Xbox platformuna Steam desteği iddiaları

PC oyunculuğunun önemli unsurlarından birisi haline gelen Steam platformu yıllardır başarılı bir iş modeli sürdürüyor. Bununla birlikte platformun konsollara gelmesini isteyenlerin sayısı bir hayli fazla. Bu gerçekleşebilir.

Konsoldan Steam oyunları

Steam beta kodları içerisinde keşfedilen bir tanımlama Xbox konsolları ile eşleşebilme özelliğinin ipuçlarını veriyor. Bunun anlamı Steam oyunlarının yakın zamanda Xbox One konsolları için de sunulabilecek olması.

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Son dönemde yaşanan gelişmeler aslında bunu destekler nitelikte. Microsoft’un Xbox konsolun fare-klavye desteği sunması, gelecek yıl optik sürücü olmadan oyunları indirebileceğiniz ucuz bir Xbox versiyonu ve Xbox oyunlarını herhangi bir cihazda oynayabileceğiniz xCloud servisi bunlar arasında.

Diğer taraftan Steam’in karşısına Epic Games ve Discord oyun mağazalarının çıkmış olması bir dezavantaj. Platform konsollara açılarak yoğun rekabetten kendisini kurtarabilir. Önümüzdeki yıl konsol pazarı açısından oldukça hareketli geçeceğe benziyor.