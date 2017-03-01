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Ford'dan geleceğe yönelik otomatik teslimat sistemi

Ford; MWC 2017 kapsamında ‘’Autolivery’’ adı verilen, sürücüsüz kamyonet ve drone’lar sayesinde insana ihtiyaç duyulmaksızın teslimat yapan konseptini duyurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Ford'dan geleceğe yönelik otomatik teslimat sistemi
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Günümüzde pek çok şirketin teslimat masraflarını azaltmak için yeni nesil teknolojiler üzerinde çalıştığı bilinen bir gerçek. Drone’lar ise bu teknolojilerden belki de en çok test edileni ve uygulanmaya en yakın olanı. Amazon, UPS gibi şirketlerin halihazırda test ettiği geleceğe yönelik teslimat sistemlerine bir yenisi de Ford tarafından eklendi.

Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde ‘’yarının şehirlerinde’’ kullanılabilecek teslimat önerisini tanıtan Ford’un Autolivery sistemi, Last Mile Mobility Challenge şirketinin Ford için çalışan takımı tarafından tasarlandı. Özellikle otonom arabaların teslimat noktasına kadar gelip son 15 metrede ürünü tüketiciye ulaştırmada yaşadığı problemi çözmeye yarayacak olan Autolivery, teslimat sürecini tamamen otomatik hale getiriyor.

Tamamen Otomatik Teslimat Süreci 

Konsept otonom (kamyonet benzeri) bir araç ve drone’lardan oluşuyor. Otonom araç teslimatın yapılacağı evin yakınına geldiğinde duruyor ve teslimatın tamamlanması için görevi drone devrediyor. Drone’da yüklendiği ürünleri ev sahibinin balkonunda bulunan iniş noktasına götürerek teslim ediyor. Özellikle acil ihtiyaçlar için tüketicilere büyük kolaylık sağlayacağı söylenen Autolivery, tanıtımı esnasında kullanılan video ile aslında Ford’un geleceğe bakış açısını da gösteriyor.

Geçtiğimiz haftalarda Argo AI isimli şirkete 1 milyar dolarlık yatırımda bulunarak 2021 yılına kadar tam otonom araçlardan geniş çaplı bir filo oluşturacağını duyuran Ford’un, Autolivery sisteminin hayata geçirilmesiyle birlikte bu arabaları teslimatta da kullanması öngörülüyor.

Autolivery’nin tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

[youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=fEnVQWs8Bt0]


http://www.theverge.com/2017/2/28/14761578/ford-delivery-drone-self-driving-concept-mwc Yorum Yaz
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