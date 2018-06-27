Forza Horizon 4 vs. gerçek hayat [Video]

IGN, oyunun görüntüleri ile Büyük Britanya’daki mekanları karşılaştıran bir video hazırladı. Video Forza Horizon 4’ün grafiklerinin ne kadar gerçekçi ortaya koyuyor. Gerçek görüntüler ile oyun içi görüntüler birbirine o kadar çok benziyor ki ayırt etmek güç.
Forza Horizon 4 Türkçe dublaj ile çıkacak
Xbox One X’te 4K çözünürlüğünde çalışacak oyun, dinamik mevsim geçişleri ile dört mevsimi de oyuncuya yaşatacak. Mevsim değiştikçe oynanış dinamiklerinde keskin bir değişim gösterecek. Çevrimiçi açık dünyaya sahip Forza Horizon 4, diğer oyuncularla paylaşılan bir açık dünya oynanışa sahip olacak.
Microsoft’un yerelleştirme hamleleri çerçevesinde Türkçe dublaj desteğine sahip olacak Forza Horizon 4, PC ve Xbox One için 2 Ekim tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Aynı gün Game Pass’e eklenecek.
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elimde ki cihazları ölene kadar kullanma alışkanlığım var da
yoksa bir süresi yok mu hep game pass de olacak mı?
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