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Forza Horizon 4 için Türkçe dublaj projesi iptal!

Xbox Türkiye, oyunseverleri üzecek bir açıklama yayınladı. Türkçe dublajlı olarak çıkacağı açıklanan Forza Horizon 4'ün Türkçe dublaj çalışmasının iptal oldu. Sadece Türkçe altyazıya sahip olacak.
9 ay
7,6b
1
20
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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E3 2018’de sergilenen Forza Horizon 4’ün Xbox Türkiye’nin yerelleştirme çalışmaları kapsamında Türkçe dublajlı olarak çıkacağı duyurulmuştu. Bugün Xbox Türkiye’den yapılan açıklama ile Türkçe dublaj çalışmasının iptal olduğu ve oyunun Türkçe altyazı ile çıkacağı belirtildi.

Forza Horizon 4’ün Türkçe dublaj ile gelmesi ülkemiz oyuncuları için büyük önem taşıyordu zira Xbox Türkiye’nin ilk Türkçe Dublajlı yerelleştirme çalışması olacaktı. Ne yazık ki oyun sadece altyazı ile çıkacak.

Forza Horizon 4, PC ve Xbox One için 2 Ekim tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Aynı gün Game Pass’e eklenecek.


Xbox Türkiye’den yapılan açıklama şu şekilde:

"2 Ekim 2018’de Türk oyunseverlerle buluşacak olan Forza Horizon 4 oyunumuz, elimizde olmayan teknik problemler nedeniyle Türkçe dublaj ve altyazı yerine yalnızca Türkçe altyazı seçeneğiyle sunulacaktır.

Yapılan bu değişiklikten ötürü bizim de en az sizin kadar üzgün olduğumuzu belirtiriz. Türkçe dublajlı Forza Horizon 4 için ön siparişte bulunan kullanıcılarımızın ürünleri arzu ettikleri takdirde Xbox Store üzerinden iade edilecektir.

Türkiye ve Türkçe oyun pazarına özel yerelleştirme çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu süreçte anlayışınız ve desteğiniz için çok teşekkür ederiz.

Saygılarımızla Xbox Türkiye."



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Like a Sir 9 ay en beğenilen
Türkçesi şu mu ? Abi kur kaç oldu zaten sizden alan olmaz oyunu boşa yatırım yaptırmayın bize
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KarapathiaN 9 ay
Atma be recep, maliyeti 2 katına çıktı de şuna...
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korayalttantire 9 ay
Teknik problem mi? Ne alakasi var. Sistem gitti deseydiniz bari (!)
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obasar84 9 ay
Kur yükseldi oyun fiyatları da yükselecek ve eskiye göre orijinal oyun alımı daha da azalacak bu da demek olacak ki resmi firmaların Türkçe destekli çıkış yapacak oyun sayıları azalacak. Fakat bu durum ülkemizdeki bir maddi kazanç bekleyerek çeviri yapan bağımsız gönüllü çevirmenlerimizin daha da değerlenmesine el üstünde tutulmasına yol açacak. Bu andan itibaren Türkçe destekli video oyunu oynamak isteyenlerin koşulsuz şartsız ülke içinde KALİTELİ ÇEVİRMENLİK yapan kişi ve gruplara maddi manevi destek olmaları şarttır.
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dawras 9 ay
Araba yarışı dublaj olsa ne olur olmasa ne plur. Ride dublaj ama çok bir şey farketmiyor.
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AsRuleS 9 ay
Demek ki biz, mutlu birer azınlık olarak bu sektörün yine de batmayacağına inanan az sayıdaki insanız, ne diyelim... :)
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yayengec 9 ay
Altyazı da yeter.
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Ketsue 9 ay
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aschil 9 ay
pass sisteminde olması yeterli benim için
bu gidişle bin lira olacak
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Umutcan 9 ay
Oyunların fiyatı 2-2.5 katına çıktı, bu da alabilecek kişinin azalması demek. Arkadaşın da dediği gibi firma seslendirme yapmaya değer görmemiştir Türkiye'deki satış beklentisini.
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JaReD22 9 ay
Biz oyunlarda türkçe dublaj istemiyoruz ki sadece senaryosu olan oyunlara türkçe alt yazı istiyoruz o kadar
Araba yarışı oyunlarinda Tr dil olmasa da olur
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Gunpower-storm 9 ay
Dublaj olsa ne işe yarar yav araba oyunu bu sür geç. He tabi the crew gibi bir hikaye olursa tabi olsun hatta güzelde olur.
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1982-utkan 9 ay
İlkay Sen Xboxu Yatırmıştın Bu oyuna kadar Kenara Alıcakmısın Oyunu Peki
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BlackTower_35 9 ay 1982-utkan
Beni etiketlememişsin rast gele gördüm mesajı :) Xbox yatmıyor aktif kullanıyorum. Oyun gamepass e geleceği için problem yok abonelik devam ediyor zaten sürekli çıkışını merakla bekliyorum.
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