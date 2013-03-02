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Fotoğraf makinelerini her türlü ortamda kullanabilmek için yeni bir alternatif, "OUTEX"

6 yıl
1,3b
1
15
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dijital fotoğraf makineleri modellerinin çoğu su ve toza karşı dayanıklı değildir ve bu cihazları suya ve toza karşı dayanıklı yapmak için büyük paralar harcamak gerekir. Bu doğrultuda geliştirilmiş olan OUTEX, her türlü fotoğraf makinesi için ortak bir çözüm sunuyor.
Kicstarter üzerinde JR deSouza tarafından başlatılmış bir proje olan OUTEX, dijital fotoğraf makineleri için geliştirilmiş bir koruma kılıfı. Oldukça esnek yapıda bir malzemeden üretilmiş olan ve piyasadaki hemen hemen büyün dijital fotoğraf makineleri için farklı versiyonları mevcut olan OUTEX, 10 metre su altı derinliğe inilmesine ve her türlü toz ya da çamurda fotoğraf makinelerinin rahatça kullanılmasına izin veriyor.
 
Fotoğraf makinelerini her türlü ortamda kullanabilmek için yeni bir alternatif,
Fotoğraf makinelerini her türlü ortamda kullanabilmek için yeni bir alternatif,
Fotoğraf makinelerini her türlü ortamda kullanabilmek için yeni bir alternatif,
Fotoğraf makineleri ile dahili flaş kullanılmasına da izin veren kılıf, makineyi tamamen sarıyor ve tuşları kapatıyor olsa da, yumuşak yapısı sayesinde bütün kamera fonksiyonlarının kullanılmasına imkan verebiliyor. Ekstra olarak manuel kontrol imkanı da sağlayabilen OUTEX kılıf, piyasada fotoğraf makinelerinden pahalıya satılan su altı haznelerine oranla büyük bir alternatif oluşturuyor. Kickstarter üzerinde yapılacak 375$ bağış ile haziran ayında elde edilebiliyor durumda olan kılıf, bu bağış ile gene firmanın geliştirdiği ve fotoğraf makineleri ile video çekilmesine imkan veren Big-O isimli büyük arka vizör ile beraber geliyor.
Bitimine 29 gün kalan hedeflenen 10,500$'lık oranın 9,624$'lık kısmını 32 bağış ile toplamış olan OUTEX projesi için hazırlanmış tanıtım videolarını aşağıda bulabilirsiniz. 
http://www.kickstarter.com/projects/outex/outex-slr-cameras-anywhere

http://www.kickstarter.com/projects/outex/outex-slr-cameras-anywhere Yorum Yaz
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kımyasal 6 yıl en beğenilen
Fotoğrafçılıktan anlamam ama şeffaf bir malzemeden yapılsaydı makine daha rahat kullanılabilirdi herhalde.
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erdemszgn 6 yıl
Satılık sony a77 body 3000 karede fiyat 1750tl
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eeevrim 6 yıl
ohoo tuşların üzeri kapalı yanlışlıkla delete tuşuna bassam hadi bakalım nasıl geri alıcaksın ? yada m modunda daldın suya a moduna nasıl alıcaksın ? ayrıca onu tak çıkar yaparken makinaın üzerindeki boyaları kaldırır o 250 dolardan fazla para vericem bu çileleir çekicem bence olmaz
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K.can.tas 6 yıl
Güzelmiş
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AlgoMan 6 yıl
Hiç uğraşayın böyle şöylerler. Yamurda karda her şartta fotoğraf çekmek istiyorsanız alın bir Pentax kurtulun ;)
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m@hm@ 6 yıl AlgoMan
siyahmurat
Hiç uğraşayın böyle şöylerler. Yamurda karda her şartta fotoğraf çekmek istiyorsanız alın bir Pentax kurtulun ;)

Sony A77 alsa olmazmı?
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afavar 6 yıl
BAşlık resimini görünce suya düşmüş mavi bir wall-e msi bir robot olduğunu düşündüm sonra başlığı okudum...
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artenis 6 yıl
bende yağmurda gunlerce cekım yaptıktan sonra boyle bir şey tasarlamıstım ama posetten yapmaya cekınmıstım kaliteli bir malzeme aramıştım, bir arakdasda anlatmıs zaten AKLIN YOLU BİR ;)
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kojiro 6 yıl
375 dolar mı?!
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#Ramazan 6 yıl
Üstteki arkadaşın dediği gibi şeffaf olması daha iyi olurdu.
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tyuıtyuı 6 yıl
2 kere yağmura yakalandıktan sonra ve de piyasadaki ya garip ya da ederinden fazlasıyla pahalı ürünleri görünce kendime zaten bir küçük poşetten yapmış bulunmaktayım. altını objektif ucu kadar yuvarlak kesip ubjektif ucunu bir lastikle tutturunca gerçekten kusursuza yakın yağmurdan korunmuş olunuyor.

ama dediğim sadece yağışlı havalar için geçerli. çok havalı bir görüntüsü olmasa da kullanışlı ve sonuna kadar korur gibime geldi. zaten piyasa ürünleri de pek bir şeye benzemiyor.
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bari 6 yıl tyuıtyuı
Hurby
2 kere yağmura yakalandıktan sonra ve de piyasadaki ya garip ya da ederinden fazlasıyla pahalı ürünleri görünce kendime zaten bir küçük poşetten yapmış bulunmaktayım. altını objektif ucu kadar yuvarlak kesip ubjektif ucunu bir lastikle tutturunca gerçekten kusursuza yakın yağmurdan korunmuş olunuyor.

ama dediğim sadece yağışlı havalar için geçerli. çok havalı bir görüntüsü olmasa da kullanışlı ve sonuna kadar korur gibime geldi. zaten piyasa ürünleri de pek bir şeye benzemiyor.

hocam fikir vermesi açısından bir foto koyabilirsiniz zahmet olmazsa
1 Yanıt Yanıtla +2
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kımyasal 6 yıl en beğenilen
Fotoğrafçılıktan anlamam ama şeffaf bir malzemeden yapılsaydı makine daha rahat kullanılabilirdi herhalde.
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