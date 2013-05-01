Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "1 Mayıs 2013"

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Olympus

Olympus'un yakında duyurulacak PEN E-P5 modelinin teknik özellikleri netleşti

Uzun zamandır kısa kısa bilgileri gelen ve geçtiğimiz hafta ortaya çıkan ilk fotoğrafları ile görme şansına eriştiğimizi PEN E-P5 fotoğraf makinesinin teknik özellikleri ortaya çıktı. Retro tasarıma ve kompakt gövde yapısına sahip olan E-P5, aşağıdaki teknik özelliklere sahip olarak kullanıcılar karşısına çıkartılacak.

16MP sensör (E-M5 modeli ile aynı)

TruePic VI görüntü işleme motoru

Geliştirilmiş otomatik netleme performansı

Geliştirilmiş 5 açılı görüntü sabitleme sistemi

Saniyede 5 kare seri çekim hızı

"Focus Peaking" özelliği

Maksimum 1/8000 perde hızı

Dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı desteği

1.04 milyon hareketli dokunmatik LCD ekran Olympus tarafından 11 Mayıs tarihinde duyurulması beklenen PEN E-P5 fotoğraf makinesi, 1000$ fiyat etiketine sahip olacak. (PR) Nikon DxOMark, AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR lensin test sonuçlarını yayınladı.

Fotoğraf makineleri ve lensler için yaptığı ayrıntılı test ve analizler ile tanınan DxOMark, Nikon AF-S 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR modelinin test sonuçlarını yayınladı.

Yaptığı testlerde lens modellerini farklı teknik ayrıntılara (Keskinlik, renk sapması, bozulma, köşe kararma) göre değerlendiren DxOMark'ın son test konuğu Nikon'un AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR lens modeli oldu. Nikon'un 36MP çözünürlüğe sahip DSLR fotoğraf makinesi D800 üzerinde yapılan denemelerde toplam 22 puan alarak, Nikon AF-S Zoom Nikkor 24-85mm f3.5-4.5G IF ED modelinden bir puan daha iyi ve Nikon AF Zoom Nikkor 24-85mm f2.8-f4D IF modelinden ise bir puan daha düşük alan lens, DxOMark'ın lens veri tabanı içerisindeki yerini aldı.

Nikon AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR lens, 597$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.





Zeiss

Zeiss, Sony NEX ve Fujifilm X gövdeler ile uyumlu iki yeni lensi hakkında bilgiler yayınladı.

Zeiss tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenen Photokina 2012 fotoğraf fuarı kapsamında ilk defa kullanıcılar karşısına çıkartılan 12mm F2.8 ve 32mm F1.8 lens modelleri hakkında resmi blog sayfası üzerinde yer alan bilgilere göre Sony'in NEX ve Fujifilm X gövdeler uyumlu olarak geliştirilen modeller, firma tarafından "Toit" olarak geçen bir isimlendirmeye tabi tutulmuş durumdalar. Hemen hemen aynı tasarım yapısına sahip olan lensler üzerinde oldukça geniş netleme halkaları ve T* sembolü ile gösterilen parlamayı önleyen özel optik kaplamalar yer alıyor.

Firma tarafından geliştirilen ve 2013 yılı sonunda piyasaya sunulması beklenen yeni aynasız sistemler ile uyumlu 12mm F2.8 ve 32mm F1.8 lens modelleri, 1300$ fiyat etiketine sahip olarak piyasada kullanıcılar karşısına çıkabilirler. Ayrıca lensler hakkında hazırlanmış ayrıntılı teknik broşürlere buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.