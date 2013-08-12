Fotoğraf üzerine kurulu hava durumu uygulaması InstaWeatherPro, Windows Phone için kullanıma sunuldu

iOS ve Android platformlarının beğenilen hava durumu uygulamalarından InstaWeatherPro, Windows Phone 8 cihazlar için de kullanıma sunuldu.

Diğer hava durumu uygulamalarından fotoğraf üzerine kurulu yapısıyla ayrılan InstaWeatherPro, kullanıcıların çektikleri fotoğraflar üzerine ekledikleri yer, zaman ve hava durumu bilgileriyle sosyal bir deneyim ve etkileşim ortaya koyuyor. Oldukça modern bir ara yüz ile hazırlanan uygulama, paylaşma noktasında Facebook, Twitter, Instagram ve Foursquare gibi servileri de destekliyor.

2.00 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen InstaWeatherPro hava durumu uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/instaweatherpro/8ce9c050-c3e9-4bba-afb9-9a654528553a