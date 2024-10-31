Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    YangWang U7, BYD'nin ikinci nesil Blade pilleriyle gelecek: Blade 2 neler sunacak?

    BYD'nin lüks markası Yangwang, elektrikli U7 modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre otomobil, daha yüksek şarj hızı ve yoğunluk sunan ikinci nesil Blade pilleriyle gelecek.
    YangWang U7, BYD'nin ikinci nesil Blade bataryalarıyla gelecek Tam Boyutta Gör
    BYD'nin lüks otomobil markası Yangwang, elektrikli U7 sedan modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre otomobil, BYD'nin ikinci nesil Blade pilleriyle gelecek.

    "Wu Ying broken thoughts" isimli Weibo blog yazarına göre, BYD'nin Blade 2 bataryası 5,5C şarj ve 14C deşarj hızına sahip olacak. Dolayısıyla batarya çok hızlı şarj olmasının yanında, yüksek deşarj kapasitesi sayesinde oldukça güçlü motorların kullanımına da olanak verecek.

    C terimi, şarj akımını (A) bataryanın nominal kapasitesine (Ah) bölerek hesaplanan şarj oranını ifade eder. Daha anlaşılık olarak ifade edersek, 5.5C şarj hızına sahip pillere sahip 100 kW'h'lik bir batarya paketi, 550 kW hızında şarj olabilir demek.

    YangWang U7, BYD'nin ikinci nesil Blade bataryalarıyla gelecek Tam Boyutta Gör
    Daha önce, ikinci nesil Blade bataryaların yılın başlarında, muhtemelen Ağustos ayında piyasaya sürüleceğine inanılıyordu. 2020'de piyasaya sürülen Blade bataryalar, BYD'nin elektrikli modellerinin en önemli bileşenlerinden biri haline geldi. Genellikle 96 cm uzunluğa ve 9 cm genişliğe sahip olan ve batarya paketine sıra sıra bıçak gibi yerleştirildiği için Blade adını alan piller, lityum demir fosfat (LFP) kimyasını temel alıyor. 

    Birinci nesil Blade piller şu anda 150 Wh/kg enerji yoğunluğu sunuyor, ikinci neslin ise en az 190 Wh/kg yoğunluğa ulaşması bekleniyor. Bu değer, NMC (nikel manganez kobalt) pillerden hala düşük olsa da, önceki nesle göre önemli bir artış getirecek. LFP pillerin meliyet avantajı ve uzun ömrü de eklenince, yeni nesille beraber LFP pillerin rekabet gücü daha da artacak.

    Zeekr bu yılın başlarında ikinci nesil LFP pili Golden Battery'i tanıtmıştı. Blade 2 gibi 5.5C şarj hızına sahip olan pilin, 10.5 dakikada %10'dan %80'e şarj olabildiği açıklandı. Chery de yakın zamanda 6C LFP bataryasını duyurdu, ancak 160 Wh/kg enerji yoğunluğuyla bir miktar geride kalıyor.

    Yangwang U7'nin özellikleri

    YangWang U7, BYD'nin ikinci nesil Blade bataryalarıyla gelecek Tam Boyutta Gör
    Temmuz ayında Çin'de showroom'lara gelmeye başlayan Yangwang U7'nin tanıtımı yakında gerçekleştirilecek. 5265 mm uzunluğa, 1998 mm genişliğe, 1517 mm yüksekliğe, 3160 mm dingil mesafesine ve 3095 kg ağırlığa sahip olan D segment lüks otomobil, dört elektrik motoruyla 1306 beygire kadar güç ürebiliyor. Bu sayede, 2,9 saniye 0-100 km/s süresine ve 270 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Otomobilin, 135.5 kWh'lik Blade batarya ve 0,195 Cd'lik düşük sürtünme katsayısıyla 800 km'ye kadar menzil sunması bekleniyor.

    Yangwang U7, geleneksel hidrolik amortisörleri elektrik motorlarıyla değiştiren DiSus-Z süspansiyon sistemiyle de dikkat çekiyor. Bu sistem ile, süspansiyon ayarlamaları 10 milisaniye kadar kısa bir sürede gerçekleştirilebiliyor, aynı zamanda batarya enerjisinin geri kazanılmasına yardımcı olabiliyor. Otomobilin 140 bin dolar başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor.

    Kaynakça https://carnewschina.com/2024/10/30/yangwang-u7-will-debut-with-blade-2-battery-claims-blogger/ https://news.mydrivers.com/1/1011/1011032.htm
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Kagansiii 1 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    citoles nasıl bırakılır sazovaya nasıl gidilir doberman evde bakılır mı nano cam nedir upper lower

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 14 Ultra
    Xiaomi 14 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız