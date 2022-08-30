Instagram keşfet sıfırlama 2022 yöntemi

Instagram keşfet bölümü, kullanıcıların beğendiği gönderilere, takip ettiği hesaplara göre şekillenen, fotoğraf, video ve reels videolarından oluşan bir sayfa. Keşfete genellikle kullanıcıların ilgisini çekmeyecek, takipçi artırmak için hazırlanmış video ve fotoğraflar düşüyor. Siz de keşfette çıkan gönderilerden sıkıldıysanız, Instagram keşfet sıfırlama 2022 rehber yazısına göz atmalısınız.

Instagram keşfette çıkanlar neye göre gösteriliyor?

Instagram algoritması, uygulamayı kullanırken en çok zaman harcadığınız şeylere dikkat eder. Spor videoları, komik videolar, sanatsal fotoğraflar veya sevdiğiniz herhangi bir şey olabilir. Instagram, beğenilerinizi analiz eder ve beğendiğiniz veya beğenebileceğiniz gönderilerden daha fazlasını karşınıza çıkarır. Örneğin; Instagram’da spor videoları izlemeyi seviyorsanız, algoritma size benzer içerikle birlikte aynısından daha fazlasını çıkarır. Instagram keşfet sayfanızda sporla ilgili daha fazla hesabın paylaşımını görmeye başlarsınız. Instagram keşfet bölümü neye göre çıkıyor? diye merak edenler için Instagram’ın cevabı şu yönde:

Takip ettiğiniz Instagram hesapları

Instagram’da beğendiğiniz fotoğraflar ve videolar

Instagram’da etkileşime girdiğiniz hesaplar

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Instagram keşfet sıfırlama nasıl yapılır?

Keşfet bölümünde çıkan gönderiler arasından beğenmediklerinizi “İlgilenmiyorum” olarak işaretleyip keşfet sayfasını düzenleyebiliyorsunuz ancak her gönderi için bunu yapmak yerine çok daha basit bir yol var. Instagram keşfet sayfasında gösterilenler hiç ilginizi çekmiyorsa Instagram keşfet bölümü temizleme yoluna gidebilirsiniz. Instagram keşfet nasıl sıfırlanır? adım adım anlatıyoruz.

Instagram uygulamasını açın. Profil simgesine dokunun. Sağ üst köşedeki üç çizgiye, ardından Ayarlar’a dokunun. Hareketlerin’e dokunun. Yakınlardaki Aramalar’a girin. Tümünü Temizle’ye dokunun.

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Arama geçmişiniz temizlendiğinden, Instagram keşfet sayfanız da sıfırlanacaktır.

Instagram keşfet temizleme yalnızca ayarlardan yapılabilen bir işlem değil. Keşfet sayfasında beğenmediğiniz her gönderi için “ilgilenmiyorum” seçeneğine dokunmanızı öneririz. Bu şekilde zamanla keşfet sayfası düzene girecek, beğenmediğiniz daha az içerik gösterilmeye başlayacaktır. Bazen önbellek sorunları nedeniyle Instagram keşfet sayfası karışır. Instagram önbelleğini temizleyin, gerekirse uygulamayı kaldırıp tekrar yükleyin.

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