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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğraf çekimlerinin planlanmasına imkan sağlayan uygulama, "PhotoPills"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
574
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf çekimlerinin planlanmasına imkan sağlayan uygulama,

Genel olarak fotoğraf çekimleri için en önemli unsurların başında ışık gelir. Yapay ışık kaynaklarını kontrol edebilen fotoğrafçılar, doğal ışık kaynaklarını kontrol edemezler. Bu doğrultuda hazırlanmış PhotoPills uygulaması, güneşin ya da ayın durumuna göre çekim planlarının yapılmasına imkan verebiliyor.
Bulunulan ve çekim yapılması düşünülen bölgeye göre, ayın ya da güneşin fotoğrafçının istediği açıya ne zaman geleceği hakkında bilgi verebilen, aynı anda birçok farklı detaylı plan yapılmasına ve bu planların Facebook, Twitter ya da e-posta üzerinde paylaşılmasını sağlayan uygulama, aynı zamanda üç boyutlu artırılmış gerçeklik görüntüsü ile güneşin ya da ayın hangi noktada olduğunu canlı olarak gösterebiliyor.
iOS 5.0 ve üstü iPhone/iPod Touch modelleri ile uyumlu olarak çalışan 14.9MB'lık PhotoPills uygulaması, Apple App Store üzerinde 17,99 TL karşılığında satın alınabiliyor. Uygulama hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.
 
Fotoğraf çekimlerinin planlanmasına imkan sağlayan uygulama,

http://www.photopills.com Yorum Yaz
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