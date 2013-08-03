Fotoğraf paylaşma ve depolama servisi Imgur'un resmi uygulaması, Android sonrası iOS için de yayınladı

Popüler fotoğraf paylaşma ve depolama servisleri arasında yer alan Imgur'un resmi uygulaması, Android sonrası iOS platformu için de yayınladı.

Farklı fotoğrafların incelenebildiği, bu fotoğraflara puan verilmesi yanında yorum yapılabildiği ve telefon içerisinde yer alan fotoğrafların doğrudan yüklenebildiği Imgur uygulaması, Imgur galeri içerisine direkt olarak fotoğraf aktarabiliyor ve kullanıcıların kendi hesapları ile albümlerini yönetebilmelerine imkan veriyor. Çıkışı sonrası yapılan hızlı bir güncelleme ile birçok sorunun da çözüldüğü Imgur, iOS 6.1 ve üzeri iPhone / iPod Touch ve iPad modelleri ile kullanılabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Imgur fotoğraf uygulamasına buradan ya da Apple App Store üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/imgur/id639881495?mt=8&ign-mpt=uo%3D4