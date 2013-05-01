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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "1 Mayıs 2013"

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.  
Olympus   
Olympus'un yakında duyurulacak PEN E-P5 modelinin teknik özellikleri netleşti
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Uzun zamandır kısa kısa bilgileri gelen ve geçtiğimiz hafta ortaya çıkan ilk fotoğrafları ile görme şansına eriştiğimizi PEN E-P5 fotoğraf makinesinin teknik özellikleri ortaya çıktı. Retro tasarıma ve kompakt gövde yapısına sahip olan E-P5, aşağıdaki teknik özelliklere sahip olarak kullanıcılar karşısına çıkartılacak.
  • 16MP sensör (E-M5 modeli ile aynı) 
  • TruePic VI görüntü işleme motoru
  • Geliştirilmiş otomatik netleme performansı
  • Geliştirilmiş 5 açılı görüntü sabitleme sistemi
  • Saniyede 5 kare seri çekim hızı
  • "Focus Peaking" özelliği
  • Maksimum 1/8000 perde hızı
  • Dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı desteği
  • 1.04 milyon hareketli dokunmatik LCD ekran
Olympus tarafından 11 Mayıs tarihinde duyurulması beklenen PEN E-P5 fotoğraf makinesi, 1000$ fiyat etiketine sahip olacak.
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Nikon 
DxOMark, AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR lensin test sonuçlarını yayınladı.
Fotoğraf makineleri ve lensler için yaptığı ayrıntılı test ve analizler ile tanınan DxOMark, Nikon AF-S 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR modelinin test sonuçlarını yayınladı.  
Yaptığı testlerde lens modellerini farklı teknik ayrıntılara (Keskinlik, renk sapması, bozulma, köşe kararma) göre değerlendiren DxOMark'ın son test konuğu Nikon'un AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR lens modeli oldu. Nikon'un 36MP çözünürlüğe sahip DSLR fotoğraf makinesi D800 üzerinde yapılan denemelerde toplam 22 puan alarak, Nikon AF-S Zoom Nikkor 24-85mm f3.5-4.5G IF ED modelinden bir puan daha iyi ve Nikon AF Zoom Nikkor 24-85mm f2.8-f4D IF modelinden ise bir puan daha düşük alan lens, DxOMark'ın lens veri tabanı içerisindeki yerini aldı.
Nikon AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR lens, 597$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.

Zeiss 
Zeiss, Sony NEX ve Fujifilm X gövdeler ile uyumlu iki yeni lensi hakkında bilgiler yayınladı.
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Zeiss tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenen Photokina 2012 fotoğraf fuarı kapsamında ilk defa kullanıcılar karşısına çıkartılan 12mm F2.8 ve 32mm F1.8 lens modelleri hakkında resmi blog sayfası üzerinde yer alan bilgilere göre Sony'in NEX ve Fujifilm X gövdeler uyumlu olarak geliştirilen modeller, firma tarafından "Toit" olarak geçen bir isimlendirmeye tabi tutulmuş durumdalar. Hemen hemen aynı tasarım yapısına sahip olan lensler üzerinde oldukça geniş netleme halkaları ve T* sembolü ile gösterilen parlamayı önleyen özel optik kaplamalar yer alıyor.
Firma tarafından geliştirilen ve 2013 yılı sonunda piyasaya sunulması beklenen yeni aynasız sistemler ile uyumlu 12mm F2.8 ve 32mm F1.8 lens modelleri, 1300$ fiyat etiketine sahip olarak piyasada kullanıcılar karşısına çıkabilirler. Ayrıca lensler hakkında hazırlanmış ayrıntılı teknik broşürlere buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

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_Athelas_ 6 yıl en beğenilen
Fotoğraf severler için güzel bir gündelik haber formatı,devamlılığını diliyorum,emeğinize sağlık...
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3ngerek 6 yıl
Bu aralar Sony A serisine bakınıyorum da modeller eskidi gibi.
Sony yeni bir Alfa serisi, orta-üst segment (a77 varisi) bir model çıkaracak mı?
Yoksa "A77vq" için keseyi açayım mı? Yeni modeli bekleyeyim mi?
Bilen varsa, alıntılarsa tşk.
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Ogz008 6 yıl
Bu aralar fotoğrafcılığa merak sardım.
Umarım devamı gelir benim için ilgi çekici haberler bunlar.
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_Athelas_ 6 yıl en beğenilen
Fotoğraf severler için güzel bir gündelik haber formatı,devamlılığını diliyorum,emeğinize sağlık...
1 Yanıt Yanıtla +5
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CanTnçr 6 yıl _Athelas_
_Athelas_

Fotoğraf severler için güzel bir gündelik haber formatı,devamlılığını diliyorum,emeğinize sağlık...

Teşekkürler
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