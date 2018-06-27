Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Forza Horizon 4 vs. gerçek hayat [Video]

E3 2018'in en çok konuşulan yarış oyunu Forza Horizon 4'teki mekanlar ile gerçek görüntülerin karşılaştırıldığı bir video hazırlandı. Oyundan görüntüleriyle gerçek görüntüler arasında çok az fark var.
11 ay
4,7b
1
20
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 

Microsoft’un E3 2018’de sergilediği ve büyük ilgi gören Forza Horizon 4 oyunu, grafik kalitesiyle çıtayı yükseltecek. Açık dünya oynanışa sahip Forza Horizon 4, Büyük Britanya sokaklarında ve ormanlık alanlarında geçiyor. Oyunun dünyası, gerçek çevreden esinlenerek oluşturuldu.

IGN, oyunun görüntüleri ile Büyük Britanya’daki mekanları karşılaştıran bir video hazırladı. Video Forza Horizon 4’ün grafiklerinin ne kadar gerçekçi ortaya koyuyor. Gerçek görüntüler ile oyun içi görüntüler birbirine o kadar çok benziyor ki ayırt etmek güç.

Forza Horizon 4 Türkçe dublaj ile çıkacak

Xbox One X’te 4K çözünürlüğünde çalışacak oyun, dinamik mevsim geçişleri ile dört mevsimi de oyuncuya yaşatacak. Mevsim değiştikçe oynanış dinamiklerinde keskin bir değişim gösterecek. Çevrimiçi açık dünyaya sahip Forza Horizon 4, diğer oyuncularla paylaşılan bir açık dünya oynanışa sahip olacak.

Microsoft’un yerelleştirme hamleleri çerçevesinde Türkçe dublaj desteğine sahip olacak Forza Horizon 4, PC ve Xbox One için 2 Ekim tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Aynı gün Game Pass’e eklenecek.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
BlackTower_35 11 ay en beğenilen
20 yıllık playstation hayatımda böyle yarış oyunu ben oynamadım. Konsol aldıracak oyun..
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shinji mikami 11 ay Major Baxter
Kardeşim ağzına sağlık elimde One X var ilk kez game passı bu kadar iyi anladım. Bir haftadır tam olarak çözememiştim. Tekrar teşekkürler.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TurboBoosted 7 ay
Oyun fiyatları uçtu. Bunu mu alsam yoksa fifa 19 mu? İkisini de alsam 700 tl neredeyse. Asgari ücretin yarısı. Yazıktır. Günahtır. Hükumet ne iş ypıyor çok merak ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cannibal_Corpse 9 ay
Bu oyunu yapan ekip bana göre efsane olan project gotham racing serisini yapan ekiptir ki forza horizon serisi mükemmeldir bu adamlar araba yarışını yapmayı gerçekten iyi biliyor xbox one x sahipleri bu oyunda 4k oyun oynamanın tadını çıkartıcaklar sabırsızlıkla bekliyorum herkese iyi oyunlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TraVeLL 9 ay
sektör nasıl gelişti ya bakar mısın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aschil 9 ay
diyelim ki yıl 2025 forza 7 çıktı one'a gelir mi?
elimde ki cihazları ölene kadar kullanma alışkanlığım var da
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danteauditore 9 ay
Bir yarış oyununda nasıl NOS olmaz aklım almıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TostluSucuk 9 ay
Harita hakkında bir bilgi var mı? Umarım büyük olur. The crew 2 deki gibi sokaklarda gezen insanlar olacak mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
digitbook 9 ay
bu oyun game pass de ne kadar kalacak acaba?
yoksa bir süresi yok mu hep game pass de olacak mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orientem 11 ay
Crytek tekrar popüler bir oyun yapsa da onu konuşsak biraz da. Aslında doğa modellemesinde bu kadar iyilerken bir offroad yarış oyunu yapabilirler sanki.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlackTower_35 11 ay en beğenilen
20 yıllık playstation hayatımda böyle yarış oyunu ben oynamadım. Konsol aldıracak oyun..
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ElroyJetson 11 ay
Forza gerçekten her açıdan cok farklı ve keyifli bir oyun dört gözle bekliyor olacağım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4673 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
forza horizon 4, xbox one ve
4 etiket daha Oyunlar Yazılım Yusuf Akbaş Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 ay Renault Captur Coupe kamuflajlı olarak göründü 11 ay Corsair’den oyun yayıncılığı alanında büyük adım 11 ay Çocuk akıllı saatleri için Snapdragon Wear 2500 geliyor 11 ay Kolay İngilizce öğrenme 11 ay Samsung, 5 inç ekrana sahip bir Galaxy S10 varyantı çıkarabilir 11 ay Çift kameralı telefonlara yazılım tabanlı derinlik algılama desteği 11 ay ZTE Nubia'dan çentik ve selfie kamerası olmayan, çift ekranlı akıllı telefon 11 ay NASA'da büyük hayal kırıklığı: 10 milyar dolarlık teleskop James Webb, tam 3 yıl ertelendi 11 ay Battlefield 5'in 'kapalı alfa' süreci bugün başlıyor 11 ay Müthiş iddia: Sony Mobile, Türkiye pazarından çekiliyor! 11 ay Japonlar 'Kozmik Elmas'a ulaştı: Hayabusa'nın 3.5 yıllık uzay yolculuğu sona erdi 11 ay SD kartlarda 1GB/s transfer hızı dönemi 11 ay Yeni Nvidia G-Sync modülü 500$ maliyete sahip 11 ay Excalibur G750 Oyuncu Dizüstüsü inceleme "GTX 1070 testte" 11 ay PlayStation Plus'ın Temmuz ayı ücretsiz oyunları açıklandı 11 ay Araştırma: Türkiye, Dünya Kupası için büyük ekrana terfi ediyor 11 ay Elon Musk, Tesla'nın üreteceği pickup hakkında yeni bilgiler verdi 11 ay Samsung Galaxy Note 9 tanıtım tarihi resmi olarak açıklandı 11 ay Bir dönem sona eriyor: 2022 itibarıyla kutulu oyunlar piyasadan kalkabilir 11 ay 2019 Aston Martin DBS Superleggera tanıtıldı; 715 beygirlik V12 ünite 11 ay GÖRÜNTÜLENEN Forza Horizon 4 vs. gerçek hayat [Video] Sonraki Nvidia'dan robotlar için işlemci l 5 yılda geliştirildi 11 ay Apple, macOS Mojave’nin herkese açık ilk beta sürümünü yayınladı 11 ay Yeni havalimanında milyonluk BMW i8 modelleri hizmet verecek 11 ay Uzay ülkesi Asgardia'nın devlet başkanı seçildi 11 ay Yeni AirPods kablosuz şarj kutusu iPhone'ları da şarj edebilecek 11 ay Samsung'un yeni ISOCELL Plus teknolojisi ile düşük ışıkta kaliteli fotoğraflar çekilebilecek 11 ay The Predator filminin yeni fragmanı yayımlandı 11 ay Meizu CEO'su açıkladı: Meizu X8, Xiaomi Mi 8 SE'den daha iyi olacak 11 ay LG V40 beş kameraya sahip ilk akıllı telefon olabilir 11 ay Snapdragon 632, 439 ve 429 resmi olarak duyuruldu 11 ay Xiaomi Mi Band 3, 17 günde 1 milyon adet sattı 11 ay GDDR6 ile donatılmış bir Nvidia mühendislik kartı sızdırıldı 11 ay Ethereum 450 doların altına düştü 11 ay Dünyanın en küçük bilgisayarı ile tanışın 11 ay Caz festivali için özel Apple Music içeriği 11 ay Ortam koşullarına uyum sağlayan akıllı protez geliştirildi 11 ay Apple, Çin dışında iPhone 6s seri üretimine başladı 11 ay Trump'tan Harley Davidson'a tehdit: "Bu onlar için sonun başlangıcı olur" 11 ay DARPA, palete dönüşebilen tekerlek sistemi geliştiriyor 11 ay Audi, ilk tam elektrikli aracının tanıtım tarihini erteledi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim