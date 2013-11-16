Fotoğra çekme ve düzenleme uygulaması Mattebox, tasarımsal olarak yenilendi

Apple'ın iOS 7 ve üzeri iPhone, iPod Touch, iPad cihazları için hazırlanan fotoğraf çekme ve düzenleme uygulamalarından Mattebox, tasarımsal olarak yenilendiği 2.0 sürümüne güncellendi.

Uygulamayı kullanan kişiler tarafından oluşturulan farklı filtreler ile JPEG ya da kayıpsız TIFF formatında fotoğraflar çekilmesine, çekim sırasında birçok manuel kontrolün yapılmasına ve tek bir dokunma ile beyaz ayarının doğru şekilde yapılmasına imkan sağlayan Mattebox, çekim sonrasında geriye döndürülebilir şekilde düzenleme de yapabiliyor. Yayınlanan 2.0 güncellemesiyle ara yüzü baştan aşağıya yenilenen ve bu sayede çok daha kullanışlı bir yapı ortaya koyabilen uygulama, ayrıca yeni filtrelere, tam RGB düzenleme eğrisine, gerçek pozlama telafisi desteğine, gerçekçi film kumlama efektine, canlı filtrelere, filtrelerin Adobe Photoshop ya da Adobe Ligthroom içerisine aktarılmasına ve dahili bilgilendirici dokümanlara kavuşmuş durumda.

8,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Mattebox fotoğraf uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id452438265?mt=8