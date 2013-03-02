Fotoğraf makinelerini her türlü ortamda kullanabilmek için yeni bir alternatif, "OUTEX"





Dijital fotoğraf makineleri modellerinin çoğu su ve toza karşı dayanıklı değildir ve bu cihazları suya ve toza karşı dayanıklı yapmak için büyük paralar harcamak gerekir. Bu doğrultuda geliştirilmiş olan OUTEX, her türlü fotoğraf makinesi için ortak bir çözüm sunuyor.

Kicstarter üzerinde JR deSouza tarafından başlatılmış bir proje olan OUTEX, dijital fotoğraf makineleri için geliştirilmiş bir koruma kılıfı. Oldukça esnek yapıda bir malzemeden üretilmiş olan ve piyasadaki hemen hemen büyün dijital fotoğraf makineleri için farklı versiyonları mevcut olan OUTEX, 10 metre su altı derinliğe inilmesine ve her türlü toz ya da çamurda fotoğraf makinelerinin rahatça kullanılmasına izin veriyor.

Fotoğraf makineleri ile dahili flaş kullanılmasına da izin veren kılıf, makineyi tamamen sarıyor ve tuşları kapatıyor olsa da, yumuşak yapısı sayesinde bütün kamera fonksiyonlarının kullanılmasına imkan verebiliyor. Ekstra olarak manuel kontrol imkanı da sağlayabilen OUTEX kılıf, piyasada fotoğraf makinelerinden pahalıya satılan su altı haznelerine oranla büyük bir alternatif oluşturuyor. Kickstarter üzerinde yapılacak 375$ bağış ile haziran ayında elde edilebiliyor durumda olan kılıf, bu bağış ile gene firmanın geliştirdiği ve fotoğraf makineleri ile video çekilmesine imkan veren Big-O isimli büyük arka vizör ile beraber geliyor.

Bitimine 29 gün kalan hedeflenen 10,500$'lık oranın 9,624$'lık kısmını 32 bağış ile toplamış olan OUTEX projesi için hazırlanmış tanıtım videolarını aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/outex/outex-slr-cameras-anywhere

http://www.kickstarter.com/projects/outex/outex-slr-cameras-anywhere