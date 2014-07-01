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Fotoğraf düzenleme odaklı SilkyPix Developer Studio Pro6'nın satışına başlandı

4 yıl
493
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf düzenleme odaklı SilkyPix Developer Studio Pro6'nın satışına başlandı
Sektörde adı çok fazla duyulmamış Ichikawa Soft Laboratory tarafından geliştirilen fotoğraf düzenleme yazılımı SilkyPix Developer Studio Pro6'nın satışına başlandı.
Her türlü fotoğraf düzenleme işlemi için Adobe Lightroom ve Apple Aperture'un rakibi olarak karşımıza çıkann SilkyPix Developer Studio Pro6, beşinci sürümüne oranla artık çok daha iyi oranda kumlama giderme yapabiliyor, "Soft Proofing" özelliğiyle daha doğru baskıların önünü açıyor, ufak adımlar ile portre fotoğraflarını güzel hale getirebiliyor, tam ekran görüntüleme sunuyor, arayüz değişiklikleri alıyor, otomatik ayarlar kazanıyor ve eskiye oranla çok daha performanslı şekilde çalışma gösterebiliyor. Yazılımın RAW desteği de aktif olarak yer alıyor.
Mac OSX ve Windows işletim sistemli bilgisayarlarda çalışma gösterebilen SilkyPix Developer Studio Pro6, yaklaşık 280$ fiyat etiketiyle buradan satın alınabiliyor. Yazılımın 30 günlük deneme sürümüne ise buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.photographyblog.com/news/silkypix_developer_studio_pro6_download_version/ Yorum Yaz
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