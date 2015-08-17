Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "17 Ağustos 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Olympus

Olympus E-M10 Mark 2 için yeni görseller geldi

Sony

Sigma'nın 24mm f/1.4 DG HSM Art lens modeli, Sony için de listelendi

Sigma'nın ilk duyurusunda sadece Canon, Nikon ve Sigma bayonetler için duyurduğu lens modeli 24mm f/1.4 DG HSM Art, Amerika merkezli fotoğraf sitesi B&H üzerinde Sony A bayonet için de listelendi . 850$ fiyat etiketiyle yakın zaman içerisinde geleceği belirtilen lens, hem odak uzaklığı hem de diyafram değeriyle hem manzara hem de portre için güzel bir alternatif oluşturuyor.

Sigma

Sigma'nın dördüncü MFT lensi 2015 sonunda geliyor

Sektörün önemli lens üreticilerinden Sigma, 4/3Rumors'da yer alan habere göre dördüncü MFT (Micro Four Thirds) sistem lensini 2015 sonunda kullancıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. MFT sistem için şuan 19mm F/2.8, 30mm F/2.8 ve 60mm F/2.8 lensleri bulunan firma, söylendiği kadarıyla seriye Sigma DP0 Quattro üzerinde de kullandığı 14mm f/4.0 lensi dahil edecek. Lens özel bir modifiye ile bağımsız olarak kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Günün tartışma konusu: Son yıllarda fotoğraf sektöründeki firmaların uyguladığı "Mark 2, Mark 3, Mark 4" gibi model yükseltmeleri hakkında ne düşünüyorsunuz ? Bu fotoğraf makinleri ana model üzerine beklenen değişiklikleri getirebiliyor mu ? Her yeni yükseltmeyi satın almak istiyor musunuz ? Yorumlarınızı aşağıda görmek isteriz.