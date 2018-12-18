Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xbox platformuna Steam desteği iddiaları

Hali hazırda Windows 10 ve Xbox oyunlarınızdaki verileri senkronize ederek çapraz oyun tecrübesi yaşayabilirken gelecek yıl Steam platformu oyunları da buna dahil olabilir.
5 ay
9,5b
1
24
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

PC oyunculuğunun önemli unsurlarından birisi haline gelen Steam platformu yıllardır başarılı bir iş modeli sürdürüyor. Bununla birlikte platformun konsollara gelmesini isteyenlerin sayısı bir hayli fazla. Bu gerçekleşebilir.

Konsoldan Steam oyunları

Steam beta kodları içerisinde keşfedilen bir tanımlama Xbox konsolları ile eşleşebilme özelliğinin ipuçlarını veriyor. Bunun anlamı Steam oyunlarının yakın zamanda Xbox One konsolları için de sunulabilecek olması.

Ayrıca Bkz. "Huawei 200 milyon telefon satışını geçmek üzere"

Son dönemde yaşanan gelişmeler aslında bunu destekler nitelikte. Microsoft’un Xbox konsolun fare-klavye desteği sunması, gelecek yıl optik sürücü olmadan oyunları indirebileceğiniz ucuz bir Xbox versiyonu ve Xbox oyunlarını herhangi bir cihazda oynayabileceğiniz xCloud servisi bunlar arasında.

Diğer taraftan Steam’in karşısına Epic Games ve Discord oyun mağazalarının çıkmış olması bir dezavantaj. Platform konsollara açılarak yoğun rekabetten kendisini kurtarabilir. Önümüzdeki yıl konsol pazarı açısından oldukça hareketli geçeceğe benziyor.

 

https://www.techpowerup.com/250722/could-microsoft-and-steam-be-looking-into-enabling-crossplay-between-services Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Seyrim 5 ay en beğenilen
Xbox büyük çalım atar Playstationa..
Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gyulanemeth 5 ay
böyle bir şey olması imkansız. microsoftun delirmesi lazım. bu hazır kurulmuş bir dükkanın kira verirken, iş yaparken çıkıp başka bir adama gel sende benim dükkanda mal sat demesine benziyor. microsoft steami pcde boğmak için bile kırk takla atıyor, mağaza kuruyor uwp diye bir şeyler icat ediyor. hazır kurulu sistemde bedavadan ekmek verir mi..
bakındım biraz haberlere, olay yapımcıların steam ve xboxn arasında daaha kolay crossplay sunucular kurabilmesi için yapıkab şeylerden ibaret. crossplay var zaten şu an bazı Xbox ve steam oyunları arasında ama işte bir sisteme oturtacaklar galiba.
böyle bir şey olması imkansız. microsoftun delirmesi lazım. bu hazır kurulmuş bir dükkanın kira verirken, iş yaparken çıkıp başka bir adama gel sende benim dü...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S A M C R O 5 ay
Xbox PC yolunda gittikçe oyun konsolu kısmından uzaklaşıyor. Çoğu insan PC ve bir konsol ile devam ediyor. Zaten Xbox ex oyunları PC de boy gösteriyor. Niye Xbox alsın ki insanlar. PC ve PlayStation alır geçerler. PlayStation ve Nintendo kalacak bu gidişle konsol piyasasında.
Xbox PC yolunda gittikçe oyun konsolu kısmından uzaklaşıyor. Çoğu insan PC ve bir konsol ile devam ediyor. Zaten Xbox ex oyunları PC de boy gösteriyor. Niye Xb...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gyulanemeth 5 ay
Yahu arkadaşlar yok öyle bir şey; olayın aslı şu
windowscentral.com/...
Crossplayden ibaret mesele. Steam nasıl gelecek Xbox'a? AC Odyssey'i Steam 309 liraya satıyor Xbox 500 liraya. Kim gitsin Xbox'tan alsın bu durumda? MS deli mi? Adamlar konsolu ya zararına ya çok az karla satıp mağazadan para kazanmaya çalışıyorlar. Mağaza gelirleri Steam'e geçtikten sonra Xbox milyar satsa Microsoft'a ne faydası olacak? Adamlar Game Pass'i Windows Mağazaya getirip Steam'i boğmaya çalışacaklar göreceksiniz yakında. Ezeli düşman yahu bu ikisi. Steam Xbox'da oyun satabilmek için çocuğunu keser, MS izin verir mi buna. PC'de sattığına gıcık gidiyor.
Gerçi herkes gıcık oluyor Steam'in sattığı oyuna. Uyanan firmalar bir bir kendi mağazasını kurdu. PC'de herkes oyun satabiliyor, kim nite Steam'e para kaptırsın? İlk EA kaçtı bakın, Origin kurdu artık EA oyunları yok Steam'de, Blizzard oyunları hiç yok Diablo falan. Bethesda vardı o da kaçtı Fallout 76'yı kendi mağazasında satıyor. Ubisoft, 2K falan üç beş firma kaldı. Bunlar da kendi mağazalarını güçlendirirsin çıkacak Steam'den göreceksiniz. Millet Steam'e verdiği iki kuruş komisyondan kaçarken Microsoft hazır konsolu Steam'e teslim edip gel benim 500'e oyun sattığım yerde sen 300e sat der mi?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jarkaman 5 ay
Çok uzun zamandır bununla ilgili veya benzeri gelişmeler için adımlar atılıyor. En başta yıllar önce xbox kapalı kapılar ardında klavye maus oyuncuları ile kol oyuncularını kapıştırdı. Sonuç hüsran olunca farklı denemelere gittiler.
Xbox steam ile marketini uzun zamandır bir şekilde birleştirmek için çalışıyor bence ve gamepass a yüklenmelerinin sebebide buymuş gibi görünüyor. Yeni gelen çalışmalarla tahminimce iki plartform içinde kol la oynayan ve klavye ile oynayan oyuncuları bir şekilde bir araya getirip daha kalabalık bir etkileşim alanı yaratmak istiyorlar. Ama bence bunun asıl sebebi ilerde olması muhtemel olan uzaktan bağlanarak süper pc lerde oyun oynayacağımız gerçeğidir. Bu sistemin iyice oturması için ms un etkin bir guruba steam inde süper pc lere ihtiyacı var. Dünyanın internet hızı arttığında zaten olay decoder tarzı bir cihazla bağlanıp oyun oynamaya dönecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Anti Fanboy 5 ay
Böyle birşey olursa RIP Sony
. Microsoft çok fazla öne geçmiş olur:
-Ben illa en kral grafiği FPS'yi mi istiyorum, gider PC alırım onda zaten illa Windows kuracağım oyun oynamak için.
-Ben güzel sayılabilecek grafik ve yüksek çözünürlük istiyorum ancak çok zengin sayılmam o zaman XOX alırım zaten Steam ve klavye/mouse desteği de var
-Ben öyle çok grafik istemem oyun oynatsın yeter mi diyorum alırım XOS geçerim.
Herkes gider PS5 çıkınca PS4 alır zaten çoğu exc ise ucuzlamış olur onları alır oynar az bir zarara satar makineyi ve oyunları geçer.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
x3x 5 ay
Bu iş ancak microsoft, valve'ı satın alırsa olur. Bir ara söylentileri çıkmıştı zaten.
Xbox store ve steam'in birleşmesi demek aynı zamanda xbox ve pc oyuncu topluluklarının birleşmesi demek. Aktif steam oyuncu sayısı 90 milyon. Bu olay gerçekleşirse xbox la birlikte bu rakam min. 150 milyon olur. Tüm oyun firmaları kafasını buraya çevirir.
Yine de böyle şeyler olmadan inanmayın.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oly1786 5 ay
iyi güzel. Ama xbox artık konsol değil optimize edilmiş bir bilgisayara döner. Ee , 1050 ti laptop aynı işi görmüyor mu, üstelik çok daha fazlası niye oyunla kısıtlayayım kendimi?.
Konsolculuk zanaatını başaramadı Microsoft. (sermayeden çok nitelikli emeğe dayalı; öğrenimin yanı sıra el becerisi ve ustalık gerektiren meslek) O kadar da paraları var.
Kıt kaynaklarıyla Nintendo nasıl satıyor o 5 yıl önceki teknolojiyi ve yüksek fiyattan oyunları? Bu iş başka, illa parayla olmuyor.
Last Of Us 2, Uncharted 5, yeni God Of War vs. gibi yapımlar olduğu sürece ki olacak; playstation yoluna devam eder. Şu 3 oyun bile yeter artar PS 5 almaya.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zartzurt456 5 ay oly1786
kulaktan dolma youtube kanalarının sony sponsorlugunda hazırlanan oyun incelemelerını izlersen gerçekleri göremesin gamstat.com/...
bak bu site playstation son video olayından kupalar istatisligi ile toplam oyuncu sayılarını söylüyor ps4 de
o kadar övülen satış rekoru kırdu denilen god of war 9milyon satıgı söyleniyor.ve ps4 70 milyon satıgına göre
ps4 sahiplerinin %12.8 su almış oynamış oyunu.
yani kısaca ps4 ü alan lar sadece exc oyunlar için almıyor ciazı.
daha çok reklam pazarlama daha çok para harcadıgı için sony ordan kazanıyor kulanıcıları.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Samura ii 5 ay
xbox alırız ama söyle bişi var bütün oyunlar olucakmı, yada oyunların sistem gereksinimleri nasıl çözülecek?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 5 ay
Steam xbox a niye gelsin saçmalık, xbox ın sonunu getirir bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S A M C R O 5 ay
Xbox PC yolunda gittikçe oyun konsolu kısmından uzaklaşıyor. Çoğu insan PC ve bir konsol ile devam ediyor. Zaten Xbox ex oyunları PC de boy gösteriyor. Niye Xbox alsın ki insanlar. PC ve PlayStation alır geçerler. PlayStation ve Nintendo kalacak bu gidişle konsol piyasasında.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Berkayselcuk 5 ay S A M C R O
Sanirsin ms office i xbox a getirerek pc ye yaklasiyor xbox. Bu haberin gerceklesmesini hic muhtemel bulmuyorum fakat bu tarz bir birlesmede insanlar niye pc den devam etsin? Masaustu pc dedigin seyi cogu insan oyun amacli topluyor. Laptop fiyatlari ucuk performanslari dusuk. Arti optimizasyon sorunun olmayacak xboxda hic. Hile sorunun olmayacak. Bu parca eskidi derdin olmayacak. Virus bulasti kasti goctu derdin olmayacak. 500 dolara paket bir sekilde en ust seviyede oyun oynayabileceksin. Bunu sadece xbox icin de soylemiyorum, ps icin de ayni sartlar gecerli.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fashionality 5 ay
klavye ve mouse desteginden sonra bir de Steam ile bu sekil bir anlasma yapilirsa hem Xbox satislari ciddi anlamda yukselir, hem de Steam'in kendi magazalarini acan rakiplerine gore eli daha da guclenmis olur
tuketiciler icin ise Steam'in indirim gunleri gibi ozel gunlerde ciddi anlamda alinabilir fiyatlara dusecek oyunlar olacak
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maşık 5 ay
Türkiyenin yüzde 95 i xboxa geçer.
Özellikle ekonomisi zayıf ülkeleri silip süpürür.
Cs go Age of gibi oyunlarıma ulaşamıyor olmak üzüyordu beni çok çok iyi olur.Ayrıca cross plartform ile arkadaşlarımla oynayabilmek efsane ötesi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9470 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
xbox, xbox steam ve
3 etiket daha Oyun Konsolları Ev Elektroniği Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Lenovo Z5 Pro GT Ferrari Edition modelinin fotoğrafı ortaya çıktı 5 ay HTC, 2019 yılında amiral gemisi ve orta segment akıllı telefonlara odaklanacak 5 ay Lenovo S5 Pro GT tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı 5 ay Elektronik kitap, gazete ve dergilerin KDV oranı yükseltildi 5 ay İnternet fiyatları uçacak: "Türk Telekom BTK’ya zam teklifini sundu" 5 ay Intel Vaunt akıllı gözlük projesi el değiştirdi 5 ay Facebook, geçmişi temizleme özelliğini 2019'a erteledi 5 ay ABD dışişlerinden Türkiye’ye Patriot füzesi satışına onay çıktı 5 ay Dört arka kameralı Huawei P30 Pro'nun tasarımı açığa çıktı 5 ay Twitter kronolojik sıralamaya geri döndü 5 ay Huawei, 65 milyon Nova serisi akıllı telefon satmayı başarmış 5 ay Xiaomi Redmi 7'nin teknik özellikleri ortaya çıktı 5 ay Snapdragon 855 ve 12gb RAM'li canavar: Lenovo Z5 Pro GT 5 ay Baidu, otonom araçlarını test etmek için Unity oyun motorunu kullanıyor 5 ay ABD'nin balistik füze sistemlerinde güvenlik açıkları tespit edildi 5 ay Güneş Sistemi'nin bilinen en uzak cismi keşfedildi "Farout" 5 ay Amazon Echo akıllı duvar saati satışa sunuldu 5 ay Oyuncu monitörü pazarı katlanarak büyüyor, Asus lider 5 ay Çin’e özel Google arama motoru planları suya düştü 5 ay Monster'da Bu Hafta - CS: GO 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Xbox platformuna Steam desteği iddiaları Sonraki Snapdragon 855 ve 12 GB RAM'li ilk telefon: Lenovo Z5 Pro GT ile tanışın 5 ay Güneş enerjili araçlarda yeni rekor: 50 dolarlık enerji ile 4,100 km 5 ay Honda'nın otonom iş araçları zorlu işlerde insanlara yardım edecek 5 ay Türk savaş gemilerinin yeni gücü ÇAFRAD ilk sınavı geçti 5 ay NVIDIA’dan mobil grafik çözümleri için giriş seviyesi GeForce MX250 sesleri 5 ay Google, New York'ta 1 milyar dolarlık yeni kampüs kuruyor 5 ay Kromozomlar, biyolojik cinsiyeti belirleyen yegâne faktör olmayabilir 5 ay Sağlık Bakanlığı, 2019 yılında akıllı ambulans dönemini başlatıyor 5 ay Intel ve ESL, 100 milyon dolarlık anlaşmayla 2021 yılı sonuna kadar birlikteler 5 ay Lenovo Z5s tanıtıldı: Minik çentik, 3 arka kamera 5 ay Hyundai'nin araçları artık parmak iziyle çalışacak 5 ay Huawei 200 milyon telefon satışını geçmek üzere 5 ay Downton Abbey filminin ilk fragmanı yayınlandı 5 ay iOS 12.1.2 güncellemesi ile ülkemizdeki bazı yeni iPhone modellerinin bağlantı sorunu giderildi 5 ay Tesla’nın önemli tasarımcısı Apple’a transfer oldu 5 ay Huawei Matebook 13 fiyatı belli oldu 5 ay Giriş seviyesi Huawei Enjoy 9 satışa başladı 5 ay Taahütlü sözleşmeden cayma ve ceza | Tüketici Haklı 5 ay İsveç, 2025 yılından itibaren sigarayı tamamen yasaklıyor 5 ay Galaxy S10 kablosuz şarj cihazı olarak kullanılabilecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim