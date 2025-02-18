GTA 6 Fortnite'ı örnek alabilir; Fortnite ve Roblox'un içerik üreticileriyle görüşülüyor

Digiday'in haberine göre Rockstar Games, şu sıralar hem GTA Online için içerik üreten isimlerle, hem de Fortnite ve Roblox'un içerik üreticileriyle görüşüyor.
Rockstar Games, GTA Evreni İçerisinde Farklı Modların Yaratılmasına İzin Verebilir
Digiday'in sektör içinden üç farklı kaynaktan aldığı duyumlara göre Rockstar Games, GTA 6'da başkaları tarafından üretilen içeriklere ve modlara da izin vermeyi planlıyor. Hatta gelen bilgilere bakılırsa Rockstar'ın planı yeni GTA Online'da Fortnite'daki gibi bir metaverse kurmak.
Bildiğiniz gibi Fortnite bugün artık bir canlı servis oyununun ötesine geçip, metaverse tarzı bir dijital evrene dönüşmüş durumda. Başka içerik üreticileri Fortnite içinde kendi dünyalarını yaratabiliyor ya da yarattıkları karakterleri bu dünyaya transfer edebiliyorlar. Bu sayede filmlerden ya da başka oyunlardan karakterler de Fortnite'a eklenebiliyor. Şimdi Rockstar da içerik üreticilerine bu tarz imkânlar sağlamayı planlıyor. Eğer bu iddialar doğru çıkarsa, GTA'nın o gerçekçi evreni içerisinde birbirinden farklı senaryoların hayata geçirildiğini görebiliriz.
Aslında Rockstar bir süredir bu yönde adımlar atıyor. Şirket 2023 yılında dikkat çekici bir anlaşmaya imza attı ve CFX.RE'yi bünyesine katmıştı. GTA Online ve Red Dead Redemption için hazırladığı modlarla oyunculara rol yapma elementlerinin daha belirgin olduğu sunucular sağlayan CFX.RE'nin alınması, Rockstar'ın GTA 6'da bunu doğrudan kendi eliyle yapacağının sinyallerini vermişti. Şimdi Fortnite ve Roblox yaratıcılarıyla da görüşülüyor olması, o anlaşmayla temelleri atılan bu girişimin bir sonraki aşaması olarak görülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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