Forza Horizon 4 vs. gerçek hayat [Video]

Microsoft’un E3 2018’de sergilediği ve büyük ilgi gören Forza Horizon 4 oyunu, grafik kalitesiyle çıtayı yükseltecek. Açık dünya oynanışa sahip Forza Horizon 4, Büyük Britanya sokaklarında ve ormanlık alanlarında geçiyor. Oyunun dünyası, gerçek çevreden esinlenerek oluşturuldu.

IGN, oyunun görüntüleri ile Büyük Britanya’daki mekanları karşılaştıran bir video hazırladı. Video Forza Horizon 4’ün grafiklerinin ne kadar gerçekçi ortaya koyuyor. Gerçek görüntüler ile oyun içi görüntüler birbirine o kadar çok benziyor ki ayırt etmek güç.

Forza Horizon 4 Türkçe dublaj ile çıkacak

Xbox One X’te 4K çözünürlüğünde çalışacak oyun, dinamik mevsim geçişleri ile dört mevsimi de oyuncuya yaşatacak. Mevsim değiştikçe oynanış dinamiklerinde keskin bir değişim gösterecek. Çevrimiçi açık dünyaya sahip Forza Horizon 4, diğer oyuncularla paylaşılan bir açık dünya oynanışa sahip olacak.

Microsoft’un yerelleştirme hamleleri çerçevesinde Türkçe dublaj desteğine sahip olacak Forza Horizon 4, PC ve Xbox One için 2 Ekim tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Aynı gün Game Pass’e eklenecek.