Forza Horizon 4 için Türkçe dublaj projesi iptal!

E3 2018’de sergilenen Forza Horizon 4’ün Xbox Türkiye’nin yerelleştirme çalışmaları kapsamında Türkçe dublajlı olarak çıkacağı duyurulmuştu. Bugün Xbox Türkiye’den yapılan açıklama ile Türkçe dublaj çalışmasının iptal olduğu ve oyunun Türkçe altyazı ile çıkacağı belirtildi.

Forza Horizon 4’ün Türkçe dublaj ile gelmesi ülkemiz oyuncuları için büyük önem taşıyordu zira Xbox Türkiye’nin ilk Türkçe Dublajlı yerelleştirme çalışması olacaktı. Ne yazık ki oyun sadece altyazı ile çıkacak.

Forza Horizon 4, PC ve Xbox One için 2 Ekim tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Aynı gün Game Pass’e eklenecek.





Xbox Türkiye’den yapılan açıklama şu şekilde:

"2 Ekim 2018’de Türk oyunseverlerle buluşacak olan Forza Horizon 4 oyunumuz, elimizde olmayan teknik problemler nedeniyle Türkçe dublaj ve altyazı yerine yalnızca Türkçe altyazı seçeneğiyle sunulacaktır.

Yapılan bu değişiklikten ötürü bizim de en az sizin kadar üzgün olduğumuzu belirtiriz. Türkçe dublajlı Forza Horizon 4 için ön siparişte bulunan kullanıcılarımızın ürünleri arzu ettikleri takdirde Xbox Store üzerinden iade edilecektir.

Türkiye ve Türkçe oyun pazarına özel yerelleştirme çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu süreçte anlayışınız ve desteğiniz için çok teşekkür ederiz.

Saygılarımızla Xbox Türkiye."