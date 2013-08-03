Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğraf paylaşma ve depolama servisi Imgur'un resmi uygulaması, Android sonrası iOS için de yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
397
1
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğraf paylaşma ve depolama servisi Imgur'un resmi uygulaması, Android sonrası iOS için de yayınladı
Popüler fotoğraf paylaşma ve depolama servisleri arasında yer alan Imgur'un resmi uygulaması, Android sonrası iOS platformu için de yayınladı. 
Farklı fotoğrafların incelenebildiği, bu fotoğraflara puan verilmesi yanında yorum yapılabildiği ve telefon içerisinde yer alan fotoğrafların doğrudan yüklenebildiği Imgur uygulaması, Imgur galeri içerisine direkt olarak fotoğraf aktarabiliyor ve kullanıcıların kendi hesapları ile albümlerini yönetebilmelerine imkan veriyor. Çıkışı sonrası yapılan hızlı bir güncelleme ile birçok sorunun da çözüldüğü Imgur, iOS 6.1 ve üzeri iPhone / iPod Touch ve iPad modelleri ile kullanılabiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Imgur fotoğraf uygulamasına buradan ya da Apple App Store üzerinden ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/us/app/imgur/id639881495?mt=8&ign-mpt=uo%3D4 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
idris 6 yıl
Android sonrası iOS platformu için de yayınladı.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1 "Kotasız" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim