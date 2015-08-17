Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "17 Ağustos 2015"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Olympus
Olympus E-M10 Mark 2 için yeni görseller geldi
Olympus'un E-M10 yerine geliştirdiği aynasız sistem fotoğraf makinesi E-M10 Mark 2 için yeni görseller yayınlandı. Tasarımsal olarak ufak farklar haricinde yerine geleceği modele oldukça benzeyen fotoğraf makinesi, siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa çıkacak ve şimdiye kadar öğrendiğimiz kadarıyla teknik olarak 16MP sensör, 390 gram ağırlık, biraz daha ufak gövde ve BLS-50 batarya gibi detaylar taşıyacak. Makinenin resmi duyurusu ise Ağustos'un son haftasında yapılacak.
Sony
Sigma'nın 24mm f/1.4 DG HSM Art lens modeli, Sony için de listelendi
Sigma'nın ilk duyurusunda sadece Canon, Nikon ve Sigma bayonetler için duyurduğu lens modeli 24mm f/1.4 DG HSM Art, Amerika merkezli fotoğraf sitesi B&H üzerinde Sony A bayonet için de listelendi. 850$ fiyat etiketiyle yakın zaman içerisinde geleceği belirtilen lens, hem odak uzaklığı hem de diyafram değeriyle hem manzara hem de portre için güzel bir alternatif oluşturuyor.
Sigma
Sigma'nın dördüncü MFT lensi 2015 sonunda geliyor
Sektörün önemli lens üreticilerinden Sigma, 4/3Rumors'da yer alan habere göre dördüncü MFT (Micro Four Thirds) sistem lensini 2015 sonunda kullancıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. MFT sistem için şuan 19mm F/2.8, 30mm F/2.8 ve 60mm F/2.8 lensleri bulunan firma, söylendiği kadarıyla seriye Sigma DP0 Quattro üzerinde de kullandığı 14mm f/4.0 lensi dahil edecek. Lens özel bir modifiye ile bağımsız olarak kullanıcıların beğenisine sunulacak.
Günün tartışma konusu: Son yıllarda fotoğraf sektöründeki firmaların uyguladığı "Mark 2, Mark 3, Mark 4" gibi model yükseltmeleri hakkında ne düşünüyorsunuz ? Bu fotoğraf makinleri ana model üzerine beklenen değişiklikleri getirebiliyor mu ? Her yeni yükseltmeyi satın almak istiyor musunuz ? Yorumlarınızı aşağıda görmek isteriz.
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Getirdiği yenilikler ise gene markadan markaya tartışılabilir. Canon tüm modelleri için konuşmak gerekirse her bir Mark modeli arasındaki yeniliklerini ben çok fazla yenilikçi bulmuyorum ama yukarıda da bahsettiğim gibi A7 ile A7 Mark 2 ye bakıyorum hakikaten Marklamışlar adamlar diyebiliyorum. Bu arada güzel haberler için teşekkürler.
Not: A6000'in yenisini bekleyen bir amatör fotoğraf tutkunuyum :)
Güzel yorumunuz ve katkınız için teşekkürler. Sony ve Canon yorumunuza katılıyorum. Sony FF sensörlü Alpha serisi ile çok ciddi geliştirmeler yaptı her seferinde. Canon ise tam tersi
5D'nin MarkI, MarkII ve MarkIII gövdeleri arasında çok ciddi farklar var. Görünüşlerinin benzer olması şaşırtmasın.
7D ve 7D MII arasında da bayağı fark var.