Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğraf kolaj uygulaması Diptic, Windows Phone platformu için yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
765
1
4
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğraf kolaj uygulaması Diptic, Windows Phone platformu için yayınladı
Geçtiğimiz Eylül ayında iOS platformu için yayınlanan fotoğraf kolaj uygulaması Diptic, şimdi de Windows Phone 8 telefonlar için resmi market üzerinde kullanıma sunuldu.
Kullanışlı ve sade bir ara yüz ile hazırlanan Diptic, içerisinde 48 farklı kolaj şablonu barındırıyor ve eklenen fotoğraflardan oluşturulan bu kolajların parlaklık, kontrast, döndürme, yakınlaşma ve renk gibi düzenleme ayarlarının yapılmasına imkan tanıyor. Aynı zamanda fotoğrafların üzerine 14 farklı filtre ve farklı çerçeveler ekleyebilen Diptic, kolajları Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlar üzerine de aktarabiliyor.
2 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlanan Diptic fotoğraf kolaj uygulaması, buradan elde edilebiliyor.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/diptic/034ac129-7e0d-4d91-8ab2-00cbe754f295 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-B61CB1CD0 6 yıl
Sadece bu kadarını yapan Bi uygulamaya para mı verilir ya.Zaten Nokia Creative Studio yetiyo onun dışında.Onlarca popüler ücretsiz uyg. var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şekilsiniz ya 6 yıl
aviary der geçerim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
insunwetrust 6 yıl
Çok fazla kullanan, alternatif arayan varsa iş değişir ama Fotor işimi görmekte. İndirim gününe denk gelirsek indiririz. Guzel oluyor bu tur uygulamaların gelmesi. Zaten fotoğraf düzenleme konusunda eksiği yok mağazanın pek neyse ki
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 6 yıl
ücretsiz daha kaliteli uygulamalar var.aynı işi hatta daha fazlasını yapan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Nokia Lumia 625 video inceleme "Büyük ekranlı Lumia mercek altında" 6 yıl Samsung 840 EVO 750GB SSD video inceleme "Yüksek kapasite, dikkat çekici performans" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim