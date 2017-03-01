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Hyperloop hayali Hindistan'da gerçek olabilir

Hyperloop One yetkililerinin Hindistan hükümetiyle yaptığı olumlu görüşmenin ardından Hindistan, Hyperloop ulaşım ağına ev sahipliği yapan ilk ülke olabilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Hyperloop hayali Hindistan'da gerçek olabilir
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Elon Musk’ın uzun zamandır hayalini kurduğu ultra hızlı ulaşım ağı olan Hyperloop’un gerçeğe dönüşmesine bir adım daha yaklaşıldı. Projenin yürütülmesinden sorumlu olan Hyperloop One şirketinin yetkilileri ile Hindistan hükümeti arasında geçen olumlu görüşmelerin ardından Hyperloop’un geniş çaplı ulaşım ağı olarak ilk kullanıldığı ülke Hindistan olabilir.

Hyperloop CEO’su Rob Lloyd ve şirketin başkanı Shervin Pishevar’ın da aralarında bulunduğu şirket yetkilileri dün Hindistan hükümetinden isimlerle 3 saatlik bir görüşme yaptı. Her ne kadar ilk bakışta projenin ülkede kullanılır hale gelmesi, aşırı kalabalık yollar ve şehir planlamasındaki eksiklikler yüzünden pek mümkün görünmese de Hindistan’ın ülkede yeni bir şehir yapılanması için yaptığı çalışmalar ve ülkenin geniş yüzölçümü ile Hyperloop için oldukça elverişli olması iki tarafında masadan memnun ayrılmasını sağladı.

Hindistan, halihazırda dünyanın en büyük 4. demir yolu ağına sahip ve Hindistan Demiryolu Bakanı Suresh Prabhu, ülkenin Hyperloop One’ın hızlı trenlerine ihtiyaç duyduğunu ve hükümetin her türlü fikre açık olduğunu dile getirdi. Ülkenin başkenti olan Yeni Delhi ile Mumbai arasındaki yaklaşık 1400 kilometrelik mesafe gibi pek çok yerleşim birimleri arasındaki mesafeler insanların bazen 1 günü bulan uzun yolculuklar yapmasına neden oluyor ve bu durumun sonucunda Hyperloop projesi ülkede bir ihtiyaç olarak görülüyor.

Rekor Yatırım Sözü 

Tabi Hindistan’ı Hyperloop One için çekici kılan tek şey geniş yüzölçümü veya nüfusu değil. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bu ayın başlarında ülkenin karayolu, demiryolları ve diğer altyapılarını iyileştirmek için 59 milyar dolarlık rekor harcama yapılacağının sözünü verdi ki bu miktar ülkedeki ulaşım ağının baştan aşağı elden geçirilmesine olanak sağlıyor. Böylece Hyperloop One ülkede yüksek hızlı Hyperloop tünelleri ile yeni bir ulaşım ağı inşa edebilecek bir bütçeye de sahip olabilir.

Hyperloop One bu yılın sonuna kadar ülkede gerekli incelemeleri yaparak projenin uygulanıp uygulanmamasına karar verecek ancak CEO Lloyd’un açıklamasına göre Hindistan teorik olarak Hyperloop’un uygulanabileceği noktalardan birisi. Bu açıklamayı da hesaba katarsak Hindistan, ilk Hyperloop ağına sahip olan ülke olma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.


http://mashable.com/2017/03/01/hyperloop-one-india/#jCV22f7acmqw Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
GreyParrot 2 yıl en beğenilen
Bizim 2.3 milyar $ mal olan köprüğü kıskanan avrupa
acaba bunu görse ne yapar(59 milyar $).
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haydarkarapuar 2 yıl
bu ne borudanmı gidecekler ne anlamadım
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aktorun 2 yıl
Istenmeyen yorumlardan kurtulmanın yöntemi haberi silip silip tekrar yaratmak mı oldu?
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M.Akif Ersoy 2 yıl
Şerefsizim aklıma gelmişti. Çok iyi fikir. Hava şartı veya engel olmadan tünelin içinden hızla gitme.
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GreyParrot 2 yıl en beğenilen
Bizim 2.3 milyar $ mal olan köprüğü kıskanan avrupa
acaba bunu görse ne yapar(59 milyar $).
2 Yanıt Yanıtla +18
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Taklitçi karşıtı 2 yıl GreyParrot
GreyParrot
Bizim 2.3 milyar $ mal olan köprüğü kıkanan avrupa
acaba bunu görse ne yapar(59 milyar $).


Son 14 yılda yapılan altyapı yatırımı çoktan 59 milyar doları aşmıştır merak etme sen
1 Yanıt Yanıtla +3
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Bukalemun 2 yıl GreyParrot
GreyParrot
Bizim 2.3 milyar $ mal olan köprüğü kıkanan avrupa
acaba bunu görse ne yapar(59 milyar $).


Türkiye 80 milyon. Hindistan 1.3 milyar belki. Avrupa 750 milyon ve ABD 350 milyon dersek.. Asıl silah harcamaları kıskanılmalı. Orta doğuya satılan silah parası tamamen boşa gidiyor o zaman. Hindistan için 59 milyar $ aslında az.
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