Fortnite 14 gün etkinliği başladı

Noel haftasının yaklaşması ile birlikte Fortnite oyununda da önemli bir etkinlik başlamış durumda. Haritaları baştan aşağı mumlarla ve şekerlemelerle bezeyen Fortnite ayrıca oyunculara yönelik de sürprizler sunuyor.

14 Days of Fortnite neler sunuyor?

14 Days of Fortnite adındaki etkinlik toplam 14 gün sürecek. Her gün farklı bir yarışma olacak ve bu yarışmada sürpriz bir hediye verilecek. Oyuncuların bu hediyeler için her gün oyuna giriş yapması gerekiyor.

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Etkinlik oyun içi mağazasını da kapsıyor. Etkinlik boyunca oyuncular mağazada temaya uygun görünümler bulabilirken daha önce oyunda boy göstermiş görünümler de tekrar mağazaya eklendi. Mağazada da yine günlük olarak eşyalar değişiyor.

Son olarak kısıtlı zaman modları da etkinlik içerisinde yer alacak. Yeni modların yanı sıra eski modların da dönüş yapacağı açıklandı. Daha önce ilgi gören Tanos temalı Infinity Gauntlet, Disco Domination ve 50 vs. 50 gibi modların gelip gelmeyeceği merak konusu.

Save the World versiyonunda da 14 gün boyunca etkinlik yapılacak. Günlük olarak değişen görev içerisinde mağazada kullanabileceğiniz bilet kazanma haricinde yine daha önce boy göstermiş temalı düşmanlar da geri dönecek. Ayrıca günlük bir yükseltme pinatası da ücretsiz sunulacak. Özellikle 25 Aralık tarihi civarında her iki modda da özel hediyelerin olacağı da belirtildi. Yine Creative modunda da kış temalı harita bileşenleri sunuyor.