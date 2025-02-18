GTA 6 Fortnite'ı örnek alabilir; Fortnite ve Roblox'un içerik üreticileriyle görüşülüyor

Tam Boyutta Gör Şu an oyun dünyasında GTA 6'dan daha çok beklenen bir oyun yok kesinlikle. Sadece oyunseverler değil sektörün kendisi de bu oyunu bekliyor. Oyun dünyası için yeni dönemin kapısını aralayacak olan yeni GTA oyunu, bir erteleme olmazsa bu yılın sonuna doğru çıkacak. Oyun ilk çıktığında tüm odak tek kişilik hikâye modunda olacak ama GTA V'te olduğu gibi GTA 6'da da zamanla buna bir online modu da eklenecek. Üstelik gelen son haberlere bakılırsa, Rockstar Games'in bu online mod için büyük planları var.

Digiday'in haberine göre Rockstar Games, şu sıralar hem GTA Online için içerik üreten isimlerle, hem de Fortnite ve Roblox'un içerik üreticileriyle görüşüyor.

Rockstar Games, GTA Evreni İçerisinde Farklı Modların Yaratılmasına İzin Verebilir

Digiday'in sektör içinden üç farklı kaynaktan aldığı duyumlara göre Rockstar Games, GTA 6'da başkaları tarafından üretilen içeriklere ve modlara da izin vermeyi planlıyor. Hatta gelen bilgilere bakılırsa Rockstar'ın planı yeni GTA Online'da Fortnite'daki gibi bir metaverse kurmak.

Bildiğiniz gibi Fortnite bugün artık bir canlı servis oyununun ötesine geçip, metaverse tarzı bir dijital evrene dönüşmüş durumda. Başka içerik üreticileri Fortnite içinde kendi dünyalarını yaratabiliyor ya da yarattıkları karakterleri bu dünyaya transfer edebiliyorlar. Bu sayede filmlerden ya da başka oyunlardan karakterler de Fortnite'a eklenebiliyor. Şimdi Rockstar da içerik üreticilerine bu tarz imkânlar sağlamayı planlıyor. Eğer bu iddialar doğru çıkarsa, GTA'nın o gerçekçi evreni içerisinde birbirinden farklı senaryoların hayata geçirildiğini görebiliriz.

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Aslında Rockstar bir süredir bu yönde adımlar atıyor. Şirket 2023 yılında dikkat çekici bir anlaşmaya imza attı ve CFX.RE'yi bünyesine katmıştı. GTA Online ve Red Dead Redemption için hazırladığı modlarla oyunculara rol yapma elementlerinin daha belirgin olduğu sunucular sağlayan CFX.RE'nin alınması, Rockstar'ın GTA 6'da bunu doğrudan kendi eliyle yapacağının sinyallerini vermişti. Şimdi Fortnite ve Roblox yaratıcılarıyla da görüşülüyor olması, o anlaşmayla temelleri atılan bu girişimin bir sonraki aşaması olarak görülüyor.

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