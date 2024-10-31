YangWang U7, BYD'nin ikinci nesil Blade pilleriyle gelecek: Blade 2 neler sunacak?

"Wu Ying broken thoughts" isimli Weibo blog yazarına göre, BYD'nin Blade 2 bataryası 5,5C şarj ve 14C deşarj hızına sahip olacak. Dolayısıyla batarya çok hızlı şarj olmasının yanında, yüksek deşarj kapasitesi sayesinde oldukça güçlü motorların kullanımına da olanak verecek.
C terimi, şarj akımını (A) bataryanın nominal kapasitesine (Ah) bölerek hesaplanan şarj oranını ifade eder. Daha anlaşılık olarak ifade edersek, 5.5C şarj hızına sahip pillere sahip 100 kW'h'lik bir batarya paketi, 550 kW hızında şarj olabilir demek.
Birinci nesil Blade piller şu anda 150 Wh/kg enerji yoğunluğu sunuyor, ikinci neslin ise en az 190 Wh/kg yoğunluğa ulaşması bekleniyor. Bu değer, NMC (nikel manganez kobalt) pillerden hala düşük olsa da, önceki nesle göre önemli bir artış getirecek. LFP pillerin meliyet avantajı ve uzun ömrü de eklenince, yeni nesille beraber LFP pillerin rekabet gücü daha da artacak.
Zeekr bu yılın başlarında ikinci nesil LFP pili Golden Battery'i tanıtmıştı. Blade 2 gibi 5.5C şarj hızına sahip olan pilin, 10.5 dakikada %10'dan %80'e şarj olabildiği açıklandı. Chery de yakın zamanda 6C LFP bataryasını duyurdu, ancak 160 Wh/kg enerji yoğunluğuyla bir miktar geride kalıyor.
Yangwang U7'nin özellikleri
Yangwang U7, geleneksel hidrolik amortisörleri elektrik motorlarıyla değiştiren DiSus-Z süspansiyon sistemiyle de dikkat çekiyor. Bu sistem ile, süspansiyon ayarlamaları 10 milisaniye kadar kısa bir sürede gerçekleştirilebiliyor, aynı zamanda batarya enerjisinin geri kazanılmasına yardımcı olabiliyor. Otomobilin 140 bin dolar başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor.Kaynakça https://carnewschina.com/2024/10/30/yangwang-u7-will-debut-with-blade-2-battery-claims-blogger/ https://news.mydrivers.com/1/1011/1011032.htm Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D