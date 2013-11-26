Fotoğraf kolaj uygulaması Diptic, Windows Phone platformu için yayınladı

Geçtiğimiz Eylül ayında iOS platformu için yayınlanan fotoğraf kolaj uygulaması Diptic, şimdi de Windows Phone 8 telefonlar için resmi market üzerinde kullanıma sunuldu.

Kullanışlı ve sade bir ara yüz ile hazırlanan Diptic, içerisinde 48 farklı kolaj şablonu barındırıyor ve eklenen fotoğraflardan oluşturulan bu kolajların parlaklık, kontrast, döndürme, yakınlaşma ve renk gibi düzenleme ayarlarının yapılmasına imkan tanıyor. Aynı zamanda fotoğrafların üzerine 14 farklı filtre ve farklı çerçeveler ekleyebilen Diptic, kolajları Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlar üzerine de aktarabiliyor.

2 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlanan Diptic fotoğraf kolaj uygulaması, buradan elde edilebiliyor.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/diptic/034ac129-7e0d-4d91-8ab2-00cbe754f295