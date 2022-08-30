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    Instagram keşfet sıfırlama 2022 yöntemi

    Keşfete düşen Instagram gönderileri ilginizi çekmiyor mu? Instagram keşfet sıfırlama ile bu bölümü tamamen yenileyebilirsiniz.                                   
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    instagram keşfet sıfırlama

    Instagram keşfet bölümü, kullanıcıların beğendiği gönderilere, takip ettiği hesaplara göre şekillenen, fotoğraf, video ve reels videolarından oluşan bir sayfa. Keşfete genellikle kullanıcıların ilgisini çekmeyecek, takipçi artırmak için hazırlanmış video ve fotoğraflar düşüyor. Siz de keşfette çıkan gönderilerden sıkıldıysanız, Instagram keşfet sıfırlama 2022 rehber yazısına göz atmalısınız.

    Instagram keşfette çıkanlar neye göre gösteriliyor?

    Instagram algoritması, uygulamayı kullanırken en çok zaman harcadığınız şeylere dikkat eder. Spor videoları, komik videolar, sanatsal fotoğraflar veya sevdiğiniz herhangi bir şey olabilir. Instagram, beğenilerinizi analiz eder ve beğendiğiniz veya beğenebileceğiniz gönderilerden daha fazlasını karşınıza çıkarır. Örneğin; Instagram’da spor videoları izlemeyi seviyorsanız, algoritma size benzer içerikle birlikte aynısından daha fazlasını çıkarır. Instagram keşfet sayfanızda sporla ilgili daha fazla hesabın paylaşımını görmeye başlarsınız. Instagram keşfet bölümü neye göre çıkıyor? diye merak edenler için Instagram’ın cevabı şu yönde:

    • Takip ettiğiniz Instagram hesapları
    • Instagram’da beğendiğiniz fotoğraflar ve videolar
    • Instagram’da etkileşime girdiğiniz hesaplar

    instagram keşfet
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    Instagram keşfet sıfırlama nasıl yapılır?

    Keşfet bölümünde çıkan gönderiler arasından beğenmediklerinizi “İlgilenmiyorum” olarak işaretleyip keşfet sayfasını düzenleyebiliyorsunuz ancak her gönderi için bunu yapmak yerine çok daha basit bir yol var. Instagram keşfet sayfasında gösterilenler hiç ilginizi çekmiyorsa Instagram keşfet bölümü temizleme yoluna gidebilirsiniz. Instagram keşfet nasıl sıfırlanır? adım adım anlatıyoruz.

    1. Instagram uygulamasını açın.
    2. Profil simgesine dokunun.
    3. Sağ üst köşedeki üç çizgiye, ardından Ayarlar’a dokunun.
    4. Hareketlerin’e dokunun.
    5. Yakınlardaki Aramalar’a girin.
    6. Tümünü Temizle’ye dokunun.

    instagram keşfet sıfırlama 2022
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    Arama geçmişiniz temizlendiğinden, Instagram keşfet sayfanız da sıfırlanacaktır.

    Instagram keşfet temizleme yalnızca ayarlardan yapılabilen bir işlem değil. Keşfet sayfasında beğenmediğiniz her gönderi için “ilgilenmiyorum” seçeneğine dokunmanızı öneririz. Bu şekilde zamanla keşfet sayfası düzene girecek, beğenmediğiniz daha az içerik gösterilmeye başlayacaktır. Bazen önbellek sorunları nedeniyle Instagram keşfet sayfası karışır. Instagram önbelleğini temizleyin, gerekirse uygulamayı kaldırıp tekrar yükleyin.

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    Denamint 7 saat önce

    benim hiç aklıma gelmezdi

    K
    KristalTürk 3 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 5 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 6 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 6 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 6 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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