönetim sistemleri nedeniyle sıcaklık değişimlerinden daha fazla etkileniyordu.

Tesla'nın özellikle Model 3, Model Y ve Model X modelleri de kış koşullarında menzillerinin ortalama %24'ünü kaybederek dikkate değer bir termal verimlilik segiliyor. Tesla'nın 2021'de tanıttığı ısı pompası burada önemli bir rol oynuyor ve daha fazla verimlilik için "süper manifold" ve "okto valf" gibi ilerlemeler içeriyor. Bu bulgular, sadece birkaç yıl içinde soğuk havalarda bile menzil kaybının minimumla sonuçlanacağını gösteriyor.

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Elektrikli otomobilleri kış performansı belli oldu