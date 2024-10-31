YangWang U7, BYD'nin ikinci nesil Blade pilleriyle gelecek: Blade 2 neler sunacak?

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Tam Boyutta Gör BYD'nin lüks otomobil markası Yangwang, elektrikli U7 sedan modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre otomobil, BYD'nin ikinci nesil Blade pilleriyle gelecek.

"Wu Ying broken thoughts" isimli Weibo blog yazarına göre, BYD'nin Blade 2 bataryası 5,5C şarj ve 14C deşarj hızına sahip olacak. Dolayısıyla batarya çok hızlı şarj olmasının yanında, yüksek deşarj kapasitesi sayesinde oldukça güçlü motorların kullanımına da olanak verecek.

C terimi, şarj akımını (A) bataryanın nominal kapasitesine (Ah) bölerek hesaplanan şarj oranını ifade eder. Daha anlaşılık olarak ifade edersek, 5.5C şarj hızına sahip pillere sahip 100 kW'h'lik bir batarya paketi, 550 kW hızında şarj olabilir demek.

Tam Boyutta Gör Daha önce, ikinci nesil Blade bataryaların yılın başlarında, muhtemelen Ağustos ayında piyasaya sürüleceğine inanılıyordu. 2020'de piyasaya sürülen Blade bataryalar, BYD'nin elektrikli modellerinin en önemli bileşenlerinden biri haline geldi. Genellikle 96 cm uzunluğa ve 9 cm genişliğe sahip olan ve batarya paketine sıra sıra bıçak gibi yerleştirildiği için Blade adını alan piller, lityum demir fosfat (LFP) kimyasını temel alıyor.

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Birinci nesil Blade piller şu anda 150 Wh/kg enerji yoğunluğu sunuyor, ikinci neslin ise en az 190 Wh/kg yoğunluğa ulaşması bekleniyor. Bu değer, NMC (nikel manganez kobalt) pillerden hala düşük olsa da, önceki nesle göre önemli bir artış getirecek. LFP pillerin meliyet avantajı ve uzun ömrü de eklenince, yeni nesille beraber LFP pillerin rekabet gücü daha da artacak.

Zeekr bu yılın başlarında ikinci nesil LFP pili Golden Battery'i tanıtmıştı. Blade 2 gibi 5.5C şarj hızına sahip olan pilin, 10.5 dakikada %10'dan %80'e şarj olabildiği açıklandı. Chery de yakın zamanda 6C LFP bataryasını duyurdu, ancak 160 Wh/kg enerji yoğunluğuyla bir miktar geride kalıyor.

Yangwang U7'nin özellikleri

Tam Boyutta Gör Temmuz ayında Çin'de showroom'lara gelmeye başlayan Yangwang U7'nin tanıtımı yakında gerçekleştirilecek. 5265 mm uzunluğa, 1998 mm genişliğe, 1517 mm yüksekliğe, 3160 mm dingil mesafesine ve 3095 kg ağırlığa sahip olan D segment lüks otomobil, dört elektrik motoruyla 1306 beygire kadar güç ürebiliyor. Bu sayede, 2,9 saniye 0-100 km/s süresine ve 270 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Otomobilin, 135.5 kWh'lik Blade batarya ve 0,195 Cd'lik düşük sürtünme katsayısıyla 800 km'ye kadar menzil sunması bekleniyor.

Yangwang U7, geleneksel hidrolik amortisörleri elektrik motorlarıyla değiştiren DiSus-Z süspansiyon sistemiyle de dikkat çekiyor. Bu sistem ile, süspansiyon ayarlamaları 10 milisaniye kadar kısa bir sürede gerçekleştirilebiliyor, aynı zamanda batarya enerjisinin geri kazanılmasına yardımcı olabiliyor. Otomobilin 140 bin dolar başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor.

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YangWang U7, BYD'nin ikinci nesil Blade bataryalarıyla gelecek