Ford’un desteğini alan Civil Maps’ten üç boyutlu harita

Tam Boyutta Gör

Otonom araçlar henüz sürücüye hiç ihtiyaç duymadan hareket edebilir hale gelmiş değil ancak uzmanlara göre birkaç yıl içinde son seviyeye ulaşacak olan otonom araç teknolojisi ile bu mümkün hale gelecek. Bu teknoloji için tabi ki en önemli unsurlar arabalardaki kameralar ve radar, LIDAR sistemleri ancak bunların dışında haritalar da otonom araçların sürüş becerileri için büyük bir önem arz ediyor. Böyle düşünen haritalama şirketlerinden birisi de Civil Maps. Ford tarafından desteklenen şirket test ettiği yeni nesi üç boyutlu harita teknolojisini faaliyete geçirmeyi planlıyor.

Civil Maps’in yeni nesil teknolojisi aslında otonom araçlarda bulunan kamera ve sensörlerin algıladığı her şeyi gerçek zamanlı bir şekilde kullanarak harita oluşturmak. Araçlara yerleştirilen bir kit ve yazılım sayesinde aracın etrafındaki bütün nesneleri, yol durumunu ve diğer önemli bilgileri anında haritaya döken sistem, şirketin açıklamasına göre geçtiğimiz yıldan beri Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki büyük otomobil üreticileriyle birlikte test ediliyor.

Ayrıca sahip olduğu yapay zeka sayesinde araçtaki kamera ve sistemlerden gelen verinin önemsiz kısmını ayırıp sadece gerekli kısımları haritaya dökerek daha az depolama alanı harcayan kitin 20.000$ satış fiyatıyla otomobil üreticilerine sunulması bekleniyor.

Civil Maps’in üç boyutlu haritalama teknolojisinin nasıl çalıştığını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

http://fortune.com/2017/03/07/civil-maps-development-kit/